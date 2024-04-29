https://sputnikarabic.ae/20240429/اعتقال-مرشحة-للرئاسة-الأمريكية-في-مظاهرة-مؤيدة-لغزة-1088374230.html

اعتقال مرشحة للرئاسة الأمريكية في مظاهرة مؤيدة لغزة

اعتقال مرشحة للرئاسة الأمريكية في مظاهرة مؤيدة لغزة

سبوتنيك عربي

اعتُقلت مرشحة حزب "الخضر" للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، جيل ستاين، في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن. 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T06:29+0000

2024-04-29T06:29+0000

2024-04-29T06:29+0000

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وتقول رسالة منشورة على حساب ستاين على منصة "إكس": "اعتقال جيل ستاين ومدير حملتها جيسون كال ونائب مدير الحملة كيلي ميريل كاير في جامعة واشنطن في سانت لويس أثناء دعمهم لمظاهرة ضد علاقة الجامعة بالحرب في غزة".وقال كول: "حملة ستاين تدعم مطالب الطلاب واحتجاجهم السلمي وتجمعهم في الحرم الجامعي".وقالت ستاين: "نقف هنا مع طلاب جامعة واشو، ندافع عن حقوقنا الدستورية، وندافع عن الشعب الأمريكي الذي يريد إنهاء هذه الإبادة الجماعية الآن".تبلغ شتاين، وهي من مواليد شيكاغو وخريجة جامعة هارفارد، 73 عامًا. وهي ليست غريبة عن الحملات الرئاسية: فقد ترشحت لأعلى منصب في حزب الخضر في عامي 2012 و2016، وحاولت مرتين أن تصبح حاكمة لولاية ماساتشوستس.

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