الجيش الروسي يجلي دبابة "أبرامز" من أفدييفكا... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:28 GMT
7 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
14:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تبذل جهودا كبيرة لعقد هدنة بين حماس وإسرائيل
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
16:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
17:00 GMT
10 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:39 GMT
20 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240429/الجيش-الروسي-يجلي-دبابة-أبرامز-من-أفدييفكا-فيديو-1088375942.html
الجيش الروسي يجلي دبابة "أبرامز" من أفدييفكا... فيديو
الجيش الروسي يجلي دبابة "أبرامز" من أفدييفكا... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات "المركز" أجلت أول دبابة "أبرامز" من مدينة أفدييفكا المحررة في جمهورية دونيتسك. 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T08:46+0000
2024-04-29T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734250_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_650d1a013f9a2cf633c8e19f5c2cfab9.jpg
وقال رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتينك": "الجيش الروسي قام بإجلاء أول دبابة أمريكية من طراز "إم1" أبرامز من خط المواجهة في أفدييفكا".ووفقا له، فإنه سيتمكن الجميع قريبا من رؤية الدبابة في معرض الأسلحة الأوكرانية التي استولت عليها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة، الذي سيفتتح في مايو/ أيار في العاصمة الروسية موسكو.وأعلنت القوات الروسية في الآونة الأخيرة تدمير دبابتي "أبرامز" على محور أفدييفكا بطائرات دون طيار.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن أوكرانيا خسرت ما لا يقل عن خمس دبابات "أبرامز" في الشهرين الماضيين نتيجة للهجمات الروسية.وأفادت صحيفة هندية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى سحب دبابات أبرامز من خط الجبهة بسبب نشاط الطائرات دون طيار الروسية، الأمر الذي أصبح "عارًا كبيرًا" على للمركبة القتالية الأمريكية.وتنظم وزارة الدفاع الروسية في موسكو معرضا لغنائم العملية العسكرية بإطار التحضير للاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية في الـ9 من مايو المقبل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734250_380:0:2819:1829_1920x0_80_0_0_442a45674ba55db527e4f7072d6ae853.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يجلي دبابة "أبرامز" من أفدييفكا... فيديو

08:46 GMT 29.04.2024
© AFP 2023 / William Westدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© AFP 2023 / William West
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات "المركز" أجلت أول دبابة "أبرامز" من مدينة أفدييفكا المحررة في جمهورية دونيتسك.
وقال رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتينك": "الجيش الروسي قام بإجلاء أول دبابة أمريكية من طراز "إم1" أبرامز من خط المواجهة في أفدييفكا".
ووفقا له، فإنه سيتمكن الجميع قريبا من رؤية الدبابة في معرض الأسلحة الأوكرانية التي استولت عليها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة، الذي سيفتتح في مايو/ أيار في العاصمة الروسية موسكو.
وأعلنت القوات الروسية في الآونة الأخيرة تدمير دبابتي "أبرامز" على محور أفدييفكا بطائرات دون طيار.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن أوكرانيا خسرت ما لا يقل عن خمس دبابات "أبرامز" في الشهرين الماضيين نتيجة للهجمات الروسية.
وأفادت صحيفة هندية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى سحب دبابات أبرامز من خط الجبهة بسبب نشاط الطائرات دون طيار الروسية، الأمر الذي أصبح "عارًا كبيرًا" على للمركبة القتالية الأمريكية.
وتنظم وزارة الدفاع الروسية في موسكو معرضا لغنائم العملية العسكرية بإطار التحضير للاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية في الـ9 من مايو المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:03 GMTДети играют среди развалин мечети Аль-Фарук, разрушенной во время израильской бомбардировки, в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حماس" تؤكد أن الرد الإسرائيلي على اقتراح الهدنة ما زال تحت الدراسة05:32 GMTТерритории вокруг больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حسم المقترح المصري بشأن الهدنة بيد السنوارأمس, 18:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала