https://sputnikarabic.ae/20240501/الكويت-تعلن-توقيف-مواطن-خطط-لهجوم-على-قواعد-أمريكية-1088443424.html
الكويت تعلن توقيف مواطن خطط للهجوم على القواعد الأمريكية في البلاد
الكويت تعلن توقيف مواطن خطط للهجوم على القواعد الأمريكية في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، توقيف أحد مواطنيها، كان قد خطط لتنفيذ "أعمال إرهابية تستهدف المعسكرات الأمريكية في البلاد"، والذي ينتمي إلى... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T20:21+0000
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وأصدرت النيابة العامة الكويتية بيانا عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت فيه إن المتهم "نشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره في مواقع التواصل الاجتماعي تأييداً له"، وأضافت أن المتهم اعترف للنيابة بأنه "تعلم صناعة المتفجرات، وحرّض متهمين آخرين على تعلمها بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات المسلحة الأمريكية".وأضاف بيان النيابة العامة الكويتية أنها ضبطت المتهم الأول واستجوبته وواجهته بالتهم المنسوبة إليه فاعترف بها، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، وجار استكمال إجراءات التحقيق.وفي وقت سابق، رصد الأمن الكويتي خلية إرهابية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتمكن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها، وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية ينتمون لتنظيم إرهابي، بحسب وزارة الداخلية الكويتية.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أبلغت كل من قطر والكويت، الولايات المتحدة بأنها لا تستطيع استخدام قواعدها على أراضيهما ضد إيران.جاء ذلك في أعقاب نشر الولايات المتحدة طائراتها العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية وقاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت، وفي قاعدة العديد الجوية في قطر، والتي تعتبر أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط.
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم
الكويت تعلن توقيف مواطن خطط للهجوم على القواعد الأمريكية في البلاد
20:21 GMT 01.05.2024 (تم التحديث: 20:36 GMT 01.05.2024)
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، توقيف أحد مواطنيها، كان قد خطط لتنفيذ "أعمال إرهابية تستهدف المعسكرات الأمريكية في البلاد"، والذي ينتمي إلى تنظيم محظور في البلاد.
وأصدرت النيابة العامة الكويتية بيانا عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت فيه إن المتهم "نشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره في مواقع التواصل الاجتماعي تأييداً له"، وأضافت أن المتهم اعترف للنيابة بأنه "تعلم صناعة المتفجرات، وحرّض متهمين آخرين على تعلمها بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات المسلحة الأمريكية
".
وأضاف بيان النيابة العامة الكويتية أنها ضبطت المتهم الأول واستجوبته وواجهته بالتهم المنسوبة إليه فاعترف بها، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، وجار استكمال إجراءات التحقيق.
وفي وقت سابق، رصد الأمن الكويتي خلية إرهابية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتمكن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها، وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية ينتمون لتنظيم إرهابي، بحسب وزارة الداخلية الكويتية.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أبلغت كل من قطر والكويت، الولايات المتحدة بأنها لا تستطيع استخدام قواعدها على أراضيهما ضد إيران.
جاء ذلك في أعقاب نشر الولايات المتحدة طائراتها العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية وقاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت، وفي قاعدة العديد الجوية في قطر، والتي تعتبر أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط.