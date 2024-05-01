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جامعة "براون" الأمريكية ترضخ لمطالب طلابها وتوافق على سحب استماراتها من إسرائيل
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https://sputnikarabic.ae/20240501/بعد-أسابيع-من-الهجوم-الإيراني-إسرائيل-تحيل-صواريخ-باتريوت-الأمريكية-للتقاعد-1088422539.html
بعد أسابيع من الهجوم الإيراني... إسرائيل تحيل صواريخ باتريوت الأمريكية للتقاعد
بعد أسابيع من الهجوم الإيراني... إسرائيل تحيل صواريخ باتريوت الأمريكية للتقاعد
سبوتنيك عربي
قال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية "باتريوت" لم تعترض سوى 10 أهداف خلال أكثر من 30 عامًا، مشيرًا إلى أن سلاح الجوي سيبدأ استبدالها بأنظمة... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T08:12+0000
2024-05-01T08:12+0000
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وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيتخلى عن منظومات "باتريوت" خلال الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، أمس الثلاثاء.ويأتي إعلان الجيش الإسرائيلي بعد نحو أسبوعين من الهجوم الإيراني، الذي استهدف إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.ولفتت الصحيفة إلى أن الهجوم الإيراني كان أكبر اختبار لمنظومات الدفاع الصاروخي "باتريوت"، وباقي الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية.وكانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا قد ساعدت إسرائيل في اعتراض الصواريخ الإيرانية، وهو الأمر الذي ربما يكون سببا في قرار التخلي عن منظومات "باتريوت"، بحسب الصحيفة.وأشارت الصحيفة إلى قول رئيس الكتيبة "138" في الدفاع الجوي الإسرائيلي، إنه سيتم التخلي عن منظومات "باتريوت" تدريجيا، حتى يتم استبداله تماما بمنظومات جديدة أكثر كفاءة.وحصلت إسرائيل على منظومات "باتريوت" الأمريكية خلال حرب الخليج عام 1991، لكنه لم يتم استخدامها فعليا إلا في عام 2014، لاعتراض طائرة مسيرة تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".وتصنف "باتريوت" ضمن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على مركبات التي يمكن حشدها في أي مكان وفقا لمتطلبات الموقف العسكري، وتتكون من محطات رادار وطاقة ومنصات إطلاق ومركبات دعم.
https://sputnikarabic.ae/20240419/إعلام-إسرائيل-تقيم-مدى-فعالية-الهجوم-الصباحي-على-إيران-1088098831.html
https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الإسرائيلي-بطارية-باتريوت-اعترضت-هدفا-جويا-في-منطقة-وادي-عربة-1082997685.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد أسابيع من الهجوم الإيراني... إسرائيل تحيل صواريخ باتريوت الأمريكية للتقاعد

08:12 GMT 01.05.2024
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRAND
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قال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية "باتريوت" لم تعترض سوى 10 أهداف خلال أكثر من 30 عامًا، مشيرًا إلى أن سلاح الجوي سيبدأ استبدالها بأنظمة أكثر تطورا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيتخلى عن منظومات "باتريوت" خلال الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، أمس الثلاثاء.
منطقة يافا في تل أبيب، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
إعلام: إسرائيل تقيم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران
19 أبريل, 06:01 GMT
ويأتي إعلان الجيش الإسرائيلي بعد نحو أسبوعين من الهجوم الإيراني، الذي استهدف إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.
ولفتت الصحيفة إلى أن الهجوم الإيراني كان أكبر اختبار لمنظومات الدفاع الصاروخي "باتريوت"، وباقي الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية.
وكانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا قد ساعدت إسرائيل في اعتراض الصواريخ الإيرانية، وهو الأمر الذي ربما يكون سببا في قرار التخلي عن منظومات "باتريوت"، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى قول رئيس الكتيبة "138" في الدفاع الجوي الإسرائيلي، إنه سيتم التخلي عن منظومات "باتريوت" تدريجيا، حتى يتم استبداله تماما بمنظومات جديدة أكثر كفاءة.
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
الجيش الإسرائيلي: بطارية باتريوت اعترضت "هدفا جويا" في منطقة وادي عربة
9 نوفمبر 2023, 20:54 GMT
وحصلت إسرائيل على منظومات "باتريوت" الأمريكية خلال حرب الخليج عام 1991، لكنه لم يتم استخدامها فعليا إلا في عام 2014، لاعتراض طائرة مسيرة تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".
وتصنف "باتريوت" ضمن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على مركبات التي يمكن حشدها في أي مكان وفقا لمتطلبات الموقف العسكري، وتتكون من محطات رادار وطاقة ومنصات إطلاق ومركبات دعم.
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