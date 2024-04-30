https://sputnikarabic.ae/20240430/مي-35-الروسية-تشن-ضربات-صاروخية-على-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1088394710.html
"مي-35" الروسية تشن ضربات صاروخية على معاقل القوات الأوكرانية.. فيديو
"مي-35" الروسية تشن ضربات صاروخية على معاقل القوات الأوكرانية.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لقيام طاقم أطقم مروحية "مي-35 إم" بشن ضربات على مواقع أوكرانية، ما أدى إلى تحييد مجموعة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T07:35+0000
2024-04-30T07:35+0000
2024-04-30T07:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "قام طاقم طيران الجيش على متن مروحية من طراز "مي-35 إم" بشن ضربات بصواريخ غير موجهة على معاقل العدو والقوى البشرية في منطقة العملية العسكرية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
"مي-35" الروسية تشن ضربات صاروخية على معاقل القوات الأوكرانية.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لقيام طاقم أطقم مروحية "مي-35 إم" بشن ضربات على مواقع أوكرانية، ما أدى إلى تحييد مجموعة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية: "قام طاقم طيران الجيش على متن مروحية من طراز "مي-35 إم" بشن ضربات بصواريخ غير موجهة على معاقل العدو والقوى البشرية في منطقة العملية العسكرية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الضربة نفذت في إحداثيات معينة بصواريخ غير موجهة. مؤكدة إصابة الأهداف المحددة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.