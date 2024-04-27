عشرات العواصف تضرب الولايات المتحدة الأمريكية
© AFP 2023 / JOSH EDELSONانهيار محطة وقود نتيجة عاصفة ممطرة ضخمة في جنوب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، أمريكا، 4 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2023 / JOSH EDELSON
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تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لأجواء سيئة أدت إلى تعرض البلاد لـ"زوابع وعواصف" تسببت في سقوط مصابين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.
وتظهر مقاطع فيديو على موقع "إكس" جانبا من تعرض بعض المدن الأمريكية وخاصة بالقرب من ولاية "أيوا" لعواصف، أمس الجمعة، وصل عددها إلى عشرات العواصف، ورصد بعضها مطاردو العواصف على مواقع التواصل الاجتماعي.
In a recent event, powerful tornadoes wreaked havoc across the US Midwest, particularly affecting states like Nebraska, Iowa, and Texas.— Jack Straw (@JackStr42679640) April 27, 2024
Local media reports indicate extensive damage to hundreds of houses, with at least three reported injuries.
In Omaha alone, over 10,000… pic.twitter.com/QmOo8ZDFFs
وكانت الأرصاد الجوية قد أصدرت، يوم الجمعة، عدة تحذيرات في عدد من ولايات وسط الولايات المتحدة، وهي تتوقع أن تستمر هذه الظاهرة اليوم السبت في منطقة الحقول الزراعية الشاسعة هذه وصولا إلى ولاية تكساس.