https://sputnikarabic.ae/20240501/تقرير-ليفربول-أمام-4-خيارات-لحسم-مستقبل-محمد-صلاح-1088426287.html

تقرير: ليفربول أمام 4 خيارات لحسم مستقبل محمد صلاح

تقرير: ليفربول أمام 4 خيارات لحسم مستقبل محمد صلاح

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير بريطانية بأنه مع اقتراب عقد الدولي المصري محمد صلاح، من الانتهاء لم يبق أمام النادي الإنجليزي سوى 4 خيارات لحسم مستقبله مع الفريق. 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T10:58+0000

2024-05-01T10:58+0000

2024-05-01T10:58+0000

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وذكرت صحيفة "ذا أتليتك"، أمس الثلاثاء، أن أول خيار هو بيع صلاح مع نهاية الموسم الجاري، مشيرةً إلى أن اللاعب تلقى عرضا من قبل نادي اتحاد جدة السعودي الموسم الماضي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، ولكن في ذلك الوقت، رفض ليفربول بيعه.بيعه الآن... بالسعر المناسبووفقا للصحيفة، فإنه في حال تلقي نفس العرض بنهاية الموسم، فإن ملّاك النادي من الصعب أن يرفضوا، حيث أن المبلغ سيمكنهم من التعاقد مع موهبة شابة جديدة.وأضافت أن الأقرب في حال تقديم عروض لصلاح، هو بيعه لأحد أندية السعودية، حيث لا يوجد نادي أوروبي سيدفع نفس المبلغ الذي تعرضه السعودية.وبحسب الصحيفة، صلاح سيوافق لأنه سيتقاضى راتب أعلى مما سيحصل عليه إذ غادر الموسم المقبل.عقد جديد بمقابل مادي أقلأما الخيار الثاني، فهو تمديد عقد النجم المصري نظير مقابل مادي أقل، لأن الإدارة في الوقت الراهن ترى أن مستواه في تراجع، كما تخشى من عدم ثبات مستواه في الموسم المقبل.وأوضحت الصحيفة أن صلاح من الممكن أن يرفض هذا الأمر، لأنه سينهي الموسم الجاري وهو هداف الفريق، على الرغم من تراجع مستواه.الاحتفاظ به لموسم آخر وتركه يرحل مجاناأما الخيار الثالث أمام الإدارة هو البقاء على صلاح لمدة موسم، ومن ثم فإنه سيرحل مجانا.وكانت إداراة ليفربول قد أبدت مرونة في رحيل اللاعبين بعد انتهاء عقدهم مثلما حدث الأمر مع تشامبرلين ونابي كيتا وجيمس ميلنر.وبينت الصحيفة أن الإدارة لا تحبذ رحيل صلاح دون الحصول على مقابل مادي، بداعي أنه مختلف عن ما سبقوه لأنه يعتبر أحد أفضل لاعبي الريدز حتى الآن بعكس باقي اللاعبين الذين انخفض مستواهم بصورة كبيرة مع نهاية عقدهم.وشددت أن بقاء صلاح لمدة موسم آخر سيكون الأقرب في حال عدم وصول عرض مغري من قبل الأندية السعودية.استمراره مهما كان الثمنوأما الخيار الرابع أمام ليفربول هو البقاء عليه مهما كان الثمن مقابل ذلك.وكان صلاح قد دخل في مشادة كلامية وصلت لحد الإيماءات بالأيدي أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام وليفربول بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي.وظهر كلوب في فيديو الواقعة أثناء حديثه مع صلاح وبعدها انفجر صلاح ودخل في مشادة مع كلوب وتدخل داروين نونيز، مهاجم الفريق، الذي كان يستعد للمشاركة في نفس الوقت مع صلاح للفض بينهما، بينما تجاهل كلوب صلاح ووجه نظره ناحية الملعب.فأصبحت هذه المشادة حديث وسائل الإعلام عبر العالم، وأثارت التكهنات حول رحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول الإنجليزي عقب انتهاء الموسم الحالي، بسبب توتر العلاقات بين الطرفين.

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أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات, الأخبار