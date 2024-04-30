https://sputnikarabic.ae/20240430/نائبة-في-الكونغرس-الأمريكي-تدين-تصريحات-زيلينسكي-حول-المساعدات-المستقبلية-لكييف-1088397004.html

نائبة في الكونغرس الأمريكي تدين تصريحات زيلينسكي حول المساعدات المستقبلية لكييف

نائبة في الكونغرس الأمريكي تدين تصريحات زيلينسكي حول المساعدات المستقبلية لكييف

سبوتنيك عربي

أدانت النائبة لورين بويبرت، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن واشنطن وكييف تتفاوضان على الدعم العسكري... 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T12:01+0000

2024-04-30T12:01+0000

2024-04-30T12:01+0000

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وقال على منصة "إكس": "يقول زيلينسكي الآن إنه يعمل على اتفاقية أمنية لضمان حصول أوكرانيا على المساعدات لمدة عشر سنوات، بغض النظر عن هوية الرئيس الأمريكي. ولكنني اعتقدت أن "الكبار الذين يتخذون القرارات" كانوا يقولون إننا إذا أرسلنا لأوكرانيا هذه الـ60 مليار دولار فقط، فسوف ينتصرون. إنها كذبة أخرى؟".وأعلن البنتاغون فور توقيع بايدن على الوثيقة المقابلة أن الولايات المتحدة تستأنف الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا بحزمة تبلغ قيمتها مليار دولار.وفي وقت سابق، صرح فلاديمير زيلينسكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا تتفاوضان على تقديم الدعم العسكري والمالي لكييف على مدى السنوات العشر المقبلة.وقال زيلينسكي: "نعمل على تحديد مستويات محددة من الدعم لهذا العام وللسنوات العشر القادمة. ويشمل ذلك الدعم المسلح، والدعم المالي والسياسي، وما يتعلق بالإنتاج المشترك للأسلحة".وفي يناير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، خلال زيارة إلى كييف، تخصيص أكبر حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار جنيه استرليني لعام 2024 ووقع اتفاقية تعاون أمني مع زيلينسكي. ويستمر الاتفاق لمدة 10 سنوات، وتعهدت بريطانيا بدعم أوكرانيا خلال هذه الفترة.

https://sputnikarabic.ae/20240429/زيلينسكي-كييف-تتفاوض-مع-واشنطن-بشأن-الدعم-للسنوات-المقبلة-1088373782.html

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