https://sputnikarabic.ae/20240427/ليفربول-يتعادل-مع-وست-هام-في-الدوري-الإنجليزي-1088329780.html
"ليفربول" يتعادل مع "وست هام" في الدوري الإنجليزي
"ليفربول" يتعادل مع "وست هام" في الدوري الإنجليزي
سبوتنيك عربي
ابتعد ليفربول عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بعد المباراة التي انتهت بالتعادل مع فريق وست هام، في الجولة الـ35 من البطولة. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T15:41+0000
2024-04-27T15:41+0000
2024-04-27T15:41+0000
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وتعادل الفريقان (2 - 2) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لندن الأولمبي، حيث سجل هدفي ليفربول كل من أندرو روبيرتسون وكودي جاكبو، ب بالخطأ في مرمى فريقهم. أما فريق وست هام، فقد أحرز هدفيه كل من جاريد بوين وميكيل أنطونيو، حسبما ذكر موقع "في الجول"، اليوم السبت.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 75، في المركز الـ3، بفارق نقطتين عن فريق أرسنال المتصدر، حتى الآن.وشهدت المباراة محاولات مستمرة من ليفربول لإحراز أهداف، كان أخطرها في الدقيقة 29 عندما منع أريولا هدفا محققا، ثم تسديدة قوية من لويس دياز، ارتدت من القائم.وبينما تقدم وست هام بهدف قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق جارود بوين، فقد شهد الشوط الثاني تعادل ليفربول بتسديدة من أندرو روبيرتسون.وعاود ليفربول تقدمه في الـ 65، بينما تعادل وست هام من جديد في الدقيقة الـ 77 برأسية.وجاءت مشاركة النجم المصري محمد صلاح متأخرة بعدما حدثة مشادة كلامية بينه وبين مدرب الفريق يورجن كلوب، وهو ما وصفه الموقع بـ"نهاية سيئة" بين الاثنين، اللذين مثلا مرحلة مهمة من تاريخ ليفربول الحديثة، حيث أن هذه هي المرة الرابعة التي يجلس فيها النجم المصري على دكة البدلاء.
https://sputnikarabic.ae/20230924/ليفربول-يفوز-على-وست-هام-3-1-في-الدوري-الإنجليزي-1081355929.html
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منوعات, الأخبار, ليفربول
"ليفربول" يتعادل مع "وست هام" في الدوري الإنجليزي
ابتعد ليفربول عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بعد المباراة التي انتهت بالتعادل مع فريق وست هام، في الجولة الـ35 من البطولة.
وتعادل الفريقان (2 - 2) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لندن الأولمبي، حيث سجل هدفي ليفربول كل من أندرو روبيرتسون وكودي جاكبو، ب بالخطأ في مرمى فريقهم. أما فريق وست هام، فقد أحرز هدفيه كل من جاريد بوين وميكيل أنطونيو، حسبما ذكر
موقع "في الجول"، اليوم السبت.
24 سبتمبر 2023, 20:04 GMT
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 75، في المركز الـ3، بفارق نقطتين عن فريق أرسنال المتصدر، حتى الآن.
وشهدت المباراة
محاولات مستمرة من ليفربول لإحراز أهداف، كان أخطرها في الدقيقة 29 عندما منع أريولا هدفا محققا، ثم تسديدة قوية من لويس دياز، ارتدت من القائم.
وبينما تقدم وست هام بهدف قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق جارود بوين، فقد شهد الشوط الثاني تعادل ليفربول بتسديدة من أندرو روبيرتسون.
وعاود ليفربول تقدمه في الـ 65، بينما تعادل وست هام من جديد في الدقيقة الـ 77 برأسية.
وجاءت مشاركة النجم المصري محمد صلاح متأخرة بعدما حدثة مشادة كلامية بينه وبين مدرب الفريق
يورجن كلوب، وهو ما وصفه الموقع بـ"نهاية سيئة" بين الاثنين، اللذين مثلا مرحلة مهمة من تاريخ ليفربول
الحديثة، حيث أن هذه هي المرة الرابعة التي يجلس فيها النجم المصري على دكة البدلاء.