https://sputnikarabic.ae/20240429/واشنطن-ترفض-منح-التأشيرة-لمبعوث-روسي-للمشاركة-باجتماع-تابع-للأمم-المتحدة-1088390465.html
واشنطن ترفض منح التأشيرة لمبعوث روسي للمشاركة باجتماع تابع للأمم المتحدة
واشنطن ترفض منح التأشيرة لمبعوث روسي للمشاركة باجتماع تابع للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة ترفض منح تأشيرة لمبعوث دبلوماسي روسي للمشاركة في اجتماع لجنة الإعلام التابعة... 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T21:24+0000
2024-04-29T21:24+0000
2024-04-29T21:24+0000
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101327/48/1013274805_0:563:1639:1485_1920x0_80_0_0_8d3231d5b976be17ac5eec87ef760a95.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال بوليانسكي، في تصريحات اليوم الاثنين إنه "مرة أخرى، علينا أن نبدأ خطابنا في لجنة الإعلام بمسألة استمرار الجانب الأمريكي في الانتهاك المنهجي لموقفه في الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة.. ومرة أخرى، خرجت مشاركة ممثل الوفد الروسي في الدورة السادسة والأربعين للجنة الإعلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن مسارها بسبب عدم إصدار تأشيرة دخول له، على الرغم من تقديم الوثائق في الوقت المناسب".وأكد بوليانسكي أن "روسيا تأمل في أن تبذل الأمانة العامة للأمم المتحدة وقيادة الهياكل ذات الصلة في المنظمة، استنادا إلى اتفاقيات ملزمة قانونا مع الدولة المضيفة، الجهود اللازمة لتصحيح هذا الوضع غير المقبول".
https://sputnikarabic.ae/20230830/الخارجية-الروسية-موسكو-سترد-بحزم-في-حالة-عدم-إصدار-تأشيرات-أمريكية-للصحفيين-الروس-1080554867.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101327/48/1013274805_0:409:1639:1638_1920x0_80_0_0_c9d40760443824b6db6b01ec94fc4d66.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
واشنطن ترفض منح التأشيرة لمبعوث روسي للمشاركة باجتماع تابع للأمم المتحدة
أكد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة ترفض منح تأشيرة لمبعوث دبلوماسي روسي للمشاركة في اجتماع لجنة الإعلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.