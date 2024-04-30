https://sputnikarabic.ae/20240430/نتنياهو-يطلب-من-بايدن-منع-المحكمة-الجنائية-الدولية-من-إصدار-مذكرات-اعتقال-بحق-إسرائيليين-1088394401.html
نتنياهو يطلب من بايدن منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق إسرائيليين
نتنياهو يطلب من بايدن منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق إسرائيليين
سبوتنيك عربي
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي جو بايدن منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين. 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T07:18+0000
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ونقل موقع أمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "طلب نتنياهو من الرئيس بايدن المساعدة في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار فيما يتعلق بحرب غزة".وفقًا لما ذكره موقع "أكسيوس"، فإن مسؤولين أمريكيين يقولون إنه "ليس لديهم مؤشر واضح على ما إذا كانت المحكمة ستصدر مذكرات اعتقال ، لكنهم أوضحوا ان المدعين العامين يتعرضون لضغوط من منظمات غير حكومية وعدة دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للقيام بذلك".ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على محادثة نتنياهو مع بايدن ، لكنه قال لـ"أكسيوس": "كما ذكرنا علنا عدة مرات، ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في هذا الوضع، ونحن لا نؤيد تحقيقها".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو، وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، فيما يتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240428/نتنياهو-يبدل-مواقفه-بشأن-اتفاق-مع-حماس-تخوفا-من-بن-غفير-وسموتريتش-1088348585.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, إسرائيل
نتنياهو يطلب من بايدن منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق إسرائيليين
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي جو بايدن منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ونقل موقع أمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "طلب نتنياهو من الرئيس بايدن المساعدة في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار فيما يتعلق بحرب غزة".
وأشارالمسؤولون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن قلقه في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، حيث ناقش الزعيمان مفاوضات الرهائن والهجوم الصاروخي الإيراني.
وفقًا لما ذكره موقع "أكسيوس"، فإن مسؤولين أمريكيين يقولون إنه "ليس لديهم مؤشر واضح على ما إذا كانت المحكمة ستصدر مذكرات اعتقال ، لكنهم أوضحوا ان المدعين العامين يتعرضون لضغوط من منظمات غير حكومية وعدة دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للقيام بذلك".
وفي وقت سابق، قال نتنياهو: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها في الدفاع عن النفس".
ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على محادثة نتنياهو مع بايدن ، لكنه قال لـ"أكسيوس": "كما ذكرنا علنا عدة مرات، ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في هذا الوضع، ونحن لا نؤيد تحقيقها".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو، وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، فيما يتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.