https://sputnikarabic.ae/20240501/شويغو-يتفقد-الأسلحة-الجديدة-المضادة-للطائرات-المسيرة-خلال-اجتماع-بمقر-القوات-المشتركة-1088422068.html

شويغو يتفقد الأسلحة الجديدة المضادة للطائرات المسيرة خلال اجتماع بمقر القوات المشتركة

شويغو يتفقد الأسلحة الجديدة المضادة للطائرات المسيرة خلال اجتماع بمقر القوات المشتركة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، ضرورة زيادة حجم ونوعية الأسلحة التي يجري تسليمها إلى القوات الروسية، للحفاظ على وتيرة التقدم الروسي في... 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T07:22+0000

2024-05-01T07:22+0000

2024-05-01T07:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال شويغو خلال اجتماع بمقر مجموعة القوات المشتركة "للحفاظ على الوتيرة المطلوبة للهجمات وتعزيز القدرة القتالية من الضروري زيادة حجم ونوعية الأسلحة والمعدات العسكرية الموردة للقوات، خاصة وسائل التدمير".وأضافت في بيان "اطلع شويغو على نتائج تطوير الأسلحة لزيادة كفاءة القتال ضد الطائرات المسيرة للعدو، على خط التماس القتال"، حيث تشمل المعدات والأسلحة الجديدة مدفعًا رشاشًا مضادًا للطائرات المسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240501/مصدر-لـسبوتنيك-الناتو-يعزز-حدود-رومانيا-بدفاعات-ألمانية-والأسلحة-تتدفق-إلى-أوكرانيا-1088420430.html

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