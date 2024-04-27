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https://sputnikarabic.ae/20240427/ليفربول-يتعادل-مع-وست-هام-في-الدوري-الإنجليزي-1088329780.html
"ليفربول" يتعادل مع "وست هام" في الدوري الإنجليزي
"ليفربول" يتعادل مع "وست هام" في الدوري الإنجليزي
سبوتنيك عربي
ابتعد ليفربول عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بعد المباراة التي انتهت بالتعادل مع فريق وست هام، في الجولة الـ35 من البطولة. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T15:41+0000
2024-04-27T15:41+0000
مجتمع
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ليفربول
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وتعادل الفريقان (2 - 2) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لندن الأولمبي، حيث سجل هدفي ليفربول كل من أندرو روبيرتسون وكودي جاكبو، ب بالخطأ في مرمى فريقهم. أما فريق وست هام، فقد أحرز هدفيه كل من جاريد بوين وميكيل أنطونيو، حسبما ذكر موقع "في الجول"، اليوم السبت.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 75، في المركز الـ3، بفارق نقطتين عن فريق أرسنال المتصدر، حتى الآن.وشهدت المباراة محاولات مستمرة من ليفربول لإحراز أهداف، كان أخطرها في الدقيقة 29 عندما منع أريولا هدفا محققا، ثم تسديدة قوية من لويس دياز، ارتدت من القائم.وبينما تقدم وست هام بهدف قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق جارود بوين، فقد شهد الشوط الثاني تعادل ليفربول بتسديدة من أندرو روبيرتسون.وعاود ليفربول تقدمه في الـ 65، بينما تعادل وست هام من جديد في الدقيقة الـ 77 برأسية.وجاءت مشاركة النجم المصري محمد صلاح متأخرة بعدما حدثة مشادة كلامية بينه وبين مدرب الفريق يورجن كلوب، وهو ما وصفه الموقع بـ"نهاية سيئة" بين الاثنين، اللذين مثلا مرحلة مهمة من تاريخ ليفربول الحديثة، حيث أن هذه هي المرة الرابعة التي يجلس فيها النجم المصري على دكة البدلاء.
https://sputnikarabic.ae/20230924/ليفربول-يفوز-على-وست-هام-3-1-في-الدوري-الإنجليزي-1081355929.html
https://sputnikarabic.ae/20240407/هدف-محمد-صلاح-أمام-مانشستر-يونايتد-يمنحه-3-أرقام-قياسية-جديدة-1087785495.html
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منوعات, الأخبار, ليفربول
منوعات, الأخبار, ليفربول

"ليفربول" يتعادل مع "وست هام" في الدوري الإنجليزي

15:41 GMT 27.04.2024
© AFP 2023 / MOHD RASFANاللاعب المصري بفريق "ليفربول"، محمد صلاح
اللاعب المصري بفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AFP 2023 / MOHD RASFAN
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ابتعد ليفربول عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بعد المباراة التي انتهت بالتعادل مع فريق وست هام، في الجولة الـ35 من البطولة.
وتعادل الفريقان (2 - 2) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لندن الأولمبي، حيث سجل هدفي ليفربول كل من أندرو روبيرتسون وكودي جاكبو، ب بالخطأ في مرمى فريقهم. أما فريق وست هام، فقد أحرز هدفيه كل من جاريد بوين وميكيل أنطونيو، حسبما ذكر موقع "في الجول"، اليوم السبت.
ليفربول في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
مجتمع
ليفربول يفوز على وست هام 3-1 في الدوري الإنجليزي
24 سبتمبر 2023, 20:04 GMT
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 75، في المركز الـ3، بفارق نقطتين عن فريق أرسنال المتصدر، حتى الآن.
وشهدت المباراة محاولات مستمرة من ليفربول لإحراز أهداف، كان أخطرها في الدقيقة 29 عندما منع أريولا هدفا محققا، ثم تسديدة قوية من لويس دياز، ارتدت من القائم.
وبينما تقدم وست هام بهدف قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق جارود بوين، فقد شهد الشوط الثاني تعادل ليفربول بتسديدة من أندرو روبيرتسون.
الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
مجتمع
هدف محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد يمنحه 3 أرقام قياسية جديدة
7 أبريل, 19:28 GMT
وعاود ليفربول تقدمه في الـ 65، بينما تعادل وست هام من جديد في الدقيقة الـ 77 برأسية.
وجاءت مشاركة النجم المصري محمد صلاح متأخرة بعدما حدثة مشادة كلامية بينه وبين مدرب الفريق يورجن كلوب، وهو ما وصفه الموقع بـ"نهاية سيئة" بين الاثنين، اللذين مثلا مرحلة مهمة من تاريخ ليفربول الحديثة، حيث أن هذه هي المرة الرابعة التي يجلس فيها النجم المصري على دكة البدلاء.
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