https://sputnikarabic.ae/20240501/دبابات-تي---80-الروسية-تدمر-مخابئ-ونقاط-مراقبة-أوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1088438134.html
دبابات "تي - 80" الروسية تدمر مخابئ ونقاط مراقبة أوكرانية في منطقة العملية العسكرية... فيديو
دبابات "تي - 80" الروسية تدمر مخابئ ونقاط مراقبة أوكرانية في منطقة العملية العسكرية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام طواقم دبابات "تي-80 بي في" الروسية، بتدمير مخابئ ونقاط مراقبة عسكرية أوكرانية، في منطقة العملية... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T15:26+0000
2024-05-01T15:26+0000
2024-05-01T15:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة قصف الدبابات الروسية "تي -80" لللمخابئ ونقاط المراقبة العسكرية الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية وتحقيق إصابات مباشرة فيها.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا استهدف مقر قيادة عمليات "الجنوب" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية من مجموعات القوات التابعة للجيش الروسي مقر قيادة عمليات "الجنوب" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 112 منطقة".ووفقا للدفاع الروسية، فإنه خلال الساعات الـ24 الماضية، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت ألوية المشاة الآلية 14 و63 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.واتخذت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة، وهاجمت اللواءين 72 و93 الآليين و اللواء 92 الهجومي واللواء 46 الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أندريفكا وكورديوموفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240501/صحيفة-فرنسية-القنابل-الانزلاقية-التي-يستخدمها-الجيش-الروسي-قادرة-على-تحويل-الصراع-لصالح-موسكو-1088431813.html
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روسيا, رصد عسكري
دبابات "تي - 80" الروسية تدمر مخابئ ونقاط مراقبة أوكرانية في منطقة العملية العسكرية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام طواقم دبابات "تي-80 بي في" الروسية، بتدمير مخابئ ونقاط مراقبة عسكرية أوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتبين المشاهد لحظة قصف الدبابات الروسية "تي -80" لللمخابئ ونقاط المراقبة العسكرية الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية وتحقيق إصابات مباشرة فيها.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا استهدف مقر قيادة عمليات "الجنوب" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية من مجموعات القوات التابعة للجيش الروسي مقر قيادة عمليات "الجنوب" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 112 منطقة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإنه خلال الساعات الـ24 الماضية، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت ألوية المشاة الآلية 14 و63 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وفقد العدو نحو 30 قتيلا وجريحا، و5 سيارات ومدافع هاوتزر "إف إتش-70" مصنوعة في بريطانيا، ومدفع "دي–20"، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
واتخذت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة، وهاجمت اللواءين 72 و93 الآليين و اللواء 92 الهجومي واللواء 46 الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أندريفكا وكورديوموفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.