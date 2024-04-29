اعتقال عدد من المسلحين كانوا يعدون لهجوم إرهابي في إسطنبول
© AP Photo / Mahir Alan/Dha-Depoالشرطة التركية
© AP Photo / Mahir Alan/Dha-Depo
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أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم بالتحضير لهجوم إرهابي لصالح تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في إسطنبول.
وقال يرليكايا عبر منصة "إكس": "نتيجة لعملية في منطقة بيكوز، تم اعتقال ك.ع، الذي لديه معرفة بالمتفجرات... وثبت أنه كان يعد لهجوم إرهابي واختبار المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع القنابل".
وبحسب قوله، فإن المتفجرات التي تم ضبطها أثناء الاعتقال كان من الممكن أن تسبب انفجارًا "واسع النطاق".
وأشار الوزير إلى أنه تم اعتقال 7 أشخاص آخرين مرتبطين بخبير المتفجرات المعتقل.
DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-32” operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen; K.A. aynı işyerinde kalan M.H. ile birlikte İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı ❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2024
❌İstanbul İl… pic.twitter.com/Gf2dE6V5AS
وقد أفاد الوزير، في وقت سابق، أنه تم اعتقال ما يقرب من 3000 شخص يُشتبه في تعاونهم مع تنظيم "داعش"، في الفترة من 1 يونيو/ جزيران 2023 إلى 22 أبريل/ نيسان 2024.