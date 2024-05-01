https://sputnikarabic.ae/20240501/تشاد-نعترف-بطرفي-الصراع-في-السودان-ولا-ندعم-أيا-منهما-1088421907.html

تشاد: نعترف بطرفي الصراع في السودان ولا ندعم أيا منهما

تشاد: نعترف بطرفي الصراع في السودان ولا ندعم أيا منهما

سبوتنيك عربي

قال وزير خارجية تشاد، محمد صالح النظيف، إن بلاده تتحدى أن يخرج مسؤول سوداني بدليل واحد يثبت به تورط التشاد في دعم قوات الجيش السوداني أو الدعم السريع في الصراع... 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T07:32+0000

2024-05-01T07:32+0000

2024-05-01T07:32+0000

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وأكد النظيف، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الأربعاء، أن "إنجامينا لا تساند الدعم السريع"، مضيفا: "الوسائل العسكرية لن تحل الأزمة ويجب على طرفي الصراع أن يجلسا معا".وأضاف: "تشاد سعت لرأب الصدع بين الطرفين قبل اندلاع الحرب، ونتعامل بحيادية معهما في الوقت الحالي وندعم أي حل سلمي لوقف الحرب"، متابعا: "علاقاتنا مع السودان تقوم على الاعتراف بالبرهان رئيسا لمجلس السيادة وحميدتي نائبا له".وتابع: "تشاد دولة ذات سيادة ولا تتلقى أي تمويل من أي طرف لتأجيج الحرب في السودان".وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، مما وصفته بـ"مجزرة واسعة النطاق" يمكن أن تشهدها مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي يوجد بها عدد كبير من اللاجئين، وذلك بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل/ نيسان 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240219/وزير-تشادي-يكشف-لـسبوتنيك-أسباب-الحوادث-الأمنية-على-الحدود-مع-السودان-ويحذر-من-تطورها-1086222271.html

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سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان