https://sputnikarabic.ae/20240430/إيران-والعراق-يتفقان-مبدئيا-على-نقل-الركاب-من-البلدين-عبر-شط-العرب-1088411452.html
إيران والعراق يتفقان مبدئيا على نقل الركاب بين البلدين عبر شط العرب
إيران والعراق يتفقان مبدئيا على نقل الركاب بين البلدين عبر شط العرب
سبوتنيك عربي
أجرى مسؤولون إيرانيون وعراقيون، اليوم الثلاثاء، محادثات توصلوا على إثرها إلى اتفاق مبدئي، لنقل الركاب بين البلدين عبر نهر شط العرب، الواقع على الحدود المشتركة... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T17:04+0000
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وكشف بيان لوزارة النقل العراقية، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير الشركة العامة للنقل البحري في العراق، أحمد جاسم الأسدي، شارك في اجتماع مشترك مع ممثلي الموانئ في إيران، بغرض تنشيط نقل الركاب بين البلدين عبر شط العرب، ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعدي، عقب مباحثاته الأخيرة، مع نظيره الإيراني".وشدد الأسدي على "ضرورة هذا الطريق لتسهيل نقل الركاب بين البلدين خاصة في المناسبات الدينية لتخفيف الازدحام على المنافذ الحدودية البرية"، وأشار إلى أن "الشركة تمتلك رصيفا جاهزا لراحة الركاب"، ولفت إلى أن "قوارب البلدين حديثة وآمنة لنقل الركاب، ومجهزة بوسائل الإنقاذ".وأوضح الأسدي أن "نقل الركاب سيكون بين موانئ خرمشهر الإيرانية ورصيف عشار على ضفاف شط العرب، نظرا لسهولة النقل عن طريق القوارب المتوفرة حاليا، والتي تعتبر الأفضل والأسرع لتنشيط حركة سيارات الأجرة النهرية، بما لها من مزايا سياحية واقتصادية".
https://sputnikarabic.ae/20210724/العراق-ننوي-طرح-إنشاء-سد-مشترك-مع-إيران-على-شط-العرب-1049643830.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي
إيران والعراق يتفقان مبدئيا على نقل الركاب بين البلدين عبر شط العرب
17:04 GMT 30.04.2024 (تم التحديث: 17:20 GMT 30.04.2024)
أجرى مسؤولون إيرانيون وعراقيون، اليوم الثلاثاء، محادثات توصلوا على إثرها إلى اتفاق مبدئي، لنقل الركاب بين البلدين عبر نهر شط العرب، الواقع على الحدود المشتركة بين البلدين.
وكشف بيان لوزارة النقل العراقية، نشرته وكالة
الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير الشركة العامة للنقل البحري في العراق، أحمد جاسم الأسدي، شارك في اجتماع مشترك مع ممثلي الموانئ في إيران، بغرض تنشيط نقل الركاب بين البلدين عبر شط العرب، ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعدي، عقب مباحثاته الأخيرة، مع نظيره الإيراني".
وشدد الأسدي على "ضرورة هذا الطريق لتسهيل نقل الركاب بين البلدين خاصة في المناسبات الدينية لتخفيف الازدحام على المنافذ الحدودية البرية"، وأشار إلى أن "الشركة تمتلك رصيفا جاهزا لراحة الركاب"، ولفت إلى أن "قوارب البلدين حديثة وآمنة لنقل الركاب، ومجهزة بوسائل الإنقاذ".
وأوضح الأسدي أن "نقل الركاب سيكون بين موانئ خرمشهر الإيرانية ورصيف عشار على ضفاف شط العرب، نظرا لسهولة النقل عن طريق القوارب المتوفرة حاليا، والتي تعتبر الأفضل والأسرع لتنشيط حركة سيارات الأجرة النهرية، بما لها من مزايا سياحية واقتصادية".