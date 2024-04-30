https://sputnikarabic.ae/20240430/جامعة-كولومبيا-الأمريكية-تبدأ-بفصل-الطلاب-المشاركين-في-التظاهرات-الداعمة-لفلسطين-1088392794.html
جامعة كولومبيا الأمريكية تبدأ بفصل الطلاب المشاركين في التظاهرات الداعمة لفلسطين
جامعة كولومبيا الأمريكية تبدأ بفصل الطلاب المشاركين في التظاهرات الداعمة لفلسطين
سبوتنيك عربي
ذكرت شبكة أمريكية أن إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك بدأت في فصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T05:46+0000
2024-04-30T05:46+0000
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ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم الجامعة بن تشانغ قوله: "لقد بدأنا في فصل طلاب كجزء من جهودنا لضمان سلامة الحرم الجامعي".وفي وقت سابق، قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، إن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.وتتراوح المظاهرات الحاشدة في الجامعات الأمريكية من اعتصامات سلمية إلى اشتباكات مع الشرطة والناشطين المؤيدين لإسرائيل، وبدأت موجة الاعتقالات في الجامعات في 18 أبريل/ نيسان الجاري، عندما طلبت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، من شرطة نيويورك المساعدة في إبعاد المتظاهرين عن الجامعة. ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون "آمنة".
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة
جامعة كولومبيا الأمريكية تبدأ بفصل الطلاب المشاركين في التظاهرات الداعمة لفلسطين
ذكرت شبكة أمريكية أن إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك بدأت في فصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم الجامعة بن تشانغ قوله: "لقد بدأنا في فصل طلاب كجزء من جهودنا لضمان سلامة الحرم الجامعي".
وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" فإن إدارة الجامعة قد أمرت في وقت سابق بإنهاء الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين بحلول الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاثنين (الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو)، وتعرض الطلاب للتهديد بوقف انتسابهم إلى الجامعة والطرد المؤقت لحين اتخاذ مزيد من الإجراءات، لكن المتظاهرين تجاهلوا الأمر.
وفي وقت سابق، قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، إن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.
ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.
وتتراوح المظاهرات الحاشدة في الجامعات الأمريكية من اعتصامات سلمية إلى اشتباكات مع الشرطة والناشطين المؤيدين لإسرائيل، وبدأت موجة الاعتقالات في الجامعات في 18 أبريل/ نيسان الجاري، عندما طلبت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، من شرطة نيويورك المساعدة في إبعاد المتظاهرين عن الجامعة.
وأدى القرار إلى اعتقال أكثر من 100 شخص في حرم مانهاتن وأثار موجات جديدة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون "آمنة".