https://sputnikarabic.ae/20240429/رئيس-البرلمان-الليبي-جاهزون-لإجراء-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-بالبلاد-قبل-نهاية-العام-1088372128.html
رئيس البرلمان الليبي: جاهزون لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد قبل نهاية العام
رئيس البرلمان الليبي: جاهزون لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد قبل نهاية العام
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن مجلس النواب الليبي جاهز لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام. مشدداً على أن البلاد جاهزة لهذا... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T01:00+0000
2024-04-29T01:00+0000
2024-04-29T01:00+0000
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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بنغازي - سبوتنيك. وقال صالح في تصريحات صحفية لموقع الشرق على هامش حضوره لاجتماعات البرلمان العربي الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة إن "القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدروا، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا".وأوضح صالح أن "الأمر يتطلب في البداية تشكيل حكومة واحدة، فلا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب".وكشف عن وجود اتصالات مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة، قائلا، "من حيث المبدأ اتفقنا على أن يزكى المرشح بالحصول على 20 عضواً من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب، يتقدم مع الذين حصلوا على نفس الشروط إلى مجلس النواب".وأضاف ان "مجلس النواب، وبناء على ما يقدمه المرشح من برنامج، هو الذي يختار من يعطيه الثقة ليكلف بتشكيل الحكومة".
https://sputnikarabic.ae/20240428/دون-توافق-هل-يتجه-البرلمان-الليبي-لتشكيل-حكومة-ثالثة؟-1088364667.html
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رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
رئيس البرلمان الليبي: جاهزون لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد قبل نهاية العام
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن مجلس النواب الليبي جاهز لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام. مشدداً على أن البلاد جاهزة لهذا الاستحقاق ونطالب المجتمع الدولي بالدعم والتشجيع.
بنغازي - سبوتنيك. وقال صالح في تصريحات صحفية لموقع الشرق على هامش حضوره لاجتماعات البرلمان العربي الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة إن "القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدروا، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا
".
وتابع "هناك أناس لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا". مضيفا "هل تعلم أنني رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل غد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الانتخابات".
وأوضح صالح أن "الأمر يتطلب في البداية تشكيل حكومة واحدة، فلا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب".
وكشف عن وجود اتصالات مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة، قائلا، "من حيث المبدأ اتفقنا على أن يزكى المرشح بالحصول على 20 عضواً من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب، يتقدم مع الذين حصلوا على نفس الشروط إلى مجلس النواب".
وأضاف ان "مجلس النواب، وبناء على ما يقدمه المرشح من برنامج، هو الذي يختار من يعطيه الثقة ليكلف بتشكيل الحكومة".