في عيدهم... أوضاع مأساوية لعمال فلسطين في ظل الحصار والقصف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
On air
09:30 GMT
30 د
On air
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
On air
11:31 GMT
30 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انهيار القوات الأوكرانية قادم و تدخل الناتو سيعتمد على طريقة إدارة روسيا للمعركة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير أمني: أي عملية عسكرية تركية في العراق ستعرض العلاقات الثنائية إلى اهتزازات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين تصعيد الحرب مع إسرائيل وصراع داخلي يؤثر على كل مناحي الحياة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240501/في-عيدهم-أوضاع-مأساوية-لعمال-فلسطين-في-ظل-الحصار-والقصف-1088442799.html
في عيدهم... أوضاع مأساوية لعمال فلسطين في ظل الحصار والقصف
في عيدهم... أوضاع مأساوية لعمال فلسطين في ظل الحصار والقصف
سبوتنيك عربي
في وقت يحتفي فيه العالم بالطبقة العاملة، يعيش العامل الفلسطيني أوضاعا مأساوية، وسط حرب ودمار ونزوح مستمر في غزة، وحصار خانق بالضفة الغربية والقدس. 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T20:03+0000
2024-05-01T20:03+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101328/53/1013285388_0:216:3916:2419_1920x0_80_0_0_278aa443b7398448fff791012348d3a8.jpg
وتحتفل العديد من الدول حول العالم، في الأول من شهر مايو/ أيار، بعيد العمال، وأجمع مراقبون، بالقول إن الطبقة العاملة الكادحة أكثر الطبقات التي تعاني جراء استمرار الحرب والحصار، مطالبين بتدخل المجتمع الدولي والمنظمات العمالية والحقوقية لإنقاذ عمال فلسطين.حقوق مفقودةصرح أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن "العامل الفلسطيني يمثل الأغلبية العظمى من قطاع العمل في فلسطين، وبسبب محدودية مصادر العمل في داخل المدن الفلسطينية، يضطر للذهاب للعمل بالمدن الإسرائيلية، في ظل انسداد الأفق أمامه أيضا للعمل في الدول العربية.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، يقدر قطاع العمال في فلسطين أكثر من 400 ألف في قطاع غزة والضفة الغربية، ويعملون في كل أشكال العمل المتاحة في السوق، لكن الظروف السياسية تؤثر على مصدر رزقهم نتيجة الأوضاع الأمنية، وتلقيهم الإهانات على الحواجز الإسرائيلية.وأكد أن "جزءا من عمال فلسطين قتلوا نتيجة اعتداء متطرفين عليهم، أي بحق لقمة عيش مغموسة بالدم، إضافة إلى كل ذلك يتجاهلهم الضمان الاجتماعي، مما يجعلهم عرضة للكثير من المخاطر، ومعظم عمال فلسطين قوتهم يومي، الإجازة الطويلة أو الإعاقة يعني الفقر والعوز".وتابع الرقب: "في يوم العمال العالمي، نتمنى الالتفات للعامل الفلسطيني الذي من حقه أن يختار نوع العمل، ومكانه بحرية ويضمن ضمانا اجتماعيا ليعيله ويعيل أسرته إذا تقدم في السن أو عجز عن العمل".نزوح وحربفي السياق، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، ثائر نوفل أبو عطيوي، أنه "مع احتفال العالم في الأول من أيار، باليوم العالمي للعمال، لا تزال الحرب مستمرة والعدوان الإسرائيلي متواصلا للشهر السابع على قطاع غزة، في ظل ظروف مأساوية وصعبة للغاية يعيشها كافة أهالي غزة".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، تعتبر الطبقة العمالية الفئة الأكثر تضررا من استمرار الحرب، حيث لا يوجد لديها أي دخل أو مصدر رزق اقتصادي يجعلها تقاوم شبح الموت جوعا، بسبب نقص الغذاء.