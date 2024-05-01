https://sputnikarabic.ae/20240501/خامنئي-يجب-أن-تعود-فلسطين-إلى-أصحابها-الأصليين-1088424375.html

خامنئي: يجب أن تعود فلسطين إلى أصحابها الأصليين

خامنئي: يجب أن تعود فلسطين إلى أصحابها الأصليين

سبوتنيك عربي

اعتبر المرشد الأعلى في الإيران، علي خامنئي، أن قضية غزة اليوم هي "قضية العالم الأولى"، لافتا إلى أنه "لن تتم تسوية الأزمة في فلسطين إلا بعودة الأرض إلى أصحابها... 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T09:59+0000

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وحسب وكالة "مهر"، جاء ذلك خلال لقائه بحشد من المعلمين في طهران بمناسبة "يوم المعلم".وأضاف المرشد الإيراني الأعلى: "لا يستطيع الصهاينة وداعموهم الأمريكيون والأوروبيون أن يخرجوا قضية غزة من أجندة الرأي العام العالمي".وأشار خامنئي إلى أن على الشباب أن يعرفوا منطق شعاري "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، والحكمة التي تقف وراء ذلك، موضحا أن "سلوك أمريكا في قضية غزة يثبت صحة الموقف الإيراني بعدم الثقة بها".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 35 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20240421/خامنئي-في-ردنا-على-إسرائيل-يجب-إظهار-قوتنا-ولا-يهم-عدد-الصواريخ-أو-الأهداف-1088156084.html

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