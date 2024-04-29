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https://sputnikarabic.ae/20240429/وزارة-الخارجية-في-صنعاء-أمريكا-هي-من-تعيق-إحلال-السلام-في-اليمن-1088388684.html
وزارة الخارجية في صنعاء: أمريكا هي من تعيق إحلال السلام في اليمن
وزارة الخارجية في صنعاء: أمريكا هي من تعيق إحلال السلام في اليمن
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء، أن "عمليات اليمن في البحر هي لهدف إنساني وهو الضغط لوقف العدوان الإجرامي الصهيوني على غزة، ورفع الحصار عنها". 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T18:46+0000
2024-04-29T18:46+0000
الحرب على اليمن
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أنصار الله
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غزة
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ونقلت وكالة "سبأ"، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، قوله إنه "لا علاقة للتسوية بما يحدث بالبحر الأحمر، وقد تم التأكيد للأمم المتحدة أن الخارطة التي تم التوصل إليها مع الجانب السعودي، لا علاقة لها بأحداث غزة، ويفترض ألا يكون للأمريكي والبريطاني أي تدخل بها".ولفت المصدر إلى أن "تصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تؤكد أن أمريكا هي من تقف أمام إحلال السلام في اليمن، وتحول دون وقف المجازر الإجرامية في غزة ورفع الحصار عنها"، مشيرًا إلى أن أمريكا تقف أمام إرادة كل الشعوب في العالم بما فيها الشعب الأمريكي الذي عبر عن رفضه لما تمارسه إدارة بايدن، بمشاركتها في الجرائم الصهيونية البشعة بحق أبناء غزة".وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أكد دعمه لجهود السعودية، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة، تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للمواطنة المتساوية، والحريات العامة.وجدد العليمي، خلال استقباله، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حرص حكومته على السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا، ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.لكنه أشار في الوقت ذاته إلى "صعوبة الوصول إلى السلام المستدام في ظل عدم وجود شريك جاد يغلب مصالح الشعب اليمني على مصالح النظام الإيراني"، حسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ.وانتقد العليمي "تباطؤ المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حازمة لتجفيف مصادر تمويل وتسليح الميليشيات وتفكيك رؤيتها العنصرية القائمة على الحق الإلهي في حكم البشر، والتعبئة العدوانية ضد المجتمعات والديانات والحقوق والكرامة الإنسانية".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240417/هل-تعود-الحرب-في-اليمن-إلى-بداياتها-مصير-التهدئة-بين-أنصار-الله-والسعودية؟-1088054960.html
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https://sputnikarabic.ae/20240208/السعودية-تجدد-دعمها-الجهود-الأممية-للتوصل-إلى-خارطة-طريق-للسلام-في-اليمن-1085859298.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزارة الخارجية في صنعاء: أمريكا هي من تعيق إحلال السلام في اليمن

18:46 GMT 29.04.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISالبنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها أنصار الله
البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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أكدت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء، أن "عمليات اليمن في البحر هي لهدف إنساني وهو الضغط لوقف العدوان الإجرامي الصهيوني على غزة، ورفع الحصار عنها".
ونقلت وكالة "سبأ"، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، قوله إنه "لا علاقة للتسوية بما يحدث بالبحر الأحمر، وقد تم التأكيد للأمم المتحدة أن الخارطة التي تم التوصل إليها مع الجانب السعودي، لا علاقة لها بأحداث غزة، ويفترض ألا يكون للأمريكي والبريطاني أي تدخل بها".
ولفت المصدر إلى أن "تصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تؤكد أن أمريكا هي من تقف أمام إحلال السلام في اليمن، وتحول دون وقف المجازر الإجرامية في غزة ورفع الحصار عنها"، مشيرًا إلى أن أمريكا تقف أمام إرادة كل الشعوب في العالم بما فيها الشعب الأمريكي الذي عبر عن رفضه لما تمارسه إدارة بايدن، بمشاركتها في الجرائم الصهيونية البشعة بحق أبناء غزة".
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وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أكد دعمه لجهود السعودية، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة، تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للمواطنة المتساوية، والحريات العامة.
وجدد العليمي، خلال استقباله، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حرص حكومته على السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا، ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
لكنه أشار في الوقت ذاته إلى "صعوبة الوصول إلى السلام المستدام في ظل عدم وجود شريك جاد يغلب مصالح الشعب اليمني على مصالح النظام الإيراني"، حسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
خبير لـ "سبوتنيك": الضغوط الأمريكية تعرقل التوصل إلى اتفاق سعودي يمني
27 مارس, 12:32 GMT
وانتقد العليمي "تباطؤ المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حازمة لتجفيف مصادر تمويل وتسليح الميليشيات وتفكيك رؤيتها العنصرية القائمة على الحق الإلهي في حكم البشر، والتعبئة العدوانية ضد المجتمعات والديانات والحقوق والكرامة الإنسانية".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
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8 فبراير, 01:46 GMT
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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