https://sputnikarabic.ae/20240430/الأونروا-لدينا-أموالا-كافية-للعمل-حتى-نهاية-يونيو-1088417210.html

"أونروا": لدينا أموال كافية للعمل حتى نهاية يونيو المقبل

"أونروا": لدينا أموال كافية للعمل حتى نهاية يونيو المقبل

سبوتنيك عربي

أعلن مفوض الـ"أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، تملك ما يكفي من المال للعمل حتى... 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T21:15+0000

2024-04-30T21:15+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأضاف لازاريني، في مؤتمر صحفي بجنيف: "أعلم أن شهر يونيو(المقبل)، قد تم تجاوزه بالكامل الآن، لدي معلومات عن شهر يوليو(المقبل)، لم يتم تجاوزه بالكامل".وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة، قامت بعض الدول الأوروبية بزيادة أو مضاعفة تبرعاتها، كما قدمت دول لم تتبرع أبدا للـ"أونروا" مساهمات، مثل العراق أو الجزائر".وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تبادلت إسرائيل البيانات مع إدارة الـ"أونروا" بشأن التورط المزعوم لبعض موظفيها في هجوم حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتعهدت الوكالة بمحاسبة أي شخص متورط في "أعمال إرهابية".واستجابت عدد من الدول، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان وغيرها، لمزاعم إسرائيل، وقامت بتعليق تمويل الـ"أونروا"، لكن بحلول شهر مارس/ آذار الماضي، قررت العديد من هذه الدول استئناف تمويلها.وفي أوائل فبراير/ شباط الماضي، قام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين لجنة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، للتحقق من أنشطة الـ"أونروا"، بحثا عن روابط مزعومة مع "حماس".وفي 22 نيسان/ أبريل الجاري، تم نشر التقرير النهائي للجنة، والذي خلص إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن العاملين في الوكالة يُزعم أنهم أعضاء في "منظمات إرهابية".

https://sputnikarabic.ae/20240424/الرئاسة-الفلسطينية-ترحب-بالتقرير-الأممي-بشأن-إدعاءات-إسرائيل-حول-أونروا-1088250131.html

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