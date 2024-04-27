بلينكن يبحث وقف إطلاق النار في غزة مع وزراء خارجية الدول الخليجية

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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
09:15 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:39 GMT
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صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
10:54 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
16:24 GMT
29 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
17:00 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
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150 د
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البرنامج الصباحي
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123 د
من الملعب
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عالم سبوتنيك
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بلينكن يبحث وقف إطلاق النار في غزة مع وزراء خارجية الدول الخليجية
بلينكن يبحث وقف إطلاق النار في غزة مع وزراء خارجية الدول الخليجية
سبوتنيك عربي
يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة إلى المملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء، تتضمن مناقشة العديد من القضايا مع نظرائه الخليجيين. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T18:46+0000
2024-04-27T18:46+0000
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ذكرت ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، التي أشارت إلى أن مباحثات بلينكن في السعودية تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.كما سيبحث وزير الخارجية الأمريكي مع السعودية سبل زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وآليات استمرار دخولها إلى القطاع.وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيشدد على ضرورة منع توسع الصراع في المنطقة، وسبل إقامة دولة فلسطينية.ومن المقرر أن يشارك بلينكن في اجتماع وزارة يعقده وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بهدف تنسيق التعاون المشترك في المجالات الأمنية.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في سقوط نحو 34 ألف قتيل وأكثر من 77 ألف مصاب، بينما تواصل العديد من الدول جهودها لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وآخرها الجهود المصرية القطرية، التي تجري حاليا.
https://sputnikarabic.ae/20240427/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-وافقوا-على-دفع-الثمن-وأنهوا-حرب-غزة-1088337438.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, طوفان الأقصى, غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, طوفان الأقصى, غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

بلينكن يبحث وقف إطلاق النار في غزة مع وزراء خارجية الدول الخليجية

18:46 GMT 27.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnikوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة إلى المملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء، تتضمن مناقشة العديد من القضايا مع نظرائه الخليجيين.
ذكرت ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، التي أشارت إلى أن مباحثات بلينكن في السعودية تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
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كما سيبحث وزير الخارجية الأمريكي مع السعودية سبل زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وآليات استمرار دخولها إلى القطاع.
وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيشدد على ضرورة منع توسع الصراع في المنطقة، وسبل إقامة دولة فلسطينية.
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ومن المقرر أن يشارك بلينكن في اجتماع وزارة يعقده وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بهدف تنسيق التعاون المشترك في المجالات الأمنية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في سقوط نحو 34 ألف قتيل وأكثر من 77 ألف مصاب، بينما تواصل العديد من الدول جهودها لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وآخرها الجهود المصرية القطرية، التي تجري حاليا.
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