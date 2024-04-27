https://sputnikarabic.ae/20240427/8-قتلى-وعشرات-الجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-النصيرات-وسط-غزة-1088320397.html
8 قتلى وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على النصيرات وسط غزة
8 قتلى وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على النصيرات وسط غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فجر اليوم السبت، بمقتل 8 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، جراء قصف قوات الجيش الإسرائيلي منزلين مأهولين في... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T03:26+0000
2024-04-27T03:26+0000
2024-04-27T03:26+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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العالم العربي
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وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت منزلا مأهولا في حي السلطان في مخيم النصيرات، ما أدى لمقتل أربعة مواطنين بينهم رضيعة، وصلوا أشلاء إلى المستشفى، كما قتل أربعة فلسطينيين وأصيب نحو ثلاثين، في قصف قوات للطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل في المخيم ذاته.وأكدت وكالة "وفا" أن قوات الجيش الإسرائلي واصلت قصفها على مدينة غزة، وأن القصف تركز على حي الشجاعية، حيث استهدفت ثلاثة منازل على الأقل.يأتي ذلك في الوقت الذي قتل فيه شابان فلسطينيان وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من حاجز سالم العسكري الإسرائيلي غرب جنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
8 قتلى وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على النصيرات وسط غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فجر اليوم السبت، بمقتل 8 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، جراء قصف قوات الجيش الإسرائيلي منزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت منزلا مأهولا في حي السلطان في مخيم النصيرات، ما أدى لمقتل أربعة مواطنين بينهم رضيعة، وصلوا أشلاء إلى المستشفى، كما قتل أربعة فلسطينيين وأصيب نحو ثلاثين، في قصف قوات للطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل في المخيم ذاته.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي كثفت من قصفها على منطقة المغراقة وسط القطاع، وفقا لوكالة "وفا".
وأكدت وكالة "وفا" أن قوات الجيش الإسرائلي واصلت قصفها على مدينة غزة، وأن القصف تركز على حي الشجاعية، حيث استهدفت ثلاثة منازل على الأقل.
يأتي ذلك في الوقت الذي قتل فيه شابان فلسطينيان وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من حاجز سالم العسكري الإسرائيلي غرب جنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".