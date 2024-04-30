https://sputnikarabic.ae/20240430/فرنسا-تسجل-رقما-قياسيا-بعدد-السجناء-1088404823.html
فرنسا تسجل رقما قياسيا بعدد السجناء لديها
فرنسا تسجل رقما قياسيا بعدد السجناء لديها
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة العدل الفرنسية، أن عدد السجناء في المؤسسات الإصلاحية في البلاد، بلغ رقما قياسيا قدره 77 ألفا و450 سجينا، حتى الأول من أبريل/ نيسان 2024، أي بزيادة... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T13:47+0000
2024-04-30T13:47+0000
2024-04-30T14:03+0000
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ويُظهر التقرير الصادر عن وزارة العدل أن العدد الحالي للسجناء يتجاوز بكثير العدد الذي صُمم نظام السجون لاستيعابه، والذي يبلغ نحو 61,500.وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الظروف السيئة للسجون الفرنسية، ولا سيما اكتظاظها.وفي وقت سابق، انتقدت مفتشة السجون دومينيك سيمونو، في تقريرها السنوي، الحكومة الفرنسية لتقاعسها عن معالجة قضية اكتظاظ السجون واشتكت من ظروف الاحتجاز غير المرضية، مشيرة إلى أنه بسبب ضيق المساحة، يضطر كل ثلاثة سجناء إلى العيش في زنزانة واحدة، بواقع أقل من واحد لكل متر مربع، والزنازين مليئة بالفئران والصراصير وبق الفراش، بحسب قولها.ووسط هذه المشكلة، أعلنت الحكومة الفرنسية، عن خطط لإنشاء 15 ألف مكان إضافي في السجون، بحلول عام 2027.
https://sputnikarabic.ae/20240418/فرنسا-تطرد-مئات-المهاجرين-من-باريس-قبل-انطلاق-دورة-الألعاب-الأولمبية-1088065317.html
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أخبار فرنسا , العالم
فرنسا تسجل رقما قياسيا بعدد السجناء لديها
13:47 GMT 30.04.2024 (تم التحديث: 14:03 GMT 30.04.2024)
أفادت وزارة العدل الفرنسية، أن عدد السجناء في المؤسسات الإصلاحية في البلاد، بلغ رقما قياسيا قدره 77 ألفا و450 سجينا، حتى الأول من أبريل/ نيسان 2024، أي بزيادة 4370 شخصا عن أبريل 2023.
ويُظهر التقرير الصادر عن وزارة العدل أن العدد الحالي للسجناء يتجاوز بكثير العدد الذي صُمم نظام السجون لاستيعابه، والذي يبلغ نحو 61,500.
وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الظروف السيئة للسجون الفرنسية، ولا سيما اكتظاظها.
وفي وقت سابق، انتقدت مفتشة السجون دومينيك سيمونو، في تقريرها السنوي، الحكومة الفرنسية لتقاعسها عن معالجة قضية اكتظاظ السجون واشتكت من ظروف الاحتجاز غير المرضية، مشيرة إلى أنه بسبب ضيق المساحة، يضطر كل ثلاثة سجناء إلى العيش في زنزانة واحدة، بواقع أقل من واحد لكل متر مربع، والزنازين مليئة بالفئران والصراصير وبق الفراش، بحسب قولها.
ووسط هذه المشكلة، أعلنت الحكومة الفرنسية، عن خطط لإنشاء 15 ألف مكان إضافي في السجون، بحلول عام 2027.