https://sputnikarabic.ae/20240427/بلينكن-يبحث-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-مع-وزراء-خارجية-الدول-الخليجية-1088340960.html
بلينكن يبحث وقف إطلاق النار في غزة مع وزراء خارجية الدول الخليجية
بلينكن يبحث وقف إطلاق النار في غزة مع وزراء خارجية الدول الخليجية
سبوتنيك عربي
يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة إلى المملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء، تتضمن مناقشة العديد من القضايا مع نظرائه الخليجيين. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T18:46+0000
2024-04-27T18:46+0000
2024-04-27T18:46+0000
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ذكرت ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، التي أشارت إلى أن مباحثات بلينكن في السعودية تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.كما سيبحث وزير الخارجية الأمريكي مع السعودية سبل زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وآليات استمرار دخولها إلى القطاع.وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيشدد على ضرورة منع توسع الصراع في المنطقة، وسبل إقامة دولة فلسطينية.ومن المقرر أن يشارك بلينكن في اجتماع وزارة يعقده وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بهدف تنسيق التعاون المشترك في المجالات الأمنية.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في سقوط نحو 34 ألف قتيل وأكثر من 77 ألف مصاب، بينما تواصل العديد من الدول جهودها لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وآخرها الجهود المصرية القطرية، التي تجري حاليا.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, طوفان الأقصى, غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, طوفان الأقصى, غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
بلينكن يبحث وقف إطلاق النار في غزة مع وزراء خارجية الدول الخليجية
يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة إلى المملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء، تتضمن مناقشة العديد من القضايا مع نظرائه الخليجيين.
ذكرت ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الأحد، حسبما ذكرت
شبكة "العربية نت"، التي أشارت إلى أن مباحثات بلينكن في السعودية تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
كما سيبحث وزير الخارجية الأمريكي مع السعودية سبل زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
وآليات استمرار دخولها إلى القطاع.
وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيشدد على ضرورة منع توسع الصراع في المنطقة، وسبل إقامة دولة فلسطينية.
ومن المقرر أن يشارك بلينكن في اجتماع وزارة يعقده وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بهدف تنسيق التعاون المشترك في المجالات الأمنية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في سقوط نحو 34 ألف قتيل وأكثر من 77 ألف مصاب، بينما تواصل العديد من الدول جهودها لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار
، وآخرها الجهود المصرية القطرية، التي تجري حاليا.