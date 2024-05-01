https://sputnikarabic.ae/20240501/صواريخ-تكتيكية-روسية-تضرب-مقر-قيادة-عمليات-الجنوب-الأوكراني---1088426848.html

صواريخ تكتيكية روسية تضرب مقر قيادة عمليات "الجنوب" الأوكراني

صواريخ تكتيكية روسية تضرب مقر قيادة عمليات "الجنوب" الأوكراني

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا استهدف مقر قيادة العمليات"الجنوب" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T11:00+0000

2024-05-01T11:00+0000

2024-05-01T11:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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جاء في بيان الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية من مجموعات القوات التابعة للجيش الروسي مقر قيادة عمليات "الجنوب" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 112 منطقة".ووفقا للدفاع الروسيةـ فإنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، قامت وحدات من مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت ألوية المشاة الآلية 14 و63 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زاجورويكوفكا بمقاطعة خاركوف، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفقد العدو حوالي 30 قتيلا وجريحا هناك ، وخمس سيارات ، ومدافع هاوتزر "إف إتش-70" مصنوعة في بريطانيا، ومدفع "دي – 20"، ومدفعية ذاتية الدفع "جفوزديكا".واتخذت زحدات من مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة، وهاجمت الألوية 72 و 93 الآلية و 92 الهجومية و 46 الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندريفكا وكورديوموفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر الجيش الأوكراني ما يقرب من 400 جندي ، وسبع مركبات ، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".وقامت وحدات من مجموعة "المركز" بتحسين الوضع التكتيكي من خلال ضرب ألوية المشاة الآلية 24 و100 و142 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق لينينسكوي وكيراميك وأوتشيرتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت الوحدات الروسية أيضًا تسعة هجمات مضادة من الألوية 23 الآلية، و92 الهجومية، و68، و71 في مناطق نوفغورودسكوي، وسولوفييفو، وسيمينوفكا، ونيتايلوفو، ونوفوكالينوفو، وشومي، وبيرديتشي.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 410 عسكريين، ودبابة، ومركبة قتال مشاة، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث مركبات، ومدفع ذاتي الدفع تشيكي "دانا 2"، ومدفع هاوتزر خفيف أمريكي "إم 102"وسيطرت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، مواقع أكثر فائدة وهزمت اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع 108 في منطقة لوجوفسكوي بمقاطعة زابوروجيه، وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو نحو 110 عسكريين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا".أطلقت وحدات من مجموعة "دنيبر" النار على وحدات من لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 35 من مشاة البحرية في مناطق كامينسكي في مقاطعات زابوروجيه، وإيفانوفكا وستيبوفوي في مقاطعة خيرسون.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, رصد عسكري