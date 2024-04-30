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نائب عربي سابق في الكنيست لـ"سبوتنيك": ضغوط شعبية إسرائيلية لإسقاط نتنياهو وحكومته واستعادة الأسرى
نائب عربي سابق في الكنيست لـ"سبوتنيك": ضغوط شعبية إسرائيلية لإسقاط نتنياهو وحكومته واستعادة الأسرى
سبوتنيك عربي
صرح محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، بأن "نتنياهو(بنيامين رئيس الوزراء الإسرائيلي) يريد اقتحام مدينة رفح وتدمير ما تبقى... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T19:52+0000
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وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الضغط الجماهيري الداخلي في إسرائيل وعالميا وعربيا، يؤثر على هذه الخطوة، وقد يمنع نتنياهو من اتخاذ هذه الخطوة، لا سيما في حال تم إحراز أي تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني عبر الوسطاء في مصر وقطر".وتحدث كنعان عن تزايد الضغط الجماهيري والشعبي الإسرائيلي المطالب بإسقاط حكومة نتنياهو، وإعادة الأسرى المختطفين لدى حماس، خاصة أن أهالي المحتجزين يعلمون جيدًا بأن اقتحام رفح ربما يقضي على ما تبقى من الأسرى على قيد الحياة، بحسب قوله.وأكد أن "الضغط الجماهيري والبرلماني الإسرائيلي المعارض ضد نتنياهو، وخطته في رفح يواجهه ضغط من قبل سموتريتش(بتسلئيل وزير المالية الإسرائيلي)، وبن غفير (إيتمار وزير الأمن القومي)، وباقي المتطرفين من أجل اقتحام رفح، وفي الوسط يقع نتنياهو الذي يدرك جيدًا بأن كلما طالت الحرب امتد عمره السياسي، وأنه في حال انتهت سيواجه عمليًا مصيرًا سيئًا".وشدد على أن "استمرار الحرب هي رغبة نتنياهو ومعسكره المتطرف، حيث يدرك جيدًا بأن هناك عدة قضايا تلاحقه، وهي تتعلق بما حدث في 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، أو بقضايا الرشوة والاختلاس وخيانة الأمانة، والتي قد تقضي على مستقبله السياسي كله".وأنهى كنعان حديثه، قائلًا: "يبقى السؤال قائمًا حول موقف الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ومدى جديتهما في منع اجتياح رفح، واستمرار الحرب وإيقافها والوصول إلى هدنة طويلة الأمد وتبادل أسرى من الجانبين".وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "لا تغيير في أهداف الحرب"، مشددا على أن بلاده لن تقبل بتسوية بخصوص رفح.وأكد نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس مع أو من دون هدنة وتبادل للأسرى"، موضحا أن "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إسرائيل بدأت إجلاء الفلسطينيين من رفح استعدادا لعملية قريبة هناك"، مؤكدا أنه "لن يقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة".يأتي ذلك تزامنا مع كشف تقارير إسرائيلية، أن تل أبيب قدمت لـ"حماس" عرضا يتضمن "تنازلات كبيرة جدا" لإبرام صفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، متوقعة أن تلقى الرد من مسؤولي الحركة خلال أيام.وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني وإصابة نحو 77 ألفا آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240428/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-أبدينا-مرونة-في-عودة-النازحين-إلى-شمالي-غزة-مقابل-استمرار-عملية-رفح-1088355281.html
https://sputnikarabic.ae/20240427/قبل-اجتياح-رفح-هل-تنجح-التحركات-المصرية-في-إقرار-هدنة-بقطاع-غزة-1088337707.html
https://sputnikarabic.ae/20240430/أهالي-المحتجزين-الإسرائيليين-في-غزة-يطالبون-بعقد-اجتماع-عاجل-مع-نتنياهو-1088413497.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل

نائب عربي سابق في الكنيست لـ"سبوتنيك": ضغوط شعبية إسرائيلية لإسقاط نتنياهو وحكومته واستعادة الأسرى

19:52 GMT 30.04.2024 (تم التحديث: 19:53 GMT 30.04.2024)
© AFP 2023 / LEO CORREAرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© AFP 2023 / LEO CORREA
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صرح محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، بأن "نتنياهو(بنيامين رئيس الوزراء الإسرائيلي) يريد اقتحام مدينة رفح وتدمير ما تبقى من قطاع غزة، ظنًا منه أنه سيتمكن من القبض على السنوار (يحيى رئيس حركة حماس في قطاع غزة) أو بعض قيادات حماس".
وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الضغط الجماهيري الداخلي في إسرائيل وعالميا وعربيا، يؤثر على هذه الخطوة، وقد يمنع نتنياهو من اتخاذ هذه الخطوة، لا سيما في حال تم إحراز أي تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني عبر الوسطاء في مصر وقطر".
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28 أبريل, 11:53 GMT
وتحدث كنعان عن تزايد الضغط الجماهيري والشعبي الإسرائيلي المطالب بإسقاط حكومة نتنياهو، وإعادة الأسرى المختطفين لدى حماس، خاصة أن أهالي المحتجزين يعلمون جيدًا بأن اقتحام رفح ربما يقضي على ما تبقى من الأسرى على قيد الحياة، بحسب قوله.
وأكد أن "الضغط الجماهيري والبرلماني الإسرائيلي المعارض ضد نتنياهو، وخطته في رفح يواجهه ضغط من قبل سموتريتش(بتسلئيل وزير المالية الإسرائيلي)، وبن غفير (إيتمار وزير الأمن القومي)، وباقي المتطرفين من أجل اقتحام رفح، وفي الوسط يقع نتنياهو الذي يدرك جيدًا بأن كلما طالت الحرب امتد عمره السياسي، وأنه في حال انتهت سيواجه عمليًا مصيرًا سيئًا".
وشدد على أن "استمرار الحرب هي رغبة نتنياهو ومعسكره المتطرف، حيث يدرك جيدًا بأن هناك عدة قضايا تلاحقه، وهي تتعلق بما حدث في 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، أو بقضايا الرشوة والاختلاس وخيانة الأمانة، والتي قد تقضي على مستقبله السياسي كله".
أطفال نازحون ينتزعون حقهم بالتعليم داخل خيمة بدائية في رفح جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
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27 أبريل, 17:50 GMT
وأنهى كنعان حديثه، قائلًا: "يبقى السؤال قائمًا حول موقف الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ومدى جديتهما في منع اجتياح رفح، واستمرار الحرب وإيقافها والوصول إلى هدنة طويلة الأمد وتبادل أسرى من الجانبين".
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "لا تغيير في أهداف الحرب"، مشددا على أن بلاده لن تقبل بتسوية بخصوص رفح.
وأكد نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس مع أو من دون هدنة وتبادل للأسرى"، موضحا أن "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إسرائيل بدأت إجلاء الفلسطينيين من رفح استعدادا لعملية قريبة هناك"، مؤكدا أنه "لن يقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة".
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة يطالبون بعقد اجتماع عاجل مع نتنياهو
18:37 GMT
يأتي ذلك تزامنا مع كشف تقارير إسرائيلية، أن تل أبيب قدمت لـ"حماس" عرضا يتضمن "تنازلات كبيرة جدا" لإبرام صفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، متوقعة أن تلقى الرد من مسؤولي الحركة خلال أيام.
وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني وإصابة نحو 77 ألفا آخرين.
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