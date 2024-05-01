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جامعة "براون" الأمريكية ترضخ لمطالب طلابها وتوافق على سحب استماراتها من إسرائيل
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https://sputnikarabic.ae/20240501/تشاد-نعترف-بطرفي-الصراع-في-السودان-ولا-ندعم-أيا-منهما-1088421907.html
تشاد: نعترف بطرفي الصراع في السودان ولا ندعم أيا منهما
تشاد: نعترف بطرفي الصراع في السودان ولا ندعم أيا منهما
سبوتنيك عربي
قال وزير خارجية تشاد، محمد صالح النظيف، إن بلاده تتحدى أن يخرج مسؤول سوداني بدليل واحد يثبت به تورط التشاد في دعم قوات الجيش السوداني أو الدعم السريع في الصراع... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T07:32+0000
2024-05-01T07:32+0000
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وأكد النظيف، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الأربعاء، أن "إنجامينا لا تساند الدعم السريع"، مضيفا: "الوسائل العسكرية لن تحل الأزمة ويجب على طرفي الصراع أن يجلسا معا".وأضاف: "تشاد سعت لرأب الصدع بين الطرفين قبل اندلاع الحرب، ونتعامل بحيادية معهما في الوقت الحالي وندعم أي حل سلمي لوقف الحرب"، متابعا: "علاقاتنا مع السودان تقوم على الاعتراف بالبرهان رئيسا لمجلس السيادة وحميدتي نائبا له".وتابع: "تشاد دولة ذات سيادة ولا تتلقى أي تمويل من أي طرف لتأجيج الحرب في السودان".وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، مما وصفته بـ"مجزرة واسعة النطاق" يمكن أن تشهدها مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي يوجد بها عدد كبير من اللاجئين، وذلك بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل/ نيسان 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240219/وزير-تشادي-يكشف-لـسبوتنيك-أسباب-الحوادث-الأمنية-على-الحدود-مع-السودان-ويحذر-من-تطورها-1086222271.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان

تشاد: نعترف بطرفي الصراع في السودان ولا ندعم أيا منهما

07:32 GMT 01.05.2024
© Photo / أطباء بلا حدودمنظمة "أطباء بلا حدود" تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها
منظمة أطباء بلا حدود تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© Photo / أطباء بلا حدود
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قال وزير خارجية تشاد، محمد صالح النظيف، إن بلاده تتحدى أن يخرج مسؤول سوداني بدليل واحد يثبت به تورط التشاد في دعم قوات الجيش السوداني أو الدعم السريع في الصراع الدائر بينهما.
وأكد النظيف، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الأربعاء، أن "إنجامينا لا تساند الدعم السريع"، مضيفا: "الوسائل العسكرية لن تحل الأزمة ويجب على طرفي الصراع أن يجلسا معا".
لاجئون سودانيون في تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
وزير تشادي يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب الحوادث الأمنية على الحدود مع السودان ويحذر من تطورها
19 فبراير, 13:52 GMT
وأضاف: "تشاد سعت لرأب الصدع بين الطرفين قبل اندلاع الحرب، ونتعامل بحيادية معهما في الوقت الحالي وندعم أي حل سلمي لوقف الحرب"، متابعا: "علاقاتنا مع السودان تقوم على الاعتراف بالبرهان رئيسا لمجلس السيادة وحميدتي نائبا له".
وقال وزير خارجية تشاد: "بلادنا مستعدة لاستقبال البرهان وحميدتي من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة".
وتابع: "تشاد دولة ذات سيادة ولا تتلقى أي تمويل من أي طرف لتأجيج الحرب في السودان".
وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، مما وصفته بـ"مجزرة واسعة النطاق" يمكن أن تشهدها مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي يوجد بها عدد كبير من اللاجئين، وذلك بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل/ نيسان 2023.
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