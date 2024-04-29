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اعتقال مرشحة للرئاسة الأمريكية في مظاهرة مؤيدة لغزة
اعتقال مرشحة للرئاسة الأمريكية في مظاهرة مؤيدة لغزة
سبوتنيك عربي
اعتُقلت مرشحة حزب "الخضر" للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، جيل ستاين، في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن. 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T06:29+0000
2024-04-29T06:29+0000
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وتقول رسالة منشورة على حساب ستاين على منصة "إكس": "اعتقال جيل ستاين ومدير حملتها جيسون كال ونائب مدير الحملة كيلي ميريل كاير في جامعة واشنطن في سانت لويس أثناء دعمهم لمظاهرة ضد علاقة الجامعة بالحرب في غزة".وقال كول: "حملة ستاين تدعم مطالب الطلاب واحتجاجهم السلمي وتجمعهم في الحرم الجامعي".وقالت ستاين: "نقف هنا مع طلاب جامعة واشو، ندافع عن حقوقنا الدستورية، وندافع عن الشعب الأمريكي الذي يريد إنهاء هذه الإبادة الجماعية الآن".تبلغ شتاين، وهي من مواليد شيكاغو وخريجة جامعة هارفارد، 73 عامًا. وهي ليست غريبة عن الحملات الرئاسية: فقد ترشحت لأعلى منصب في حزب الخضر في عامي 2012 و2016، وحاولت مرتين أن تصبح حاكمة لولاية ماساتشوستس.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة

اعتقال مرشحة للرئاسة الأمريكية في مظاهرة مؤيدة لغزة

06:29 GMT 29.04.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBطلاب يتظاهرون خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في جامعة واشنطن، في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات ومظاهرات من قبل الطلاب المؤيدين لفلسطين
طلاب يتظاهرون خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في جامعة واشنطن، في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات ومظاهرات من قبل الطلاب المؤيدين لفلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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اعتُقلت مرشحة حزب "الخضر" للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، جيل ستاين، في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن.
وتقول رسالة منشورة على حساب ستاين على منصة "إكس": "اعتقال جيل ستاين ومدير حملتها جيسون كال ونائب مدير الحملة كيلي ميريل كاير في جامعة واشنطن في سانت لويس أثناء دعمهم لمظاهرة ضد علاقة الجامعة بالحرب في غزة".

وقال مدير الحملة جيسون كول لشبكة "فوكس نيوز" إن ستاين كان من نحو 100 شخص اعتقلوا في الاحتجاج في الحرم الجامعي. واعتصم المتظاهرون لمطالبة الجامعة بإنهاء جميع العلاقات مع شركة بوينغ، "التي تنتج الذخائر المستخدمة في الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني في غزة في منشأة سانت تشارلز القريبة".

وقال كول: "حملة ستاين تدعم مطالب الطلاب واحتجاجهم السلمي وتجمعهم في الحرم الجامعي".

وتظهر اللقطات المنشورة على حساب ستاين الشرطة وهي تحتجزها وترافقها بعيدا عن موقع الاحتجاج.

وقالت ستاين: "نقف هنا مع طلاب جامعة واشو، ندافع عن حقوقنا الدستورية، وندافع عن الشعب الأمريكي الذي يريد إنهاء هذه الإبادة الجماعية الآن".

وكانت الاحتجاجات تطالب بإنهاء الحرب في غزة وتدعو الجامعة إلى قطع جميع العلاقات مع شركة بوينغ.

تبلغ شتاين، وهي من مواليد شيكاغو وخريجة جامعة هارفارد، 73 عامًا. وهي ليست غريبة عن الحملات الرئاسية: فقد ترشحت لأعلى منصب في حزب الخضر في عامي 2012 و2016، وحاولت مرتين أن تصبح حاكمة لولاية ماساتشوستس.
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