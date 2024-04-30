الصحة المصرية ترد على الجدل المثار حول "جلطات لقاح أسترازينيكا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:39 GMT
20 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مستشار سوري: سوريا دولة فاعلة في العمل العربي ونأمل خيرا من القمة العربية
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما دلالة اعتراف أوكرانيا بالتقدم التكتيكي لروسيا على الجبهة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: في العقيدة العسكرية الإسرائيلية بقاء رفح هو إبقاء لبنية حماس العسكرية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
On air
09:30 GMT
30 د
On air
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
On air
11:31 GMT
30 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انهيار القوات الأوكرانية قادم و تدخل الناتو سيعتمد على طريقة إدارة روسيا للمعركة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240430/الصحة-المصرية-ترد-على-الجدل-المثار-حول-جلطات-لقاح-أسترازينيكا-1088397499.html
الصحة المصرية ترد على الجدل المثار حول "جلطات لقاح أسترازينيكا"
الصحة المصرية ترد على الجدل المثار حول "جلطات لقاح أسترازينيكا"
سبوتنيك عربي
شهدت الساعات الماضية تداول أخبار عن التأثيرات الضارة للقاح فيروس "كورونا" الذي أنتجته شركة "أسترازينيكا"، وذلك بعد أن قدم بعض المستخدمين دعاوى قضائية ضد الشركة... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T12:36+0000
2024-04-30T12:36+0000
مصر
أخبار مصر الآن
فيروس كورونا
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1a/1047910350_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_929a7aba4ee7321fceaffa4f8f11a0fc.jpg
وفي أول تعليق لوزارة الصحة المصرية، قال المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبد الغفار، إن "التجلط كعرض جانبي لبعض التطعيمات معروف من سنة 2021، وهو نادر جدا، إذ يبلغ ثلاث حالات من كل مليون ونسبة حدوثه بعد التطعيم تقارب نسبة حدوث التجلط من غير أخذ التطعيم، عند الفئات الأكثر عرضة لحدوثه، ولهذا لم توص أي من الجهات الصحية الدولية أو المحلية بإيقاف أو منع التطعيم، وإنما جاءت التوصيات بتفضيل عدم استخدامه في فئات محددة".وأضاف أن "الفيروس نفسه أخطر بكثير في التسبب في الجلطات والوفاة من التطعيمات، فاحتمال حدوث جلطات مع كوڤيد تساوي تقريبا 10 أضعاف أعلى من فرصتها بعد التطعيم".من جهته، قال مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح في مصر، الدكتور مصطفى محمدى، إنه "يتم اختبار اللقاحات بشكل عالي المستوى ولا يمكن السماح بإعطائها للمواطنين إلا بعد التأكد من مأمونيتها ثم فاعليتها".وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر أعلنت في 2022، استقبال 667 ألفا و100 جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازينيكا".وقال عبد الغفار في بيان نشره الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري عبر "فيسبوك" (محظور في روسيا)، إن الجرعات التي وصلت إلى مطار القاهرة، مقدمة من دولتي بلجيكا وألمانيا، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جاڤي".
https://sputnikarabic.ae/20210224/إعلام-مصر-تسجل-لقاحي-سبوتنيك-V-وأسترازينيكا-ضد-كورونا-1048200533.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1a/1047910350_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5b1ae991a961291c2ddccf1ca7244068.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الصحة المصرية ترد على الجدل المثار حول "جلطات لقاح أسترازينيكا"

12:36 GMT 30.04.2024
© AFP 2023 / John Cairns اللقاح البريطاني أسترازينيكا
اللقاح البريطاني أسترازينيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© AFP 2023 / John Cairns
تابعنا عبر
شهدت الساعات الماضية تداول أخبار عن التأثيرات الضارة للقاح فيروس "كورونا" الذي أنتجته شركة "أسترازينيكا"، وذلك بعد أن قدم بعض المستخدمين دعاوى قضائية ضد الشركة المنتجة، نتيجة تعرضهم لآثار جانبية خطيرة نتيجة تلقي اللقاح.
وفي أول تعليق لوزارة الصحة المصرية، قال المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبد الغفار، إن "التجلط كعرض جانبي لبعض التطعيمات معروف من سنة 2021، وهو نادر جدا، إذ يبلغ ثلاث حالات من كل مليون ونسبة حدوثه بعد التطعيم تقارب نسبة حدوث التجلط من غير أخذ التطعيم، عند الفئات الأكثر عرضة لحدوثه، ولهذا لم توص أي من الجهات الصحية الدولية أو المحلية بإيقاف أو منع التطعيم، وإنما جاءت التوصيات بتفضيل عدم استخدامه في فئات محددة".
وأضاف أن "الفيروس نفسه أخطر بكثير في التسبب في الجلطات والوفاة من التطعيمات، فاحتمال حدوث جلطات مع كوڤيد تساوي تقريبا 10 أضعاف أعلى من فرصتها بعد التطعيم".
بدء حملة التطعيم واسعة النطاق بلقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا في موسكو، روسيا، 18 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2021
إعلام: مصر تسجل لقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" ضد "كورونا"
24 فبراير 2021, 13:02 GMT
من جهته، قال مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح في مصر، الدكتور مصطفى محمدى، إنه "يتم اختبار اللقاحات بشكل عالي المستوى ولا يمكن السماح بإعطائها للمواطنين إلا بعد التأكد من مأمونيتها ثم فاعليتها".
وأضاف أن "الشركة أصدرت بيانا يفيد بتعرض البعض لمضاعفات وقتية وتم علاجها والتعامل معها، وهذا أمر وارد في جميع اللقاحات والأدوية أما مسألة الوفاة من لقاح أسترازينكا هى مسألة تحتاج إلى دراسة تؤكد العلاقة السببية بين اللقاح والوفاة وهذا لم يتم حاليا.
وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر أعلنت في 2022، استقبال 667 ألفا و100 جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازينيكا".
وقال عبد الغفار في بيان نشره الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري عبر "فيسبوك" (محظور في روسيا)، إن الجرعات التي وصلت إلى مطار القاهرة، مقدمة من دولتي بلجيكا وألمانيا، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جاڤي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:11 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حماس" تؤكد أن الرد الإسرائيلي على اقتراح الهدنة ما زال تحت الدراسة12:49 GMTДети играют среди развалин мечети Аль-Фарук, разрушенной во время израильской бомбардировки, в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حماس" تؤكد أن الرد الإسرائيلي على اقتراح الهدنة ما زال تحت الدراسةأمس, 20:44 GMTТерритории вокруг больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حسم المقترح المصري بشأن الهدنة بيد السنوار28 أبريل, 18:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала