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صور الاحتفال بعيد العمال في العالم
صور الاحتفال بعيد العمال في العالم
سبوتنيك عربي
01.05.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور

صور الاحتفال بعيد العمال في العالم

13:43 GMT 01.05.2024
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© AFP 2023 / Tang Chhin Sothy

عمال يحملون الأعلام وهم يسيرون في أحد الشوارع خلال الاحتفال بيوم العمال العالمي في كومبوديا في 1 مايو 2024.

عمال يحملون الأعلام وهم يسيرون في أحد الشوارع خلال الاحتفال بيوم العمال العالمي في كومبوديا في 1 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
1/12
© AFP 2023 / Tang Chhin Sothy

عمال يحملون الأعلام وهم يسيرون في أحد الشوارع خلال الاحتفال بيوم العمال العالمي في كومبوديا في 1 مايو 2024.

© AFP 2023 / Yasuyoshi Chiba

راقصون يؤدون رقصة ريوغ الإندونيسية التقليدية على طريق مغلق خلال مسيرة نظمت للاحتفال بيوم العمال العالمي في جاكرتا في 1 مايو 2024.

راقصون يؤدون رقصة ريوغ الإندونيسية التقليدية على طريق مغلق خلال مسيرة نظمت للاحتفال بيوم العمال العالمي في جاكرتا في 1 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
2/12
© AFP 2023 / Yasuyoshi Chiba

راقصون يؤدون رقصة ريوغ الإندونيسية التقليدية على طريق مغلق خلال مسيرة نظمت للاحتفال بيوم العمال العالمي في جاكرتا في 1 مايو 2024.

© AP Photo / Ahn Young-joon

أعضاء اتحاد نقابات العمال الكوري يجتمعون لحضور اجتماع حاشد في عيد العمال في سيئول، كوريا الجنوبية، 1 مايو 2024.

أعضاء اتحاد نقابات العمال الكوري يجتمعون لحضور اجتماع حاشد في عيد العمال في سيئول، كوريا الجنوبية، 1 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / Ahn Young-joon

أعضاء اتحاد نقابات العمال الكوري يجتمعون لحضور اجتماع حاشد في عيد العمال في سيئول، كوريا الجنوبية، 1 مايو 2024.

© AP Photo / Achmad Ibrahim

عامل يردد شعارات خلال مسيرة عيد العمال في جاكرتا، الإندونيسية في 1 مايو 2024.

عامل يردد شعارات خلال مسيرة عيد العمال في جاكرتا، الإندونيسية في 1 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Achmad Ibrahim

عامل يردد شعارات خلال مسيرة عيد العمال في جاكرتا، الإندونيسية في 1 مايو 2024.

© AP Photo / Hiro Komae

المشاركون في المسيرة بعد مسيرة عيد العمال في طوكيو، الأربعاء 1 مايو 2024.

المشاركون في المسيرة بعد مسيرة عيد العمال في طوكيو، الأربعاء 1 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hiro Komae

المشاركون في المسيرة بعد مسيرة عيد العمال في طوكيو، الأربعاء 1 مايو 2024.

© AFP 2023 / Arif Ali

عاملات باكستانيات يسيرن على طول أحد الشوارع للاحتفال بيوم العمال العالمي، في لاهور في 1 مايو 2024.

عاملات باكستانيات يسيرن على طول أحد الشوارع للاحتفال بيوم العمال العالمي، في لاهور في 1 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Arif Ali

عاملات باكستانيات يسيرن على طول أحد الشوارع للاحتفال بيوم العمال العالمي، في لاهور في 1 مايو 2024.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون يحتفلون بعيد العمال في حديقة أدميرالسكي في فلاديفوستوك الروسية.

مواطنون يحتفلون بعيد العمال في حديقة أدميرالسكي في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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مواطنون يحتفلون بعيد العمال في حديقة أدميرالسكي في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون يحتفلون بعيد العمال في حديقة أدميرالسكي في فلاديفوستوك الروسية.

مواطنون يحتفلون بعيد العمال في حديقة أدميرالسكي في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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مواطنون يحتفلون بعيد العمال في حديقة أدميرالسكي في فلاديفوستوك الروسية.

© AFP 2023 / Sazzad Hossain

عمال بنغلاديش يرددون شعارات وهم يسيرون في أحد الشوارع للاحتفال بيوم العمال العالمي في دكا.

عمال بنغلاديش يرددون شعارات وهم يسيرون في أحد الشوارع للاحتفال بيوم العمال العالمي في دكا. - سبوتنيك عربي
9/12
© AFP 2023 / Sazzad Hossain

عمال بنغلاديش يرددون شعارات وهم يسيرون في أحد الشوارع للاحتفال بيوم العمال العالمي في دكا.

© AP Photo / Emrah Gurel

أعضاء النقابات يسيرون خلال احتفالات عيد العمال في إسطنبول التركية.

أعضاء النقابات يسيرون خلال احتفالات عيد العمال في إسطنبول التركية. - سبوتنيك عربي
10/12
© AP Photo / Emrah Gurel

أعضاء النقابات يسيرون خلال احتفالات عيد العمال في إسطنبول التركية.

© AFP 2023 / Ted Aljibe

العمال ينظمون مسيرة للاحتفال بيوم العمال العالمي بالقرب من قصر مالاكانانج في مانيلا في 1 مايو 2024.

العمال ينظمون مسيرة للاحتفال بيوم العمال العالمي بالقرب من قصر مالاكانانج في مانيلا في 1 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
11/12
© AFP 2023 / Ted Aljibe

العمال ينظمون مسيرة للاحتفال بيوم العمال العالمي بالقرب من قصر مالاكانانج في مانيلا في 1 مايو 2024.

© AP Photo / Basilio Sepe

عمال فلبينيون يحملون لافتات وملصقات خلال احتجاج بمناسبة يوم العمال العالمي بالقرب من القصر الرئاسي في مانيلا الفلبينية.

عمال فلبينيون يحملون لافتات وملصقات خلال احتجاج بمناسبة يوم العمال العالمي بالقرب من القصر الرئاسي في مانيلا الفلبينية. - سبوتنيك عربي
12/12
© AP Photo / Basilio Sepe

عمال فلبينيون يحملون لافتات وملصقات خلال احتجاج بمناسبة يوم العمال العالمي بالقرب من القصر الرئاسي في مانيلا الفلبينية.

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