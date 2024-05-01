صور الاحتفال بعيد العمال في العالم

عمال يحملون الأعلام وهم يسيرون في أحد الشوارع خلال الاحتفال بيوم العمال العالمي في كومبوديا في 1 مايو 2024.
عمال يحملون الأعلام وهم يسيرون في أحد الشوارع خلال الاحتفال بيوم العمال العالمي في كومبوديا في 1 مايو 2024.
راقصون يؤدون رقصة ريوغ الإندونيسية التقليدية على طريق مغلق خلال مسيرة نظمت للاحتفال بيوم العمال العالمي في جاكرتا في 1 مايو 2024.
راقصون يؤدون رقصة ريوغ الإندونيسية التقليدية على طريق مغلق خلال مسيرة نظمت للاحتفال بيوم العمال العالمي في جاكرتا في 1 مايو 2024.
أعضاء اتحاد نقابات العمال الكوري يجتمعون لحضور اجتماع حاشد في عيد العمال في سيئول، كوريا الجنوبية، 1 مايو 2024.
أعضاء اتحاد نقابات العمال الكوري يجتمعون لحضور اجتماع حاشد في عيد العمال في سيئول، كوريا الجنوبية، 1 مايو 2024.
عامل يردد شعارات خلال مسيرة عيد العمال في جاكرتا، الإندونيسية في 1 مايو 2024.
عامل يردد شعارات خلال مسيرة عيد العمال في جاكرتا، الإندونيسية في 1 مايو 2024.
المشاركون في المسيرة بعد مسيرة عيد العمال في طوكيو، الأربعاء 1 مايو 2024.
المشاركون في المسيرة بعد مسيرة عيد العمال في طوكيو، الأربعاء 1 مايو 2024.
عاملات باكستانيات يسيرن على طول أحد الشوارع للاحتفال بيوم العمال العالمي، في لاهور في 1 مايو 2024.
عاملات باكستانيات يسيرن على طول أحد الشوارع للاحتفال بيوم العمال العالمي، في لاهور في 1 مايو 2024.
مواطنون يحتفلون بعيد العمال في حديقة أدميرالسكي في فلاديفوستوك الروسية.
مواطنون يحتفلون بعيد العمال في حديقة أدميرالسكي في فلاديفوستوك الروسية.
مواطنون يحتفلون بعيد العمال في حديقة أدميرالسكي في فلاديفوستوك الروسية.
مواطنون يحتفلون بعيد العمال في حديقة أدميرالسكي في فلاديفوستوك الروسية.
عمال بنغلاديش يرددون شعارات وهم يسيرون في أحد الشوارع للاحتفال بيوم العمال العالمي في دكا.
عمال بنغلاديش يرددون شعارات وهم يسيرون في أحد الشوارع للاحتفال بيوم العمال العالمي في دكا.
أعضاء النقابات يسيرون خلال احتفالات عيد العمال في إسطنبول التركية.
أعضاء النقابات يسيرون خلال احتفالات عيد العمال في إسطنبول التركية.
العمال ينظمون مسيرة للاحتفال بيوم العمال العالمي بالقرب من قصر مالاكانانج في مانيلا في 1 مايو 2024.
العمال ينظمون مسيرة للاحتفال بيوم العمال العالمي بالقرب من قصر مالاكانانج في مانيلا في 1 مايو 2024.
عمال فلبينيون يحملون لافتات وملصقات خلال احتجاج بمناسبة يوم العمال العالمي بالقرب من القصر الرئاسي في مانيلا الفلبينية.
عمال فلبينيون يحملون لافتات وملصقات خلال احتجاج بمناسبة يوم العمال العالمي بالقرب من القصر الرئاسي في مانيلا الفلبينية.