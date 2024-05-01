https://sputnikarabic.ae/20240501/عقوبات-قاسية-ضد-لاعبة-مصرية-أسقطت-زميلتها-خلال-سباق-دراجات-فيديو-1088427330.html

عقوبات قاسية ضد لاعبة مصرية أسقطت زميلتها خلال سباق دراجات... فيديو

عقوبات قاسية ضد لاعبة مصرية أسقطت زميلتها خلال سباق دراجات... فيديو

سبوتنيك عربي

شهدت بطولة مصر للدراجات واقعة مؤسفة، حيث اصطدمت اللاعبة شهد سعيد بزميلتها جنة عليوة، خلال منافسات فردي السيدات، في ما يبدو أنه اصطدام متعمّد في الأمتار الأخيرة... 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T11:42+0000

2024-05-01T11:42+0000

2024-05-01T11:42+0000

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وأظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل، اللاعبة شهد وهي تصطدم بزميلتها جنة التي سقطت على الأرض خلال سباق للدراجات، في مشهد وصفه المتابعين بالمتعمّد، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة كادت أن تُنهي حياتها.بعد الواقعة، قالت حبيبة عليوة، الشقيقة الكبرى للاعبة المصابة جنة، عبر حساباتها بوسائل التواصل: إن شقيقتها أصيبت بكسر في الكتف، وتحتاج إلى علاج يمتد لأكثر من 45 يوماً، إضافة إلى أنها تعاني من فقدان مؤقت للذاكرة، وكدمات متفرقة في الجسم.وأضافت أنه تم عمل أشعة على الرأس لشقيقتها وهم في انتظار النتيجة، نظراً لارتطامها بالرصيف ووجود جروح في الرأس.وأشارت إلى أنه تم عرض اللاعبة المتهمة على النيابة لسماع أقوالها، وتم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها لحين انتهاء التحقيقات.في المقابل، نفت شهد سعيد التهم الموجهة إليها، من خلال حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي.بدوره، أعلن اتحاد الدراجات المصري في بيان رسمي، إيقاف اللاعبة شهد سعيد لمدة عام بعد تسببها في إصابة زميلتها خلال سباق الدراجات بمحافظة السويس.كما قرر الاتحاد استدعاء اللاعبة المجني عليها للتحقيق وسماع أقوالها.

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