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عالم سبوتنيك
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ملفات ساخنة
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السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
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11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
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https://sputnikarabic.ae/20240427/حادث-جديد-يضرب-طائرات-بوينغ-الأمريكية-1088344624.html
حادث جديد يضرب طائرات "بوينغ" الأمريكية
حادث جديد يضرب طائرات "بوينغ" الأمريكية
سبوتنيك عربي
تمثل مستويات الأمان والسلامة، التي توفرها الطائرات المدنية أهم ما يبحث عنه المسافرون، بينما تضع شركات الطيران هذه الأمور في مقدمة أولوياتها. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T20:54+0000
2024-04-27T20:58+0000
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ولهذا السبب، فإن تكرار الحوادث التي تتعرض لها طائرات "بوينغ" الأمريكية ينال من سمة الطائرة عالميا وربما يقودها لخسائر هائلة.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة "بوينغ - 767" اضطرت لإلغاء رحلتها والعودة إلى المطار وعلى متنها 176 مسارا، أمس الجمعة، إضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد، مشيرة إلى أنه تم نقل الركاب على طائرة أخرى.ونتج الحادث عن انطلاق مزلقة الطوارئ القابلة للنفخ من طائرة "بوينغ - 767" بعد إقلاعها، وهو ما يسلط الضوء على حوادث أخرى سابقة تعرضها لها الطائرة آخرها كان مطلع الشهر الجاري.كما تعرضت طائرة الرئيس البولندي لمشكلة مماثلة في طائرة "بوينغ - 737"، وكذلك الحال بالنسبة لطائرة أخرى هبطت اضطراريا في مطار لوس أنجلوس.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن شركة "بوينغ" ستعيد تقييم الوضع العام للطائرة حتى تكون مناسبة لمهام المستقبل.وقد تم الإبلاغ بشكل متكرر، في الآونة الأخيرة، عن مشاكل في طائرات "بوينغ"، إذ اضطر الرئيس البولندي أندجي دودا إلى استخدام طائرة احتياطية بعد اكتشاف خلل في الطائرة الرئاسية 737 لدى عودته من الولايات المتحدة. وفي هذا الأسبوع أيضا، اضطرت طائرة تابعة لنفس الشركة إلى الهبوط في مطار لوس أنجلوس.كما تعرضت طائرة تقل 280 راكبا في رحلة بين أوساكا وباريس، لهبوط اضطراري في مطار باكو الدولي بأذربيجان، وكان السبب إنذار حول وجود دخان على متن الطائرة.
https://sputnikarabic.ae/20240408/غطاء-محرك-طائرة-بوينغ-ينشلخ-كالورق-خلال-طيرانها-فيديو--1087799886.html
https://sputnikarabic.ae/20240312/-وفاة-غامضة-لمسؤول-كشف-أزمة-طائرات-بوينغ-تثير-التساؤلات-1086909884.html
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العالم, منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, منوعات, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

حادث جديد يضرب طائرات "بوينغ" الأمريكية

20:54 GMT 27.04.2024 (تم التحديث: 20:58 GMT 27.04.2024)
© Photo / Austrian Airlinesطائرة "بوينغ 767"
طائرة بوينغ 767 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© Photo / Austrian Airlines
تابعنا عبر
تمثل مستويات الأمان والسلامة، التي توفرها الطائرات المدنية أهم ما يبحث عنه المسافرون، بينما تضع شركات الطيران هذه الأمور في مقدمة أولوياتها.
ولهذا السبب، فإن تكرار الحوادث التي تتعرض لها طائرات "بوينغ" الأمريكية ينال من سمة الطائرة عالميا وربما يقودها لخسائر هائلة.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة "بوينغ - 767" اضطرت لإلغاء رحلتها والعودة إلى المطار وعلى متنها 176 مسارا، أمس الجمعة، إضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد، مشيرة إلى أنه تم نقل الركاب على طائرة أخرى.
تحطم غطاء طائرة بوينغ في الهواء بعد إقلاعها - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
مجتمع
غطاء محرك طائرة بوينغ "ينشلخ كالورق" خلال طيرانها... فيديو
8 أبريل, 11:36 GMT
ونتج الحادث عن انطلاق مزلقة الطوارئ القابلة للنفخ من طائرة "بوينغ - 767" بعد إقلاعها، وهو ما يسلط الضوء على حوادث أخرى سابقة تعرضها لها الطائرة آخرها كان مطلع الشهر الجاري.
كما تعرضت طائرة الرئيس البولندي لمشكلة مماثلة في طائرة "بوينغ - 737"، وكذلك الحال بالنسبة لطائرة أخرى هبطت اضطراريا في مطار لوس أنجلوس.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن شركة "بوينغ" ستعيد تقييم الوضع العام للطائرة حتى تكون مناسبة لمهام المستقبل.
طائرة بوينغ 737-800 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
مجتمع
وفاة غامضة لمسؤول كشف أزمة طائرات "بوينغ" تثير التساؤلات
12 مارس, 14:39 GMT
وقد تم الإبلاغ بشكل متكرر، في الآونة الأخيرة، عن مشاكل في طائرات "بوينغ"، إذ اضطر الرئيس البولندي أندجي دودا إلى استخدام طائرة احتياطية بعد اكتشاف خلل في الطائرة الرئاسية 737 لدى عودته من الولايات المتحدة. وفي هذا الأسبوع أيضا، اضطرت طائرة تابعة لنفس الشركة إلى الهبوط في مطار لوس أنجلوس.
كما تعرضت طائرة تقل 280 راكبا في رحلة بين أوساكا وباريس، لهبوط اضطراري في مطار باكو الدولي بأذربيجان، وكان السبب إنذار حول وجود دخان على متن الطائرة.
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Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزةأمس, 09:20 GMT
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