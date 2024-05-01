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إصابة شخصين جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات شمالي إسرائيل
إصابة شخصين جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات شمالي إسرائيل
سبوتنيك عربي
أصيب إسرائيليان اثنان، اليوم الأربعاء، جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات قرب بلدة رموت نفتالي في شمال إسرائيل، الليلة الماضية. 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T08:33+0000
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وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الرجلين المصابين كانا يستقلان شاحنة بالمنطقة، وأن الصاروخ أصاب الشاحنة بصورة مباشرة، أثناء وقوفهما خارجها.وأشارت الصحيفة إلى أن الرجلين تلقيا العلاج وغادرا المستشفى.ووفقا للصحيفة، كانت السيارة الوحيدة التي تم الإبلاغ عن تضررها في المنطقة في ذلك الوقت هي شاحنة التي كان يستقلها الرجلان.بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أن قواته الجوية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليل، بما في ذلك نقاط مراقبة وبنية تحتية عسكرية.وأمس الثلاثاء، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن بلاده ستقوم بـ"احتلال مناطق واسعة" في جنوب لبنان، إذا لم ينسحب "حزب الله" من المنطقة.وأضاف كاتس أنه "في حال لم ينسحب "حزب الله" فإن إسرائيل ستكون قريبة من حرب شاملة معه".وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، "لن نقبل الهدوء مقابل الهدوء، ولن نعود إلى وضع 6 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)".ويتبادل "حزب الله" وإسرائيل، الضربات يوميا عبر الحدود على مدى الأشهر الماضية، بالتوازي مع الحرب في غزة، في تصعيد أثار اتساع نطاقه وتطوره مخاوف من صراع إقليمي أوسع.
https://sputnikarabic.ae/20240430/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-سنحتل-جنوب-لبنان-إذا-لم-ينسحب-حزب-الله-بعيدا-عن-حدودنا-1088413032.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

إصابة شخصين جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات شمالي إسرائيل

08:33 GMT 01.05.2024
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أصيب إسرائيليان اثنان، اليوم الأربعاء، جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات قرب بلدة رموت نفتالي في شمال إسرائيل، الليلة الماضية.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الرجلين المصابين كانا يستقلان شاحنة بالمنطقة، وأن الصاروخ أصاب الشاحنة بصورة مباشرة، أثناء وقوفهما خارجها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرجلين تلقيا العلاج وغادرا المستشفى.
وكان "حزب الله" قد أعلن مساء أمس الثلاثاء أنه نصب "كمينا" لمركبة عسكرية إسرائيلية قرب بلدة راموت نفتالي.
ووفقا للصحيفة، كانت السيارة الوحيدة التي تم الإبلاغ عن تضررها في المنطقة في ذلك الوقت هي شاحنة التي كان يستقلها الرجلان.
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أن قواته الجوية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليل، بما في ذلك نقاط مراقبة وبنية تحتية عسكرية.
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنحتل جنوب لبنان إذا لم ينسحب "حزب الله" بعيدا عن حدودنا
أمس, 18:14 GMT
وأمس الثلاثاء، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن بلاده ستقوم بـ"احتلال مناطق واسعة" في جنوب لبنان، إذا لم ينسحب "حزب الله" من المنطقة.
وأضاف كاتس أنه "في حال لم ينسحب "حزب الله" فإن إسرائيل ستكون قريبة من حرب شاملة معه".
وتابع: "إسرائيل ستحارب "حزب الله" في كل أرجاء لبنان، وستحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان، وستبقى هذه المناطق تحت سيطرة الجيش كمنطقة أمنية، تسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم بأمان".
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، "لن نقبل الهدوء مقابل الهدوء، ولن نعود إلى وضع 6 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)".
ويتبادل "حزب الله" وإسرائيل، الضربات يوميا عبر الحدود على مدى الأشهر الماضية، بالتوازي مع الحرب في غزة، في تصعيد أثار اتساع نطاقه وتطوره مخاوف من صراع إقليمي أوسع.
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