وأضاف أن "الطبقة العمالية هي الفئة المعطلة في غزة، منذ سنوات عديدة، بسبب الحصار لكنها تضررت إلى حد كبير في ظل هذه الحرب نظرا للنزوح من أماكن سكناها وعملها في أماكن أخرى، وهذا إضافة إلى أن كافة معالم الحياة الطبيعية واستمرارها معطلة ومتوقفة بشكل كامل على غزة، منذ السابع من أكتوبر المنصرم، حيث الأوضاع الإنسانية المأساوية والنزوح والتشريد لأكثر من مليون إنسان فلسطيني في مدينة رفح جنوبي القطاع".بطالة معطلةويرى أبو عطيوي أن "كل هذه الظروف تعطي دلائل ومؤشرات أن اليوم العالمي للعمال يأتي على القطاع في ظل حرب وعدوان ما زال مستمرا، وفي ظل انهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للطبقة العمالية في غزة، حيث لا عمل وأعداد من البطالة المعطلة متراكمة ما قبل الحرب أيضا".ووجه عطيوي مناشدة إلى جميع الجهات ذات العلاقة، والدول والمؤسسات العربية والدولية كافة، أن "تقف بجانب العامل الفلسطيني وتعزز وتدعم صموده بكافة الوسائل المتاحة، لأن العامل الفلسطيني هو أحد أهم أركان المجتمع، والذي يحتاج إلى دعم مؤسساته ومصانعه وكافة مستلزماته من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي إلى الأفضل، في ظل تدمير معظم المصانع والمنشآت والمؤسسات الاقتصادية والعمالية في قطاع غزة".وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240501/مسيرة-عيد-العمال-في-بيروت-تضامن-مع-فلسطين-ومطالب-اقتصادية-ووطنية-فيديو--1088428067.html
https://sputnikarabic.ae/20240501/مراقب-الدولة-الإسرائيلية-يطالب-نتنياهو-بالاشتراك-في-التحقيق-بشأن-أحداث-7-أكتوبر-1088441167.html
https://sputnikarabic.ae/20240430/متحدث-حركة-فتح-يوضح-لـسبوتنيك-سر-توقيت-مفاوضات-المصالحة-مع-حماس-في-الصين-1088406414.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101328/53/1013285388_202:0:3714:2634_1920x0_80_0_0_ecb831848ced24a6655690177996916c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

في عيدهم... أوضاع مأساوية لعمال فلسطين في ظل الحصار والقصف

20:03 GMT 01.05.2024
© flickr.com / جويأعلام فلسطينية ترفرف
أعلام فلسطينية ترفرف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© flickr.com / جوي
تابعنا عبر
حصري
في وقت يحتفي فيه العالم بالطبقة العاملة، يعيش العامل الفلسطيني أوضاعا مأساوية، وسط حرب ودمار ونزوح مستمر في غزة، وحصار خانق بالضفة الغربية والقدس.
وتحتفل العديد من الدول حول العالم، في الأول من شهر مايو/ أيار، بعيد العمال، وأجمع مراقبون، بالقول إن الطبقة العاملة الكادحة أكثر الطبقات التي تعاني جراء استمرار الحرب والحصار، مطالبين بتدخل المجتمع الدولي والمنظمات العمالية والحقوقية لإنقاذ عمال فلسطين.
مسيرة عيد العمال في بيروت: تضامن مع فلسطين ومطالب اقتصادية ووطنية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
مسيرة عيد العمال في بيروت: تضامن مع فلسطين ومطالب اقتصادية ووطنية... فيديو
12:21 GMT
حقوق مفقودة
صرح أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن "العامل الفلسطيني يمثل الأغلبية العظمى من قطاع العمل في فلسطين، وبسبب محدودية مصادر العمل في داخل المدن الفلسطينية، يضطر للذهاب للعمل بالمدن الإسرائيلية، في ظل انسداد الأفق أمامه أيضا للعمل في الدول العربية.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، يقدر قطاع العمال في فلسطين أكثر من 400 ألف في قطاع غزة والضفة الغربية، ويعملون في كل أشكال العمل المتاحة في السوق، لكن الظروف السياسية تؤثر على مصدر رزقهم نتيجة الأوضاع الأمنية، وتلقيهم الإهانات على الحواجز الإسرائيلية.
