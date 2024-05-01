https://sputnikarabic.ae/20240501/مجموعة-روسية-تخترق-طوقا-أوكرانيا-استمر-28-يوما-وتهزم-قواته--1088424668.html
وحدة عسكرية روسية تخترق طوقا أوكرانيا استمر 28 يوما وتهزم قواته
وحدة عسكرية روسية تخترق طوقا أوكرانيا استمر 28 يوما وتهزم قواته
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، تقريرا خاصا عن ضابط روسي روى قصة صموده أمام القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية. 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T10:30+0000
2024-05-01T10:30+0000
2024-05-01T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكر التقرير الذي نشرته قناة "روسيا اليوم" باللغة الروسية، حكاية الضابط الروسي الذي يحمل رمز "زميي" أي الثعبان، الذي قضى 28 يومًا محاطا بالجنود الأوكران في بلدة بيرخوفسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبحسب القائد، لم يغادر أحد من العناصر التابعة لمجموعته المواقع بالرغم من الخسائر العديدة التي تعرضت لها، مشيرًا إلى أنه تعرض لإصابة وتم معالجته على الفور.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
وحدة عسكرية روسية تخترق طوقا أوكرانيا استمر 28 يوما وتهزم قواته
10:30 GMT 01.05.2024 (تم التحديث: 10:32 GMT 01.05.2024)
نشرت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، تقريرا خاصا عن ضابط روسي روى قصة صموده أمام القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية.
وذكر التقرير الذي نشرته قناة "روسيا اليوم" باللغة الروسية، حكاية الضابط الروسي الذي يحمل رمز "زميي" أي الثعبان، الذي قضى 28 يومًا محاطا بالجنود الأوكران في بلدة بيرخوفسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال الضابط الروسي "زميي" إن مدفعية العدو كانت تقوم باستهداف متواصل مع هجمات منسقة للدبابات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مضيفًا أنه رغم ذلك استطاعت مجموعته الصمود أمام هول الهجمات البرية والجوية.
وبحسب القائد، لم يغادر أحد من العناصر التابعة لمجموعته المواقع بالرغم من الخسائر العديدة التي تعرضت لها، مشيرًا إلى أنه تعرض لإصابة وتم معالجته على الفور.
ووفقا له، فإن مجموعة من الجنود الروس، أثناء الهجوم المضاد تحت النار، توغلت في صفوف العدو واستطاعت تكبيدهم خسائر كبيرة، بالإضافة إلى أسر عدد من الجنود الأوكرانيين.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.