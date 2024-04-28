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قوانين الاقتصاد
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن زخم جديد في محادثات الأسرى، وإسرائيل تلوح بـ"آخر فرصة" قبل اجتياح رفح
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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9 د
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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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لبنان والعالم
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123 د
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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10:03 GMT
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صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
10:30 GMT
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الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240428/غارات-روسية-تقتل-14-مرتزقا-أجنبيا-وتصيب-8-آخرين-في-ميكولايف-1088371449.html
غارات روسية تقتل 14 مرتزقا أجنبيا وتصيب 8 آخرين في ميكولايف
غارات روسية تقتل 14 مرتزقا أجنبيا وتصيب 8 آخرين في ميكولايف
سبوتنيك عربي
أسفرت غارة شنتها القوات الجوية الروسية، اليوم الأحد، على فنادق في ميكولايف، المعروفة بإيواء المقاتلين الأجانب الذين استأجرتهم أوكرانيا، عن مقتل 14 مرتزقا... 28.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-28T21:18+0000
2024-04-28T21:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
مرتزقة
روسيا
القوات الأوكرانية
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وقال سيرجي ليبيديف، منسق قوات المقاومة، "تم نقل 8 مصابين إلى المستشفى.. ويتم إيواؤهم بشكل منفصل عن الآخرين. اثنان في حالة خطيرة وستة في حالة مستقرة. وشهدت المقاومة على نقل ما لا يقل عن 14 قتيلاً إلى المشرحة".وأضاف ليبيديف، أن فندقي الريفييرا وهيلين، حيث يعيش الأجانب الناطقون باللغة الإنجليزية، يخضعان لحراسة القوات المسلحة الأوكرانية، كما أبلغت قوات المقاومة عن وصول مواطنين أمريكيين وكنديين إلى المدينة الساحلية على البحر الأسود، حيث تشتهر المدينة بصناعة بناء السفن.وكشف ليبيديف أن مدربين أجانب كانوا يدربون مشاة البحرية الأوكرانية في حوض بناء السفن المحلي للقيام بعمليات تخريب بحرية، وقد وصل مؤخراً نحو مائة من المقاتلين شبه العسكريين الأوكرانيين من كتيبة آزوف (المحظورة في روسيا بتهمة الإرهاب) إلى حوض بناء السفن، والذي يستخدم أيضاً لتجميع زوارق مسيرة تحت الماء.
https://sputnikarabic.ae/20240427/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتحرر-نوفوميخايلوفكا-وبوغدانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك--1088331982.html
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القوات الروسية, مرتزقة, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الروسية, مرتزقة, روسيا, القوات الأوكرانية

غارات روسية تقتل 14 مرتزقا أجنبيا وتصيب 8 آخرين في ميكولايف

21:18 GMT 28.04.2024
© Sputnik . Aleksei Danichevمقاتلات سوخوي روسية
مقاتلات سوخوي روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
© Sputnik . Aleksei Danichev
تابعنا عبر
أسفرت غارة شنتها القوات الجوية الروسية، اليوم الأحد، على فنادق في ميكولايف، المعروفة بإيواء المقاتلين الأجانب الذين استأجرتهم أوكرانيا، عن مقتل 14 مرتزقا وإصابة ثمانية آخرين، حسبما أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك".
وقال سيرجي ليبيديف، منسق قوات المقاومة، "تم نقل 8 مصابين إلى المستشفى.. ويتم إيواؤهم بشكل منفصل عن الآخرين. اثنان في حالة خطيرة وستة في حالة مستقرة. وشهدت المقاومة على نقل ما لا يقل عن 14 قتيلاً إلى المشرحة".
وأضاف ليبيديف، أن فندقي الريفييرا وهيلين، حيث يعيش الأجانب الناطقون باللغة الإنجليزية، يخضعان لحراسة القوات المسلحة الأوكرانية، كما أبلغت قوات المقاومة عن وصول مواطنين أمريكيين وكنديين إلى المدينة الساحلية على البحر الأسود، حيث تشتهر المدينة بصناعة بناء السفن.
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتحرر نوفوميخايلوفكا وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك
أمس, 13:11 GMT
وكشف ليبيديف أن مدربين أجانب كانوا يدربون مشاة البحرية الأوكرانية في حوض بناء السفن المحلي للقيام بعمليات تخريب بحرية، وقد وصل مؤخراً نحو مائة من المقاتلين شبه العسكريين الأوكرانيين من كتيبة آزوف (المحظورة في روسيا بتهمة الإرهاب) إلى حوض بناء السفن، والذي يستخدم أيضاً لتجميع زوارق مسيرة تحت الماء.
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