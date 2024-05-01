https://sputnikarabic.ae/20240501/الطاقة-الذرية-الإيرانية-لم-نمنع-أي-مفتش-دولي-من-دخول-البلاد-1088424874.html

الطاقة الذرية الإيرانية: لم نمنع أي مفتش دولي من دخول البلاد

الطاقة الذرية الإيرانية: لم نمنع أي مفتش دولي من دخول البلاد

سبوتنيك عربي

أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم منع دخول أي مفتش دولي تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الجمهورية الإسلامية. 01.05.2024, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة "تسنيم"، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن "عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع النووية الإيرانية مستمرة في إطار اتفاقية الضمانات".وتابع: "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي، سوف يزور إيران وسيعقد اجتماعات في إيران وسيجري مفاوضات معي".وأوضح أن "هذه المحادثات ستساعد في المزيد من إزالة الغموض، حيث يمكننا تعزيز علاقاتنا مع الوكالة في إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي".كما اتهم إسرائيل بالدفع باتجاه الإيحاء بأن برنامج إيران النووي ليس سلميا.وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن غروسي سيزور إيران الأسبوع المقبل للمشاركة في المؤتمر الأول للعلوم والتكنولوجيات النووية الإيرانية الذي يعقد في أصفهان.وقال كمالوندي إن "غروسي سيجري خلال الزيارة مباحثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن الملف النووي الإيراني".وذكر غروسي أن إيران "لا تزال لا تسمح لبعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها على أساس جنسيتهم، وهذا أمر غير مثمر على الإطلاق".

https://sputnikarabic.ae/20240427/الرئيس-الإيراني-الأسلحة-النووية-تخالف-عقيدتنا-واستخدامنا-للتقنية-النووية-سلمي-1088325730.html

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