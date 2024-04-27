https://sputnikarabic.ae/20240427/حادث-جديد-يضرب-طائرات-بوينغ-الأمريكية-1088344624.html

حادث جديد يضرب طائرات "بوينغ" الأمريكية

حادث جديد يضرب طائرات "بوينغ" الأمريكية

سبوتنيك عربي

تمثل مستويات الأمان والسلامة، التي توفرها الطائرات المدنية أهم ما يبحث عنه المسافرون، بينما تضع شركات الطيران هذه الأمور في مقدمة أولوياتها. 27.04.2024, سبوتنيك عربي

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ولهذا السبب، فإن تكرار الحوادث التي تتعرض لها طائرات "بوينغ" الأمريكية ينال من سمة الطائرة عالميا وربما يقودها لخسائر هائلة.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة "بوينغ - 767" اضطرت لإلغاء رحلتها والعودة إلى المطار وعلى متنها 176 مسارا، أمس الجمعة، إضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد، مشيرة إلى أنه تم نقل الركاب على طائرة أخرى.ونتج الحادث عن انطلاق مزلقة الطوارئ القابلة للنفخ من طائرة "بوينغ - 767" بعد إقلاعها، وهو ما يسلط الضوء على حوادث أخرى سابقة تعرضها لها الطائرة آخرها كان مطلع الشهر الجاري.كما تعرضت طائرة الرئيس البولندي لمشكلة مماثلة في طائرة "بوينغ - 737"، وكذلك الحال بالنسبة لطائرة أخرى هبطت اضطراريا في مطار لوس أنجلوس.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن شركة "بوينغ" ستعيد تقييم الوضع العام للطائرة حتى تكون مناسبة لمهام المستقبل.وقد تم الإبلاغ بشكل متكرر، في الآونة الأخيرة، عن مشاكل في طائرات "بوينغ"، إذ اضطر الرئيس البولندي أندجي دودا إلى استخدام طائرة احتياطية بعد اكتشاف خلل في الطائرة الرئاسية 737 لدى عودته من الولايات المتحدة. وفي هذا الأسبوع أيضا، اضطرت طائرة تابعة لنفس الشركة إلى الهبوط في مطار لوس أنجلوس.كما تعرضت طائرة تقل 280 راكبا في رحلة بين أوساكا وباريس، لهبوط اضطراري في مطار باكو الدولي بأذربيجان، وكان السبب إنذار حول وجود دخان على متن الطائرة.

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