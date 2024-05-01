https://sputnikarabic.ae/20240501/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أمريكا-تسعى-لتخويف-شركاء-روسيا-من-خلال-فرض-عقوبات-جديدة-على-موسكو-1088444904.html

السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا تسعى لتخويف شركاء روسيا من خلال فرض عقوبات جديدة على موسكو

السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا تسعى لتخويف شركاء روسيا من خلال فرض عقوبات جديدة على موسكو

سبوتنيك عربي

أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا لن تخيف موسكو، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تحاول إخافة... 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T23:55+0000

2024-05-01T23:55+0000

2024-05-01T23:55+0000

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان إن تلك العقوبات "مثال على استمرار العديد من الإجراءات المعادية لروسيا التي اتخذتها الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة. وتشمل أيضًا حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لكييف، وإمدادات من الذخيرة الخطيرة بعيدة المدى لوكلائها، ووعود ببعض الضمانات الأمنية سريعة الزوال".وأضاف: "تحاول الولايات المتحدة تخويف شركائنا، بما في ذلك الصين عبر محاولة إغلاق قنوات التعاون التجاري الخارجي الطبيعي. إنهم يستهدفون مرة أخرى شركات التكنولوجيا الفائقة والنقل والطاقة المحلية، ويريدون طرد المنافسين من الأسواق".وأوضح أن الولايات المتحدة "من خلال الحيل غير المشروعة لا تؤدي إلا إلى تنفير الدول الأخرى وتخصيب تربة الشكوك حول مدى بناء الدور الأمريكي الحالي في العالم".وقال: "يبدو الأمر كما لو أن واشنطن لا تفهم أنه لا يمكن تخويف روسيا والروس من قراراتهم".وأمس، جاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن "وزارة الخزانة تتخذ اليوم (الأربعاء) إجراءات لتقويض قدرة روسيا على الحفاظ على آلة حربها، وتواصل حملة متعددة الأطراف للحد من عوائد الكرملين وإمكانية الوصول إلى الموارد التي يحتاج إليها لمواصلة حربه غير المشروعة ضد أوكرانيا".

https://sputnikarabic.ae/20240501/الولايات-المتحدة-تفرض-حزمة-عقوبات-جديدة-تستهدف-القاعدة-الصناعة-العسكرية-الروسية-1088444567.html

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العقوبات الأمريكية ضد روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم