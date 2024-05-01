https://sputnikarabic.ae/20240501/صحيفة-فرنسية-القنابل-الانزلاقية-التي-يستخدمها-الجيش-الروسي-قادرة-على-تحويل-الصراع-لصالح-موسكو-1088431813.html

صحيفة فرنسية: القنابل الانزلاقية التي يستخدمها الجيش الروسي قادرة على تحويل الصراع لصالح موسكو

صحيفة فرنسية: القنابل الانزلاقية التي يستخدمها الجيش الروسي قادرة على تحويل الصراع لصالح موسكو

سبوتنيك عربي

كتبت صحيفة فرنسية، اليوم الأربعاء، أن القنابل الانزلاقية، التي ترعب جنود القوات المسلحة الأوكرانية، يمكن أن تحول الصراع لصالح موسكو. 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T13:11+0000

2024-05-01T13:11+0000

2024-05-01T13:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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ووفقا لصحيفة "موند" الفرنسية: "لعبت ما يسمى بالقنابل الانزلاقية، دورًا حاسمًا في هذا الصراع، واستمرت منذ ذلك الحين في إحداث مثل هذا الرعب في الخنادق الأوكرانية، حيث يرى العديد من المراقبين أنها أسلحة قادرة على قلب الموازين لصالح موسكو".ويستخدم الطيران الروسي قنابل جوية مجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتمكنت الطائرات المقاتلة الروسية من ضرب المناطق المحصنة دون التعرض لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240501/مدافع-روسية-تدك-تحصينات-تابعة-لنظام-كييف-في-منطقة-حدودية-مع-مقاطعة-بيلغورود-فيديو--1088431250.html

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روسيا, رصد عسكري