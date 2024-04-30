قتلى وجرحى نتيجة لتسرب غاز أدى لانفجار مطعم في العاصمة اللبنانية بيروت... صور
19:29 GMT 30.04.2024 (تم التحديث: 19:33 GMT 30.04.2024)
© Sputnik . Abed.K Bayقتلى وجرحى بتسرب غازأدى لانفجار مطعم في العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abed.K Bay
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لقي 8 أشخاص مصرعهم اختناقا في بيروت، اليوم الثلاثاء، جراء تسرب مادة الغاز في أحد مطاعم العاصمة اللبنانية واشتعاله.
وتمركزت النار على باب المطعم الأمر الذي أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة اثنين بين عمال وزبائن، عشية عيد العمال العالمي.
وأعلن فوج إطفاء بيروت، في بيان، أنه عمل من جميع مراكزه بمؤازرة من الدفاع المدني والهيئة الصحية، على إطفاء حريق مطعم Pizza secr"et" في منطقة بشارة الخوري بناية "غناجة".
© Sputnik . Abed.K Bayقتلى وجرحى بتسرب غازأدى لانفجار مطعم في العاصمة اللبنانية بيروت
قتلى وجرحى بتسرب غازأدى لانفجار مطعم في العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abed.K Bay
وقال الفوج: "أدى تسرب مادة الغاز إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح، ووفقا للمعلومات الأولية، ثمانية ضحايا و جريحين قضوا اختناقا داخل المطعم".
© Sputnik . Abed.K Bayقتلى وجرحى بتسرب غازأدى لانفجار مطعم في العاصمة اللبنانية بيروت
قتلى وجرحى بتسرب غازأدى لانفجار مطعم في العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abed.K Bay
وعملت سيارات الإسعاف على نقل الضحايا إلى مستشفيات العاصمة، فيما ضرب الجيش اللبناني والقوى الأمنية طوقا حول المكان.
© Sputnik . Abed.K Bayقتلى وجرحى بتسرب غازأدى لانفجار مطعم في العاصمة اللبنانية بيروت
قتلى وجرحى بتسرب غازأدى لانفجار مطعم في العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abed.K Bay
وتفقد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، مكان الحادثة، وقال إن "الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة التي وقعت، والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة والمعلومات الأولية أشارت إلى سقوط 8 ضحايا ويتم التأكد من ضحية تاسعة".
© Sputnik . Abed.K Bayقتلى وجرحى بتسرب غازأدى لانفجار مطعم في العاصمة اللبنانية بيروت
قتلى وجرحى بتسرب غازأدى لانفجار مطعم في العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abed.K Bay
كما عاين محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المكان وقال إن"المطعم جديد وغير مرخص، وتفاجأ بوجوده في المكان".
© Sputnik . Abed.K Bayقتلى وجرحى بتسرب غازأدى لانفجار مطعم في العاصمة اللبنانية بيروت
قتلى وجرحى بتسرب غازأدى لانفجار مطعم في العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abed.K Bay
ومن جهته، أوقف المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زاهر حمادة، صاحب المطعم، ووضع حراسة على أحد العمال المصابين في سياق الإجراءات القضائية التي باشر بها.