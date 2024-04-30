جامعة كولومبيا الأمريكية تبدأ بفصل الطلاب المشاركين في التظاهرات الداعمة لفلسطين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:39 GMT
20 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مستشار سوري: سوريا دولة فاعلة في العمل العربي ونأمل خيرا من القمة العربية
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما دلالة اعتراف أوكرانيا بالتقدم التكتيكي لروسيا على الجبهة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: في العقيدة العسكرية الإسرائيلية بقاء رفح هو إبقاء لبنية حماس العسكرية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
On air
09:30 GMT
30 د
On air
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
On air
11:31 GMT
30 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240430/جامعة-كولومبيا-الأمريكية-تبدأ-بفصل-الطلاب-المشاركين-في-التظاهرات-الداعمة-لفلسطين-1088392794.html
جامعة كولومبيا الأمريكية تبدأ بفصل الطلاب المشاركين في التظاهرات الداعمة لفلسطين
جامعة كولومبيا الأمريكية تبدأ بفصل الطلاب المشاركين في التظاهرات الداعمة لفلسطين
سبوتنيك عربي
ذكرت شبكة أمريكية أن إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك بدأت في فصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T05:46+0000
2024-04-30T05:46+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/1d/1088374387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94dbf87d173ea701d19a14842b6151d1.jpg
ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم الجامعة بن تشانغ قوله: "لقد بدأنا في فصل طلاب كجزء من جهودنا لضمان سلامة الحرم الجامعي".وفي وقت سابق، قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، إن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.وتتراوح المظاهرات الحاشدة في الجامعات الأمريكية من اعتصامات سلمية إلى اشتباكات مع الشرطة والناشطين المؤيدين لإسرائيل، وبدأت موجة الاعتقالات في الجامعات في 18 أبريل/ نيسان الجاري، عندما طلبت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، من شرطة نيويورك المساعدة في إبعاد المتظاهرين عن الجامعة. ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون "آمنة".
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/1d/1088374387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30bcc3eef951c9130891bb71c218cac3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة

جامعة كولومبيا الأمريكية تبدأ بفصل الطلاب المشاركين في التظاهرات الداعمة لفلسطين

05:46 GMT 30.04.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBطلاب يتظاهرون خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في جامعة واشنطن، في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات ومظاهرات من قبل الطلاب المؤيدين لفلسطين
طلاب يتظاهرون خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في جامعة واشنطن، في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات ومظاهرات من قبل الطلاب المؤيدين لفلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبر
ذكرت شبكة أمريكية أن إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك بدأت في فصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم الجامعة بن تشانغ قوله: "لقد بدأنا في فصل طلاب كجزء من جهودنا لضمان سلامة الحرم الجامعي".

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" فإن إدارة الجامعة قد أمرت في وقت سابق بإنهاء الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين بحلول الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاثنين (الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو)، وتعرض الطلاب للتهديد بوقف انتسابهم إلى الجامعة والطرد المؤقت لحين اتخاذ مزيد من الإجراءات، لكن المتظاهرين تجاهلوا الأمر.

وفي وقت سابق، قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، إن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.
ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.
وتتراوح المظاهرات الحاشدة في الجامعات الأمريكية من اعتصامات سلمية إلى اشتباكات مع الشرطة والناشطين المؤيدين لإسرائيل، وبدأت موجة الاعتقالات في الجامعات في 18 أبريل/ نيسان الجاري، عندما طلبت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، من شرطة نيويورك المساعدة في إبعاد المتظاهرين عن الجامعة.
وأدى القرار إلى اعتقال أكثر من 100 شخص في حرم مانهاتن وأثار موجات جديدة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون "آمنة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:14 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حماس" تؤكد أن الرد الإسرائيلي على اقتراح الهدنة ما زال تحت الدراسة04:58 GMTДети играют среди развалин мечети Аль-Фарук, разрушенной во время израильской бомбардировки, в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حماس" تؤكد أن الرد الإسرائيلي على اقتراح الهدنة ما زال تحت الدراسةأمس, 20:44 GMTТерритории вокруг больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حسم المقترح المصري بشأن الهدنة بيد السنوار28 أبريل, 18:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала