https://sputnikarabic.ae/20240429/الجيش-الروسي-يجلي-دبابة-أبرامز-من-أفدييفكا-فيديو-1088375942.html
الجيش الروسي يجلي دبابة "أبرامز" من أفدييفكا... فيديو
الجيش الروسي يجلي دبابة "أبرامز" من أفدييفكا... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات "المركز" أجلت أول دبابة "أبرامز" من مدينة أفدييفكا المحررة في جمهورية دونيتسك. 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T08:46+0000
2024-04-29T08:46+0000
2024-04-29T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734250_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_650d1a013f9a2cf633c8e19f5c2cfab9.jpg
وقال رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتينك": "الجيش الروسي قام بإجلاء أول دبابة أمريكية من طراز "إم1" أبرامز من خط المواجهة في أفدييفكا".ووفقا له، فإنه سيتمكن الجميع قريبا من رؤية الدبابة في معرض الأسلحة الأوكرانية التي استولت عليها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة، الذي سيفتتح في مايو/ أيار في العاصمة الروسية موسكو.وأعلنت القوات الروسية في الآونة الأخيرة تدمير دبابتي "أبرامز" على محور أفدييفكا بطائرات دون طيار.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن أوكرانيا خسرت ما لا يقل عن خمس دبابات "أبرامز" في الشهرين الماضيين نتيجة للهجمات الروسية.وأفادت صحيفة هندية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى سحب دبابات أبرامز من خط الجبهة بسبب نشاط الطائرات دون طيار الروسية، الأمر الذي أصبح "عارًا كبيرًا" على للمركبة القتالية الأمريكية.وتنظم وزارة الدفاع الروسية في موسكو معرضا لغنائم العملية العسكرية بإطار التحضير للاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية في الـ9 من مايو المقبل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يجلي دبابة "أبرامز" من أفدييفكا... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات "المركز" أجلت أول دبابة "أبرامز" من مدينة أفدييفكا المحررة في جمهورية دونيتسك.
وقال رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتينك": "الجيش الروسي قام بإجلاء أول دبابة أمريكية من طراز "إم1" أبرامز من خط المواجهة في أفدييفكا".
ووفقا له، فإنه سيتمكن الجميع قريبا من رؤية الدبابة في معرض الأسلحة الأوكرانية التي استولت عليها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة، الذي سيفتتح في مايو/ أيار في العاصمة الروسية موسكو.
وأعلنت القوات الروسية في الآونة الأخيرة تدمير دبابتي "أبرامز" على محور أفدييفكا بطائرات دون طيار.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن أوكرانيا خسرت ما لا يقل عن خمس دبابات "أبرامز" في الشهرين الماضيين نتيجة للهجمات الروسية.
وأفادت صحيفة هندية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى سحب دبابات أبرامز من خط الجبهة بسبب نشاط الطائرات دون طيار الروسية، الأمر الذي أصبح "عارًا كبيرًا" على للمركبة القتالية الأمريكية.
وتنظم وزارة الدفاع الروسية في موسكو معرضا لغنائم العملية العسكرية بإطار التحضير للاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية في الـ9 من مايو المقبل.