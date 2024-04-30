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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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https://sputnikarabic.ae/20240430/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تحذر-الولايات-المتحدة-من-التصعيد-العسكري-ضدها-1088418113.html
جماعة "أنصار الله" اليمنية تحذر الولايات المتحدة من التصعيد العسكري ضدها
جماعة "أنصار الله" اليمنية تحذر الولايات المتحدة من التصعيد العسكري ضدها
سبوتنيك عربي
حذرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، أمريكا من الإقدام على أي تصعيد عسكري ضدها، مؤكدة أنها تملك مخزونًا من أسلحة الردع النوعية، وذلك على... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T23:57+0000
2024-04-30T23:57+0000
أنصار الله
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "لا تلعبوا بالنار فكل ما تتوقعون من مخزون استراتيجي لأسلحة الردع اليمنية فهو أكثر بكثير بكثير بكثير مما تتوقعونه كما ونوعا وكيف".وتأتي تصريحات القيادي في "أنصار الله" غداة توجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، خلال اجتماع، تحذيراً إلى الولايات المتحدة من "أي تصعيد عدائي"، مهدداً بـ "أن لا تقف تداعيات أي تصعيد عند حدود اليمن"، معتبراً أن "التحضيرات المشبوهة الجارية لثني اليمن وإضعاف دوره الفاعل والمؤثر دفاعاً عن فلسطين ستبوء بالفشل".واعتبرت "أنصار الله" تصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، التي توعد فيها باستعادة المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، بأنها تأتي في إطار تصعيد تقوده أمريكا، خاصة بعد زيارة قائد القوات الجوية الأمريكية الفريق ديريك فرانس، إلى السعودية، ولقائه نظيره قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق تركي بن بندر بن عبد العزيز، لـ "مناقشة الأمن والسلام في الإقليميين مع تعزيز الشراكة الدائمة بين البلدين"، حسب ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية.وأعلن الجيش الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، "وصول طائرات (إف - 16 الصقور المقاتلة) إلى أحد المواقع داخل منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية"، واصفاً إياها بـ "أنها حجر الزاوية في القوة الجوية للجيش الأميركي لفترة طويلة"، معتبراً "وجود هذه الطائرات يؤكد التزام القوات الجوية الأميركية بحماية المصالح الوطنية والحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، على حد قوله.ويوم الخميس الماضي، قال زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، إن قوات الجماعة استهدفت 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من "العدوان" على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.وأعلنت "أنصار الله"، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240430/أنصار-الله-تعلن-تجدد-القصف-الأمريكي-والبريطاني-على-الحديدة-غربي-اليمن-1088417070.html
https://sputnikarabic.ae/20240430/أنصار-الله-تتهم-واشنطن-بعرقلة-جهود-إحلال-السلام-في-اليمن-1088391696.html
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أنصار الله, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أنصار الله, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

جماعة "أنصار الله" اليمنية تحذر الولايات المتحدة من التصعيد العسكري ضدها

23:57 GMT 30.04.2024
© Alkhaleejaffaris.meرئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© Alkhaleejaffaris.me
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حذرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، أمريكا من الإقدام على أي تصعيد عسكري ضدها، مؤكدة أنها تملك مخزونًا من أسلحة الردع النوعية، وذلك على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ضد السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "لا تلعبوا بالنار فكل ما تتوقعون من مخزون استراتيجي لأسلحة الردع اليمنية فهو أكثر بكثير بكثير بكثير مما تتوقعونه كما ونوعا وكيف".
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
"أنصار الله" تعلن تجدد القصف الأمريكي والبريطاني على الحديدة غربي اليمن
20:52 GMT
وتأتي تصريحات القيادي في "أنصار الله" غداة توجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، خلال اجتماع، تحذيراً إلى الولايات المتحدة من "أي تصعيد عدائي"، مهدداً بـ "أن لا تقف تداعيات أي تصعيد عند حدود اليمن"، معتبراً أن "التحضيرات المشبوهة الجارية لثني اليمن وإضعاف دوره الفاعل والمؤثر دفاعاً عن فلسطين ستبوء بالفشل".
واعتبرت "أنصار الله" تصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، التي توعد فيها باستعادة المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، بأنها تأتي في إطار تصعيد تقوده أمريكا، خاصة بعد زيارة قائد القوات الجوية الأمريكية الفريق ديريك فرانس، إلى السعودية، ولقائه نظيره قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق تركي بن بندر بن عبد العزيز، لـ "مناقشة الأمن والسلام في الإقليميين مع تعزيز الشراكة الدائمة بين البلدين"، حسب ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية.
وأعلن الجيش الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، "وصول طائرات (إف - 16 الصقور المقاتلة) إلى أحد المواقع داخل منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية"، واصفاً إياها بـ "أنها حجر الزاوية في القوة الجوية للجيش الأميركي لفترة طويلة"، معتبراً "وجود هذه الطائرات يؤكد التزام القوات الجوية الأميركية بحماية المصالح الوطنية والحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، على حد قوله.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
"أنصار الله" تتهم واشنطن بعرقلة جهود إحلال السلام في اليمن
04:56 GMT
ويوم الخميس الماضي، قال زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، إن قوات الجماعة استهدفت 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من "العدوان" على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.
وأعلنت "أنصار الله"، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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