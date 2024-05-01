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السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا تسعى لتخويف شركاء روسيا من خلال فرض عقوبات جديدة على موسكو
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا تسعى لتخويف شركاء روسيا من خلال فرض عقوبات جديدة على موسكو
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا لن تخيف موسكو، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تحاول إخافة... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T23:55+0000
2024-05-01T23:55+0000
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان إن تلك العقوبات "مثال على استمرار العديد من الإجراءات المعادية لروسيا التي اتخذتها الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة. وتشمل أيضًا حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لكييف، وإمدادات من الذخيرة الخطيرة بعيدة المدى لوكلائها، ووعود ببعض الضمانات الأمنية سريعة الزوال".وأضاف: "تحاول الولايات المتحدة تخويف شركائنا، بما في ذلك الصين عبر محاولة إغلاق قنوات التعاون التجاري الخارجي الطبيعي. إنهم يستهدفون مرة أخرى شركات التكنولوجيا الفائقة والنقل والطاقة المحلية، ويريدون طرد المنافسين من الأسواق".وأوضح أن الولايات المتحدة "من خلال الحيل غير المشروعة لا تؤدي إلا إلى تنفير الدول الأخرى وتخصيب تربة الشكوك حول مدى بناء الدور الأمريكي الحالي في العالم".وقال: "يبدو الأمر كما لو أن واشنطن لا تفهم أنه لا يمكن تخويف روسيا والروس من قراراتهم".وأمس، جاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن "وزارة الخزانة تتخذ اليوم (الأربعاء) إجراءات لتقويض قدرة روسيا على الحفاظ على آلة حربها، وتواصل حملة متعددة الأطراف للحد من عوائد الكرملين وإمكانية الوصول إلى الموارد التي يحتاج إليها لمواصلة حربه غير المشروعة ضد أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20240501/الولايات-المتحدة-تفرض-حزمة-عقوبات-جديدة-تستهدف-القاعدة-الصناعة-العسكرية-الروسية-1088444567.html
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العقوبات الأمريكية ضد روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
العقوبات الأمريكية ضد روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا تسعى لتخويف شركاء روسيا من خلال فرض عقوبات جديدة على موسكو

23:55 GMT 01.05.2024
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا لن تخيف موسكو، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تحاول إخافة شركاء روسيا بما في ذلك الصين من خلال هذه التدابير وسد قنوات التعاون التجاري الخارجي.
موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان إن تلك العقوبات "مثال على استمرار العديد من الإجراءات المعادية لروسيا التي اتخذتها الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة. وتشمل أيضًا حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لكييف، وإمدادات من الذخيرة الخطيرة بعيدة المدى لوكلائها، ووعود ببعض الضمانات الأمنية سريعة الزوال".
أسلحة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف القاعدة الصناعة العسكرية الروسية
23:16 GMT
وأضاف: "تحاول الولايات المتحدة تخويف شركائنا، بما في ذلك الصين عبر محاولة إغلاق قنوات التعاون التجاري الخارجي الطبيعي. إنهم يستهدفون مرة أخرى شركات التكنولوجيا الفائقة والنقل والطاقة المحلية، ويريدون طرد المنافسين من الأسواق".
وأوضح أن الولايات المتحدة "من خلال الحيل غير المشروعة لا تؤدي إلا إلى تنفير الدول الأخرى وتخصيب تربة الشكوك حول مدى بناء الدور الأمريكي الحالي في العالم".
وقال: "يبدو الأمر كما لو أن واشنطن لا تفهم أنه لا يمكن تخويف روسيا والروس من قراراتهم".
وأمس، جاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن "وزارة الخزانة تتخذ اليوم (الأربعاء) إجراءات لتقويض قدرة روسيا على الحفاظ على آلة حربها، وتواصل حملة متعددة الأطراف للحد من عوائد الكرملين وإمكانية الوصول إلى الموارد التي يحتاج إليها لمواصلة حربه غير المشروعة ضد أوكرانيا".
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ستعلن عن منطقة آمنة للنازحين بعد تأكيد نتنياهو بدخول رفحأمس, 21:27 GMT
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