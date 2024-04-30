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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:39 GMT
20 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مستشار سوري: سوريا دولة فاعلة في العمل العربي ونأمل خيرا من القمة العربية
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما دلالة اعتراف أوكرانيا بالتقدم التكتيكي لروسيا على الجبهة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: في العقيدة العسكرية الإسرائيلية بقاء رفح هو إبقاء لبنية حماس العسكرية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
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فرنسا تسجل رقما قياسيا بعدد السجناء لديها
فرنسا تسجل رقما قياسيا بعدد السجناء لديها
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة العدل الفرنسية، أن عدد السجناء في المؤسسات الإصلاحية في البلاد، بلغ رقما قياسيا قدره 77 ألفا و450 سجينا، حتى الأول من أبريل/ نيسان 2024، أي بزيادة... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T13:47+0000
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ويُظهر التقرير الصادر عن وزارة العدل أن العدد الحالي للسجناء يتجاوز بكثير العدد الذي صُمم نظام السجون لاستيعابه، والذي يبلغ نحو 61,500.وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الظروف السيئة للسجون الفرنسية، ولا سيما اكتظاظها.وفي وقت سابق، انتقدت مفتشة السجون دومينيك سيمونو، في تقريرها السنوي، الحكومة الفرنسية لتقاعسها عن معالجة قضية اكتظاظ السجون واشتكت من ظروف الاحتجاز غير المرضية، مشيرة إلى أنه بسبب ضيق المساحة، يضطر كل ثلاثة سجناء إلى العيش في زنزانة واحدة، بواقع أقل من واحد لكل متر مربع، والزنازين مليئة بالفئران والصراصير وبق الفراش، بحسب قولها.ووسط هذه المشكلة، أعلنت الحكومة الفرنسية، عن خطط لإنشاء 15 ألف مكان إضافي في السجون، بحلول عام 2027.
https://sputnikarabic.ae/20240418/فرنسا-تطرد-مئات-المهاجرين-من-باريس-قبل-انطلاق-دورة-الألعاب-الأولمبية-1088065317.html
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أخبار فرنسا , العالم
أخبار فرنسا , العالم

فرنسا تسجل رقما قياسيا بعدد السجناء لديها

13:47 GMT 30.04.2024 (تم التحديث: 14:03 GMT 30.04.2024)
© Sputnik . Kenzo Tribouillardعناصر الشرطة الفرنسية
عناصر الشرطة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© Sputnik . Kenzo Tribouillard
تابعنا عبر
أفادت وزارة العدل الفرنسية، أن عدد السجناء في المؤسسات الإصلاحية في البلاد، بلغ رقما قياسيا قدره 77 ألفا و450 سجينا، حتى الأول من أبريل/ نيسان 2024، أي بزيادة 4370 شخصا عن أبريل 2023.
ويُظهر التقرير الصادر عن وزارة العدل أن العدد الحالي للسجناء يتجاوز بكثير العدد الذي صُمم نظام السجون لاستيعابه، والذي يبلغ نحو 61,500.
وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الظروف السيئة للسجون الفرنسية، ولا سيما اكتظاظها.
شوارع مدينة باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
فرنسا تطرد مئات المهاجرين من باريس قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية
18 أبريل, 09:41 GMT
وفي وقت سابق، انتقدت مفتشة السجون دومينيك سيمونو، في تقريرها السنوي، الحكومة الفرنسية لتقاعسها عن معالجة قضية اكتظاظ السجون واشتكت من ظروف الاحتجاز غير المرضية، مشيرة إلى أنه بسبب ضيق المساحة، يضطر كل ثلاثة سجناء إلى العيش في زنزانة واحدة، بواقع أقل من واحد لكل متر مربع، والزنازين مليئة بالفئران والصراصير وبق الفراش، بحسب قولها.
ووسط هذه المشكلة، أعلنت الحكومة الفرنسية، عن خطط لإنشاء 15 ألف مكان إضافي في السجون، بحلول عام 2027.
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