https://sputnikarabic.ae/20240501/دراسة-تكشف-ما-إذا-كانت-النساء-يشعرن-بالبرد-أكثر-من-الرجال-1088435749.html

دراسة... هل النساء يشعرن بالبرد أكثر من الرجال؟

دراسة... هل النساء يشعرن بالبرد أكثر من الرجال؟

سبوتنيك عربي

بحثت دراسة علمية عن الاختلافات الأساسية بين الرجال والنساء في الاستجابة لدرجات الحرارة، خصوصا في ظل صورة نمطية معترف بها عالميًا مفادها أن "المرأة، في درجة... 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T13:57+0000

2024-05-01T13:57+0000

2024-05-01T13:58+0000

مجتمع

علوم

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وبغض النظر عن الملاحظات المطلقة، فإن عددًا قليلًا جدًا من الدراسات الخاضعة للرقابة قد بحثت في كيفية تحمل أجساد الذكور والإناث لدرجات الحرارة الباردة.وفاجأت دراسة جديدة الباحثين في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، حيث لم تجد أي اختلاف بين الجنسين في إدراك الغرفة الباردة، وقليلا جدًا من الاختلافات بين الجنسين في استجابتهم الفسيولوجية لها، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت".وقضت مجموعة مكونة من 28 رجلاً وامرأة، خمس ساعات في غرفة يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وهم يرتدون القمصان والسراويل القصيرة أو التنانير والجوارب، وفي كل يوم، تمت مراقبة المشاركين جسديًا واستبيان مدى راحتهم، حيث تراوحت درجة الحرارة بين 17 درجة مئوية إلى 31 درجة مئوية.وعلى عكس ما كان يتوقع باحثو المعهد الوطني للصحة، العثور عليه، كانت درجة حرارة الجسم الأساسية لدى النساء في الدراسة أعلى قليلاً في درجات الحرارة الباردة مقارنة بالرجال.يشير هذا الاستنتاج إلى أنه مع انخفاض درجات الحرارة، لا يحتاج جسد الأنثى إلى إنفاق الطاقة من أجل الدفء مثل جسد الرجل، ما يمنح المرأة مظهرًا حراريًا أكثر "القطب الشمالي".لكن هذا الاختلاف بين الجنسين، على الرغم من أهميته، لا يقدم سوى القليل من المزايا. مع انخفاض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية، لم يجد الباحثون أي فروق بين الجنسين في بداية الارتعاش أو مدى الراحة أو عدم الراحة، التي قال المشاركون إنهم يشعرون بها في الغرفة.في الماضي، اقترح العلماء أن النساء يصبحن أكثر برودة عند درجات حرارة أعلى من الرجال بسبب الاختلافات الفسيولوجية بين الجنسين، مثل انخفاض إنتاج الحرارة، أو فقدان الحرارة بشكل أكبر، أو زيادة الطلب على الحرارة، ولكن أيا من هذه الفرضيات لا تتناسب تماما مع النتائج الأخيرة.من غير المرجح أن تنهي دراسة صغيرة هذا الجدل، ولكن ربما حان الوقت لتجاوز الدراسات الرصدية والإجماع العام والبدء في البحث العلمي الممنهج.حتى يومنا هذا، هناك عدد قليل جدًا من الدراسات التي اختبرت بدقة الفروق بين الجنسين في التنظيم الحراري. في الواقع، تاريخيًا، ركز مجال علم وظائف الأعضاء البشري بأكمله في الغالب على الجسم الذكوري، حيث استخدمه كجسم افتراضي للبشرية جمعاء.

https://sputnikarabic.ae/20240430/دراسة-تبين-تأثير-الزيت-المخصص-للقلي-على-التنكسات-العصبية--1088413909.html

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علوم