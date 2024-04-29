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اعتقال عدد من المسلحين كانوا يعدون لهجوم إرهابي في إسطنبول
اعتقال عدد من المسلحين كانوا يعدون لهجوم إرهابي في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم بالتحضير لهجوم إرهابي لصالح تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T13:20+0000
2024-04-29T13:20+0000
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وقال يرليكايا عبر منصة "إكس": "نتيجة لعملية في منطقة بيكوز، تم اعتقال ك.ع، الذي لديه معرفة بالمتفجرات... وثبت أنه كان يعد لهجوم إرهابي واختبار المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع القنابل".وأشار الوزير إلى أنه تم اعتقال 7 أشخاص آخرين مرتبطين بخبير المتفجرات المعتقل.وقد أفاد الوزير، في وقت سابق، أنه تم اعتقال ما يقرب من 3000 شخص يُشتبه في تعاونهم مع تنظيم "داعش"، في الفترة من 1 يونيو/ جزيران 2023 إلى 22 أبريل/ نيسان 2024.
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

اعتقال عدد من المسلحين كانوا يعدون لهجوم إرهابي في إسطنبول

13:20 GMT 29.04.2024
© AP Photo / Mahir Alan/Dha-Depoالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Mahir Alan/Dha-Depo
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أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم بالتحضير لهجوم إرهابي لصالح تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في إسطنبول.
وقال يرليكايا عبر منصة "إكس": "نتيجة لعملية في منطقة بيكوز، تم اعتقال ك.ع، الذي لديه معرفة بالمتفجرات... وثبت أنه كان يعد لهجوم إرهابي واختبار المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع القنابل".

وبحسب قوله، فإن المتفجرات التي تم ضبطها أثناء الاعتقال كان من الممكن أن تسبب انفجارًا "واسع النطاق".

وأشار الوزير إلى أنه تم اعتقال 7 أشخاص آخرين مرتبطين بخبير المتفجرات المعتقل.
وقد أفاد الوزير، في وقت سابق، أنه تم اعتقال ما يقرب من 3000 شخص يُشتبه في تعاونهم مع تنظيم "داعش"، في الفترة من 1 يونيو/ جزيران 2023 إلى 22 أبريل/ نيسان 2024.
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