https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الإسرائيلي-كمية-المساعدات-الإنسانية-لغزة-ستزداد-خلال-الفترة-المقبلة-1088366453.html

الجيش الإسرائيلي: كمية المساعدات الإنسانية لغزة ستزداد خلال الفترة المقبلة

الجيش الإسرائيلي: كمية المساعدات الإنسانية لغزة ستزداد خلال الفترة المقبلة

سبوتنيك عربي

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن "الحصول على المساعدات لشعب غزة أولوية قصوى، لأن حربه ضد حركة حماس". 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T17:53+0000

2024-04-28T17:53+0000

2024-04-28T17:53+0000

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وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة زادت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية وسيرتفع في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "الزيادة نتيجة لجهود متزايدة من بينها فتح ميناء أشدود ومعبر جديد لشمال غزة".وأعلن هاغاري "زيادة المساعدات القادمة من الأردن لغزة من خلال معبر كرم أبو سالم"، مؤكدا أن "العمل مع القيادة المركزية الأمريكية على إنشاء رصيف بحري مؤقت سيزيد من تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240428/مسؤول-في-حماس-لـسبوتنيك-الحركة-ردت-على-المقترح-الإسرائيلي-ولم-تتعرض-لأي-ضغوط-1088365196.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن