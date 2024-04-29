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https://sputnikarabic.ae/20240429/القوات-الأمريكية-تعلن-اشتباكها-مع-5-طائرات-مسيرة-في-البحر-الأحمر-1088372801.html
القوات الأمريكية تعلن اشتباكها مع 5 طائرات مسيرة في البحر الأحمر
القوات الأمريكية تعلن اشتباكها مع 5 طائرات مسيرة في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها اشتبكت مع طائرات مُسيرة في البحر الأحمر، يعتقد أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية التي تشن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T03:24+0000
2024-04-29T03:24+0000
القوات الأمريكية
البحر الأحمر
أنصار الله
العالم
طوفان الأقصى
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأميركية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إنها "اشتبكت بين الساعة 1:48 و2:27 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، في 28 أبريل/ نيسان ، بنجاح مع 5 طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر".وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أنها "تتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أماناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية"، على حد قولها.يأتي البيان الأمريكي، بعد يومين من إعلان جماعة "أنصار الله" يوم السبت الماضي، إصابة سفينة نفط بريطانية اسمها (أندروميدا ستار) بشكل مباشر، بعد استهدافها بصواريخ بحرية في البحر الأحمر، وذلك بعد 24 ساعة من إعلان الجماعة استهداف سفينة إسرائيلية (إم إس سي داروين) في خليج عدن، بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة، ومهاجمة أهداف في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل بصواريخ باليستية ومجنحة.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة استهدفت 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من "العدوان" على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.ومنتصف مارس/ آذار الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240429/مقتل-15-شخصا-بينهم-نساء-وأطفال-وإصابة-آخرين-جراء-قصف-الطيران-الإسرائيلي-لمدينة-رفح-فيديو-1088372588.html
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القوات الأمريكية, البحر الأحمر, أنصار الله, العالم, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
القوات الأمريكية, البحر الأحمر, أنصار الله, العالم, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

القوات الأمريكية تعلن اشتباكها مع 5 طائرات مسيرة في البحر الأحمر

03:24 GMT 29.04.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
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أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها اشتبكت مع طائرات مُسيرة في البحر الأحمر، يعتقد أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية التي تشن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأمريكية والبريطانية.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأميركية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إنها "اشتبكت بين الساعة 1:48 و2:27 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، في 28 أبريل/ نيسان ، بنجاح مع 5 طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر".
وأضافت أن "الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أنها "تتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أماناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية"، على حد قولها.
يأتي البيان الأمريكي، بعد يومين من إعلان جماعة "أنصار الله" يوم السبت الماضي، إصابة سفينة نفط بريطانية اسمها (أندروميدا ستار) بشكل مباشر، بعد استهدافها بصواريخ بحرية في البحر الأحمر، وذلك بعد 24 ساعة من إعلان الجماعة استهداف سفينة إسرائيلية (إم إس سي داروين) في خليج عدن، بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة، ومهاجمة أهداف في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل بصواريخ باليستية ومجنحة.
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة استهدفت 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من "العدوان" على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.
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02:30 GMT
ومنتصف مارس/ آذار الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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