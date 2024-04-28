https://sputnikarabic.ae/20240428/غارات-روسية-تقتل-14-مرتزقا-أجنبيا-وتصيب-8-آخرين-في-ميكولايف-1088371449.html
غارات روسية تقتل 14 مرتزقا أجنبيا وتصيب 8 آخرين في ميكولايف
غارات روسية تقتل 14 مرتزقا أجنبيا وتصيب 8 آخرين في ميكولايف
سبوتنيك عربي
أسفرت غارة شنتها القوات الجوية الروسية، اليوم الأحد، على فنادق في ميكولايف، المعروفة بإيواء المقاتلين الأجانب الذين استأجرتهم أوكرانيا، عن مقتل 14 مرتزقا... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T21:18+0000
2024-04-28T21:18+0000
2024-04-28T21:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
مرتزقة
روسيا
القوات الأوكرانية
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وقال سيرجي ليبيديف، منسق قوات المقاومة، "تم نقل 8 مصابين إلى المستشفى.. ويتم إيواؤهم بشكل منفصل عن الآخرين. اثنان في حالة خطيرة وستة في حالة مستقرة. وشهدت المقاومة على نقل ما لا يقل عن 14 قتيلاً إلى المشرحة".وأضاف ليبيديف، أن فندقي الريفييرا وهيلين، حيث يعيش الأجانب الناطقون باللغة الإنجليزية، يخضعان لحراسة القوات المسلحة الأوكرانية، كما أبلغت قوات المقاومة عن وصول مواطنين أمريكيين وكنديين إلى المدينة الساحلية على البحر الأسود، حيث تشتهر المدينة بصناعة بناء السفن.وكشف ليبيديف أن مدربين أجانب كانوا يدربون مشاة البحرية الأوكرانية في حوض بناء السفن المحلي للقيام بعمليات تخريب بحرية، وقد وصل مؤخراً نحو مائة من المقاتلين شبه العسكريين الأوكرانيين من كتيبة آزوف (المحظورة في روسيا بتهمة الإرهاب) إلى حوض بناء السفن، والذي يستخدم أيضاً لتجميع زوارق مسيرة تحت الماء.
https://sputnikarabic.ae/20240427/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتحرر-نوفوميخايلوفكا-وبوغدانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك--1088331982.html
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القوات الروسية, مرتزقة, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الروسية, مرتزقة, روسيا, القوات الأوكرانية
غارات روسية تقتل 14 مرتزقا أجنبيا وتصيب 8 آخرين في ميكولايف
أسفرت غارة شنتها القوات الجوية الروسية، اليوم الأحد، على فنادق في ميكولايف، المعروفة بإيواء المقاتلين الأجانب الذين استأجرتهم أوكرانيا، عن مقتل 14 مرتزقا وإصابة ثمانية آخرين، حسبما أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك".
وقال سيرجي ليبيديف، منسق قوات المقاومة، "تم نقل 8 مصابين إلى المستشفى
.. ويتم إيواؤهم بشكل منفصل عن الآخرين. اثنان في حالة خطيرة وستة في حالة مستقرة. وشهدت المقاومة على نقل ما لا يقل عن 14 قتيلاً إلى المشرحة".
وأضاف ليبيديف، أن فندقي الريفييرا وهيلين، حيث يعيش الأجانب الناطقون باللغة الإنجليزية، يخضعان لحراسة القوات المسلحة الأوكرانية، كما أبلغت قوات المقاومة عن وصول مواطنين أمريكيين وكنديين إلى المدينة الساحلية على البحر الأسود، حيث تشتهر المدينة بصناعة بناء السفن.
وكشف ليبيديف أن مدربين أجانب كانوا يدربون مشاة البحرية الأوكرانية في حوض بناء السفن المحلي للقيام بعمليات تخريب بحرية، وقد وصل مؤخراً نحو مائة من المقاتلين شبه العسكريين الأوكرانيين من كتيبة آزوف (المحظورة في روسيا بتهمة الإرهاب) إلى حوض بناء السفن، والذي يستخدم أيضاً لتجميع زوارق مسيرة تحت الماء.