وأكد أن "جزءا من عمال فلسطين قتلوا نتيجة اعتداء متطرفين عليهم، أي بحق لقمة عيش مغموسة بالدم، إضافة إلى كل ذلك يتجاهلهم الضمان الاجتماعي، مما يجعلهم عرضة للكثير من المخاطر، ومعظم عمال فلسطين قوتهم يومي، الإجازة الطويلة أو الإعاقة يعني الفقر والعوز".
وتابع الرقب: "في يوم العمال العالمي، نتمنى الالتفات للعامل الفلسطيني الذي من حقه أن يختار نوع العمل، ومكانه بحرية ويضمن ضمانا اجتماعيا ليعيله ويعيل أسرته إذا تقدم في السن أو عجز عن العمل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
مراقب الدولة الإسرائيلية يطالب نتنياهو بالاشتراك في التحقيق بشأن أحداث 7 أكتوبر
18:04 GMT
نزوح وحرب
في السياق، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، ثائر نوفل أبو عطيوي، أنه "مع احتفال العالم في الأول من أيار، باليوم العالمي للعمال، لا تزال الحرب مستمرة والعدوان الإسرائيلي متواصلا للشهر السابع على قطاع غزة، في ظل ظروف مأساوية وصعبة للغاية يعيشها كافة أهالي غزة".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، تعتبر الطبقة العمالية الفئة الأكثر تضررا من استمرار الحرب، حيث لا يوجد لديها أي دخل أو مصدر رزق اقتصادي يجعلها تقاوم شبح الموت جوعا، بسبب نقص الغذاء.
وأضاف أن "الطبقة العمالية هي الفئة المعطلة في غزة، منذ سنوات عديدة، بسبب الحصار لكنها تضررت إلى حد كبير في ظل هذه الحرب نظرا للنزوح من أماكن سكناها وعملها في أماكن أخرى، وهذا إضافة إلى أن كافة معالم الحياة الطبيعية واستمرارها معطلة ومتوقفة بشكل كامل على غزة، منذ السابع من أكتوبر المنصرم، حيث الأوضاع الإنسانية المأساوية والنزوح والتشريد لأكثر من مليون إنسان فلسطيني في مدينة رفح جنوبي القطاع".
بطالة معطلة
ويرى أبو عطيوي أن "كل هذه الظروف تعطي دلائل ومؤشرات أن اليوم العالمي للعمال يأتي على القطاع في ظل حرب وعدوان ما زال مستمرا، وفي ظل انهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للطبقة العمالية في غزة، حيث لا عمل وأعداد من البطالة المعطلة متراكمة ما قبل الحرب أيضا".
ووجه عطيوي مناشدة إلى جميع الجهات ذات العلاقة، والدول والمؤسسات العربية والدولية كافة، أن "تقف بجانب العامل الفلسطيني وتعزز وتدعم صموده بكافة الوسائل المتاحة، لأن العامل الفلسطيني هو أحد أهم أركان المجتمع، والذي يحتاج إلى دعم مؤسساته ومصانعه وكافة مستلزماته من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي إلى الأفضل، في ظل تدمير معظم المصانع والمنشآت والمؤسسات الاقتصادية والعمالية في قطاع غزة".
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
متحدث حركة فتح يوضح لـ"سبوتنيك" سر توقيت مفاوضات المصالحة مع حماس في الصين
أمس, 15:01 GMT
وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты снимают видео с крыши поврежденного здания напротив разрушенного здания больницы Аль-Салам в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ستعلن عن منطقة آمنة للنازحين بعد تأكيد نتنياهو بدخول رفح12:46 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала