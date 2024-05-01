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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240501/صحيفة-أمريكية-تحذر-من-لحظة-حاسمة-ويائسة-تنتظر-القوات-الأوكرانية-في-الأيام-المقبلة--1088438994.html
صحيفة أمريكية تحذر من لحظة "حاسمة ويائسة" تنتظر القوات الأوكرانية في الأيام المقبلة
صحيفة أمريكية تحذر من لحظة "حاسمة ويائسة" تنتظر القوات الأوكرانية في الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الوضع في أوكرانيا وصل إلى لحظة "حرجة". 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T16:18+0000
2024-05-01T16:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ووفقا لصحيفة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن "العمليات العسكرية في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حاسمة ويائسة".ووفقا للصحيفة، يلاحظ أن الأشهر المقبلة ستكون قاتمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا، وتسارع الولايات المتحدة الأمريكية إلى توفير ذخائر المدفعية، لكن القوات الروسية ستظل تتفوق على القوات المسلحة الأوكرانية، كما أن أنظمة الدفاع الجوي التي تحتاجها أوكرانيا غير متوفرة.ويخلص المقال إلى أن "أوكرانيا قد تخسر المزيد من الأراضي قبل نهاية هذا العام، وكلما خسرت أوكرانيا المزيد من الأراضي، أصبح من الصعب إنهاء القتال بشروط مقبولة".وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، ضرورة الحفاظ على وتيرة الهجوم ودعم مجموعات القوات المقاتلة وزيادة حجم ونوعية الأسلحة الموردة لها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وجاءت تصريحات شويغو، خلال اجتماع في مقر مجموعة القوات المشتركة، قال فيه إن المجموعات المختلفة التابعة للقوات المسلحة الروسية، تواصل تنفيذ المهام في منطقة العمليات العسكرية وفقا لخطة القيادة العسكرية، مؤكدا ضرورة زيادة إمدادات الأسلحة والتجهيزات العسكرية لهذه القوات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240501/دبابات-تي---80-الروسية-تدمر-مخابئ-ونقاط-مراقبة-أوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1088438134.html
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روسيا
روسيا

صحيفة أمريكية تحذر من لحظة "حاسمة ويائسة" تنتظر القوات الأوكرانية في الأيام المقبلة

16:18 GMT 01.05.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
كتبت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الوضع في أوكرانيا وصل إلى لحظة "حرجة".
ووفقا لصحيفة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن "العمليات العسكرية في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حاسمة ويائسة".
ووفقا للصحيفة، يلاحظ أن الأشهر المقبلة ستكون قاتمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا، وتسارع الولايات المتحدة الأمريكية إلى توفير ذخائر المدفعية، لكن القوات الروسية ستظل تتفوق على القوات المسلحة الأوكرانية، كما أن أنظمة الدفاع الجوي التي تحتاجها أوكرانيا غير متوفرة.

وأشار الكاتب أيضًا إلى أن أوكرانيا تواجه أيضًا نقصًا في القوى العسكرية العاملة لأنها كانت بطيئة في تجنيد قوات جديدة، ما يعني أن الأمر سيستغرق أشهرًا قبل أن تقوم بتعبئة وتدريب الأفراد الذين تحتاجهم.

ويخلص المقال إلى أن "أوكرانيا قد تخسر المزيد من الأراضي قبل نهاية هذا العام، وكلما خسرت أوكرانيا المزيد من الأراضي، أصبح من الصعب إنهاء القتال بشروط مقبولة".
وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، ضرورة الحفاظ على وتيرة الهجوم ودعم مجموعات القوات المقاتلة وزيادة حجم ونوعية الأسلحة الموردة لها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابات "تي - 80" الروسية تدمر مخابئ ونقاط مراقبة أوكرانية في منطقة العملية العسكرية... فيديو
15:26 GMT
وجاءت تصريحات شويغو، خلال اجتماع في مقر مجموعة القوات المشتركة، قال فيه إن المجموعات المختلفة التابعة للقوات المسلحة الروسية، تواصل تنفيذ المهام في منطقة العمليات العسكرية وفقا لخطة القيادة العسكرية، مؤكدا ضرورة زيادة إمدادات الأسلحة والتجهيزات العسكرية لهذه القوات.
وفي هذا الصدد، قال شويغو إنه "للحفاظ على الوتيرة المطلوبة للهجوم وضمان بناء القوة القتالية للمجموعات العسكرية وللقيام بمزيد من العمليات، من الضروري زيادة حجم ونوعية الأسلحة والمعدات العسكرية المقدمة لها، وفي المقام الأول الأسلحة النوعية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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