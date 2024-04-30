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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
11:03 GMT
36 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:39 GMT
20 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:29 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
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مستشار سوري: سوريا دولة فاعلة في العمل العربي ونأمل خيرا من القمة العربية
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مساحة حرة
ما دلالة اعتراف أوكرانيا بالتقدم التكتيكي لروسيا على الجبهة؟
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: في العقيدة العسكرية الإسرائيلية بقاء رفح هو إبقاء لبنية حماس العسكرية
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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https://sputnikarabic.ae/20240430/الأونروا-لدينا-أموالا-كافية-للعمل-حتى-نهاية-يونيو-1088417210.html
"أونروا": لدينا أموال كافية للعمل حتى نهاية يونيو المقبل
"أونروا": لدينا أموال كافية للعمل حتى نهاية يونيو المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن مفوض الـ"أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، تملك ما يكفي من المال للعمل حتى... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T21:15+0000
2024-04-30T21:15+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف لازاريني، في مؤتمر صحفي بجنيف: "أعلم أن شهر يونيو(المقبل)، قد تم تجاوزه بالكامل الآن، لدي معلومات عن شهر يوليو(المقبل)، لم يتم تجاوزه بالكامل".وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة، قامت بعض الدول الأوروبية بزيادة أو مضاعفة تبرعاتها، كما قدمت دول لم تتبرع أبدا للـ"أونروا" مساهمات، مثل العراق أو الجزائر".وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تبادلت إسرائيل البيانات مع إدارة الـ"أونروا" بشأن التورط المزعوم لبعض موظفيها في هجوم حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتعهدت الوكالة بمحاسبة أي شخص متورط في "أعمال إرهابية".واستجابت عدد من الدول، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان وغيرها، لمزاعم إسرائيل، وقامت بتعليق تمويل الـ"أونروا"، لكن بحلول شهر مارس/ آذار الماضي، قررت العديد من هذه الدول استئناف تمويلها.وفي أوائل فبراير/ شباط الماضي، قام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين لجنة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، للتحقق من أنشطة الـ"أونروا"، بحثا عن روابط مزعومة مع "حماس".وفي 22 نيسان/ أبريل الجاري، تم نشر التقرير النهائي للجنة، والذي خلص إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن العاملين في الوكالة يُزعم أنهم أعضاء في "منظمات إرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20240424/الرئاسة-الفلسطينية-ترحب-بالتقرير-الأممي-بشأن-إدعاءات-إسرائيل-حول-أونروا-1088250131.html
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منظمة الأونروا, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
منظمة الأونروا, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

"أونروا": لدينا أموال كافية للعمل حتى نهاية يونيو المقبل

21:15 GMT 30.04.2024
© Sputnik . abedal kader albaiلازاريني في ختام اجتماع اللجنة الإستشارية لوكالة "الاونروا": إنذار مبكر بالكارثة التي تلوح في الأفق
لازاريني في ختام اجتماع اللجنة الإستشارية لوكالة الاونروا: إنذار مبكر بالكارثة التي تلوح في الأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
أعلن مفوض الـ"أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، تملك ما يكفي من المال للعمل حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، لكن ميزانيتها لشهر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2024، لم يتم تمويلهما بالكامل بعد.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف لازاريني، في مؤتمر صحفي بجنيف: "أعلم أن شهر يونيو(المقبل)، قد تم تجاوزه بالكامل الآن، لدي معلومات عن شهر يوليو(المقبل)، لم يتم تجاوزه بالكامل".
وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة، قامت بعض الدول الأوروبية بزيادة أو مضاعفة تبرعاتها، كما قدمت دول لم تتبرع أبدا للـ"أونروا" مساهمات، مثل العراق أو الجزائر".
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تبادلت إسرائيل البيانات مع إدارة الـ"أونروا" بشأن التورط المزعوم لبعض موظفيها في هجوم حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتعهدت الوكالة بمحاسبة أي شخص متورط في "أعمال إرهابية".
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
الرئاسة الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي بشأن إدعاءات إسرائيل حول "أونروا"
24 أبريل, 11:59 GMT
واستجابت عدد من الدول، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان وغيرها، لمزاعم إسرائيل، وقامت بتعليق تمويل الـ"أونروا"، لكن بحلول شهر مارس/ آذار الماضي، قررت العديد من هذه الدول استئناف تمويلها.
وفي أوائل فبراير/ شباط الماضي، قام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين لجنة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، للتحقق من أنشطة الـ"أونروا"، بحثا عن روابط مزعومة مع "حماس".
وفي 22 نيسان/ أبريل الجاري، تم نشر التقرير النهائي للجنة، والذي خلص إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن العاملين في الوكالة يُزعم أنهم أعضاء في "منظمات إرهابية".
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حماس" تؤكد أن الرد الإسرائيلي على اقتراح الهدنة ما زال تحت الدراسة21:40 GMTДети играют среди развалин мечети Аль-Фарук, разрушенной во время израильской бомбардировки, в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حماس" تؤكد أن الرد الإسرائيلي على اقتراح الهدنة ما زال تحت الدراسةأمس, 20:44 GMT
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