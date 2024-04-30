https://sputnikarabic.ae/20240430/جامعة-كولومبيا-الأمريكية-تبدأ-بفصل-الطلاب-المشاركين-في-التظاهرات-الداعمة-لفلسطين-1088392794.html

جامعة كولومبيا الأمريكية تبدأ بفصل الطلاب المشاركين في التظاهرات الداعمة لفلسطين

جامعة كولومبيا الأمريكية تبدأ بفصل الطلاب المشاركين في التظاهرات الداعمة لفلسطين

سبوتنيك عربي

ذكرت شبكة أمريكية أن إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك بدأت في فصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T05:46+0000

2024-04-30T05:46+0000

2024-04-30T05:46+0000

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ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم الجامعة بن تشانغ قوله: "لقد بدأنا في فصل طلاب كجزء من جهودنا لضمان سلامة الحرم الجامعي".وفي وقت سابق، قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، إن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.وتتراوح المظاهرات الحاشدة في الجامعات الأمريكية من اعتصامات سلمية إلى اشتباكات مع الشرطة والناشطين المؤيدين لإسرائيل، وبدأت موجة الاعتقالات في الجامعات في 18 أبريل/ نيسان الجاري، عندما طلبت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، من شرطة نيويورك المساعدة في إبعاد المتظاهرين عن الجامعة. ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون "آمنة".

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