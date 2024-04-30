https://sputnikarabic.ae/20240430/خبير-عسكري-أمريكي-يحذر-من-تغييرات-خطيرة-مقبلة-في-أوكرانيا--1088412549.html
خبير عسكري أمريكي يحذر من تغييرات خطيرة مقبلة في أوكرانيا
خبير عسكري أمريكي يحذر من تغييرات خطيرة مقبلة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن تغييرات خطيرة مقبلة في أوكرانيا، بسبب عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على سد... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T17:53+0000
2024-04-30T17:53+0000
2024-04-30T17:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "عند مشاهدة ما يحدث على طول هذه الجبهة التي يبلغ طولها كيلومترات عدة، نرى أن الروس يضغطون في كل مكان ويتقدمون فيه، ويتعين على الأوكرانيين نقل قواتهم لسد هذه الفجوات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240430/جنرال-أمريكي-متقاعد-أوكرانيا-لن-تكون-قادرة-على-استعادة--الأراضي-التي-فقدتها-بل-ستخسر-المزيد-1088411123.html
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روسيا, رصد عسكري
خبير عسكري أمريكي يحذر من تغييرات خطيرة مقبلة في أوكرانيا
صرح المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن تغييرات خطيرة مقبلة في أوكرانيا، بسبب عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على سد الثغرات في الجبهة.
وأضاف في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "عند مشاهدة ما يحدث على طول هذه الجبهة التي يبلغ طولها كيلومترات عدة، نرى أن الروس يضغطون في كل مكان ويتقدمون فيه، ويتعين على الأوكرانيين نقل قواتهم لسد هذه الفجوات".
ووفقا للخبير، لم يعد لدى القوات المسلحة الأوكرانية عدد كاف من الأفراد لإرسال جنود إلى جميع القطاعات الضرورية للجبهة، وأضاف أيضًا أنه ليس لديهم ما يكفي من الأسلحة لاسترجاع الأراضي، وكل هذا، بحسب المحلل، سيؤدي إلى صدام قوي سينتهي بشكل سيء للغاية بالنسبة لنظام كييف.
وقال جونسون: "نحن على وشك تغيير سريع وهام للغاية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.