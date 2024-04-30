https://sputnikarabic.ae/20240430/وزيرالخارجية-المجري-الساسة-الغربيون-ينتابهم-الجنون-إلى-حد-الهوس-بالحرب-النووية--1088405226.html
وزيرالخارجية المجري: الساسة الغربيون ينتابهم الجنون إلى حد الهوس بالحرب النووية
وزيرالخارجية المجري: الساسة الغربيون ينتابهم الجنون إلى حد الهوس بالحرب النووية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أنه على مدى العامين الماضيين، انحدر الساسة الغربيون إلى الجنون، إلى حد الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا، وهوس الحرب... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T14:10+0000
2024-04-30T14:10+0000
2024-04-30T14:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف سيارتو، في رسالة فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه "لسوء الحظ، دخل هذا الجنون العسكري لأوروبا الغربية الآن بعدًا جديدًا وتحول إلى نوع من الهوس بالحرب النووية، ولقد سمعنا بالفعل تصريح الرئيس الفرنسي (حول احتمال إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا)، لكننا سمعنا أيضًا كيف تحدث الرئيس بولندا عن احتمال نشوب حرب نووية".وأشار إلى أن "السياسيين الغربيين تحولوا خلال العامين الماضيين من الحديث عن احتمال إرسال خوذات وبطانيات إلى أوكرانيا، إلى الهوس بالحرب النووية".وأكد سيارتو على أنه "يجب التوصل إلى هدنة في أسرع وقت ممكن، ويجب جلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه يشعر بأن بعض قرارات بروكسل لم تكن مدفوعة بمصالح أوروبا، بل بالولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي، في الصيف، يمكن أن تغير التركيبة بسهولة، ويوجد من الزعماء الأوروبيين الذين لم يعودوا يخدمون مصالح ناخبيهم.وقال أيضًا إن القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التغيير لأنها غير قادرة على التعامل مع مواقف الأزمات.
https://sputnikarabic.ae/20240430/نائب-وزير-الدفاع-البولندي-وارسو-لن-تقوم-بتعبئة-المواطنين-الأوكرانيين-لديها-1088403887.html
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روسيا, العالم
وزيرالخارجية المجري: الساسة الغربيون ينتابهم الجنون إلى حد الهوس بالحرب النووية
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أنه على مدى العامين الماضيين، انحدر الساسة الغربيون إلى الجنون، إلى حد الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا، وهوس الحرب النووية.
وأضاف سيارتو، في رسالة فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه "لسوء الحظ، دخل هذا الجنون العسكري لأوروبا الغربية الآن بعدًا جديدًا وتحول إلى نوع من الهوس بالحرب النووية، ولقد سمعنا بالفعل تصريح الرئيس الفرنسي (حول احتمال إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا)، لكننا سمعنا أيضًا كيف تحدث الرئيس بولندا عن احتمال نشوب حرب نووية".
وأشار إلى أن "السياسيين الغربيين تحولوا خلال العامين الماضيين من الحديث عن احتمال إرسال خوذات وبطانيات إلى أوكرانيا، إلى الهوس بالحرب النووية".
وأكد سيارتو على أنه "يجب التوصل إلى هدنة في أسرع وقت ممكن، ويجب جلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن".
ووفقا له، يجب على الدول التي تدعم التسوية السلمية والتي تتمتع بالشجاعة الكافية أن تعمل معًا.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه يشعر بأن بعض قرارات بروكسل لم تكن مدفوعة بمصالح أوروبا، بل بالولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي، في الصيف، يمكن أن تغير التركيبة بسهولة، ويوجد من الزعماء الأوروبيين الذين لم يعودوا يخدمون مصالح ناخبيهم.
وقال أيضًا إن القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التغيير لأنها غير قادرة على التعامل مع مواقف الأزمات.