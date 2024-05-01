https://sputnikarabic.ae/20240501/خامنئي-يجب-أن-تعود-فلسطين-إلى-أصحابها-الأصليين-1088424375.html
خامنئي: يجب أن تعود فلسطين إلى أصحابها الأصليين
خامنئي: يجب أن تعود فلسطين إلى أصحابها الأصليين
سبوتنيك عربي
اعتبر المرشد الأعلى في الإيران، علي خامنئي، أن قضية غزة اليوم هي "قضية العالم الأولى"، لافتا إلى أنه "لن تتم تسوية الأزمة في فلسطين إلا بعودة الأرض إلى أصحابها... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T09:59+0000
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وحسب وكالة "مهر"، جاء ذلك خلال لقائه بحشد من المعلمين في طهران بمناسبة "يوم المعلم".وأضاف المرشد الإيراني الأعلى: "لا يستطيع الصهاينة وداعموهم الأمريكيون والأوروبيون أن يخرجوا قضية غزة من أجندة الرأي العام العالمي".وأشار خامنئي إلى أن على الشباب أن يعرفوا منطق شعاري "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، والحكمة التي تقف وراء ذلك، موضحا أن "سلوك أمريكا في قضية غزة يثبت صحة الموقف الإيراني بعدم الثقة بها".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 35 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/خامنئي-في-ردنا-على-إسرائيل-يجب-إظهار-قوتنا-ولا-يهم-عدد-الصواريخ-أو-الأهداف-1088156084.html
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طوفان الأقصى, إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, الأخبار
طوفان الأقصى, إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, الأخبار
خامنئي: يجب أن تعود فلسطين إلى أصحابها الأصليين
اعتبر المرشد الأعلى في الإيران، علي خامنئي، أن قضية غزة اليوم هي "قضية العالم الأولى"، لافتا إلى أنه "لن تتم تسوية الأزمة في فلسطين إلا بعودة الأرض إلى أصحابها الأصليين".
وحسب وكالة
"مهر"، جاء ذلك خلال لقائه بحشد من المعلمين في طهران بمناسبة "يوم المعلم".
وأضاف المرشد الإيراني الأعلى: "لا يستطيع الصهاينة وداعموهم الأمريكيون والأوروبيون أن يخرجوا قضية غزة من أجندة الرأي العام العالمي".
وتابع: "أنظروا إلى الجامعات الأمريكية والأوروبية. يجب أن يتزايد الضغط على الكيان الصهيوني يوما بعد يوم".
وأشار خامنئي
إلى أن على الشباب أن يعرفوا منطق شعاري "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، والحكمة التي تقف وراء ذلك، موضحا أن "سلوك أمريكا في قضية غزة يثبت صحة الموقف الإيراني بعدم الثقة بها".
كما شدد على أنه "يجب أن تعود فلسطين إلى أصحابها الأصليين"، لافتا إلى أن "تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني لن يحل أي مشكلة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل
بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 35 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.