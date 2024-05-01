https://sputnikarabic.ae/20240501/زعيم-حزب-فرنسي-باريس-تدمر-نفسها-من-أجل-زيلينسكي-1088441945.html
زعيم حزب فرنسي: باريس تدمر نفسها من أجل زيلينسكي
زعيم حزب فرنسي: باريس تدمر نفسها من أجل زيلينسكي
سبوتنيك عربي
دعا زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء الدعم الفرنسي لأوكرانيا ولإيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا. 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T18:51+0000
2024-05-01T18:51+0000
2024-05-01T18:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
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وأضاف فيليبو، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، بالقول: "لا مزيد من الأسلحة لأوكرانيا! فقط المفاوضات والسلام!".وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240501/الجيش-الروسي-يستغل-خطأ-ارتكبته-قوات-نظام-كييف-ويقتحم-الجبهة--1088440621.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا
زعيم حزب فرنسي: باريس تدمر نفسها من أجل زيلينسكي
دعا زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء الدعم الفرنسي لأوكرانيا ولإيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
وأضاف فيليبو، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، بالقول: "لا مزيد من الأسلحة لأوكرانيا! فقط المفاوضات والسلام!".
وبحسب فيليبو، تواصل فرنسا، بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، خوض الحرب وتدمير نفسها من أجل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس
، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعد القوات الأوكرانية وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.