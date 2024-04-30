https://sputnikarabic.ae/20240430/خبير-عسكري-أمريكي-يحذر-من-تغييرات-خطيرة-مقبلة-في-أوكرانيا--1088412549.html

خبير عسكري أمريكي يحذر من تغييرات خطيرة مقبلة في أوكرانيا

خبير عسكري أمريكي يحذر من تغييرات خطيرة مقبلة في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن تغييرات خطيرة مقبلة في أوكرانيا، بسبب عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على سد... 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T17:53+0000

2024-04-30T17:53+0000

2024-04-30T17:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "عند مشاهدة ما يحدث على طول هذه الجبهة التي يبلغ طولها كيلومترات عدة، نرى أن الروس يضغطون في كل مكان ويتقدمون فيه، ويتعين على الأوكرانيين نقل قواتهم لسد هذه الفجوات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240430/جنرال-أمريكي-متقاعد-أوكرانيا-لن-تكون-قادرة-على-استعادة--الأراضي-التي-فقدتها-بل-ستخسر-المزيد-1088411123.html

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روسيا, رصد عسكري