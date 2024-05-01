https://sputnikarabic.ae/20240501/مراقب-الدولة-الإسرائيلية-يطالب-نتنياهو-بالاشتراك-في-التحقيق-بشأن-أحداث-7-أكتوبر-1088441167.html
مراقب الدولة الإسرائيلية يطالب نتنياهو بالاشتراك في التحقيق بشأن أحداث 7 أكتوبر
مراقب الدولة الإسرائيلية يطالب نتنياهو بالاشتراك في التحقيق بشأن أحداث 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
طالب مراقب الدولة الإسرائيلية، متنياهو أنغلمان، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاشتراك في التحقيق بشأن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T18:04+0000
2024-05-01T18:04+0000
2024-05-01T18:04+0000
طوفان الأقصى
العالم العربي
الأخبار
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0c/1086911562_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ac1f62424a124b6b52ba4478dbd250e3.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مراقب الدولة أنغلمان، طلبه من نتنياهو، وكذلك من رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، الاشتراك والتعاون في التحقيق بالعملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة "حماس"، في السابع من أكتوبر الماضي.وأوضح أنغلمان أنه "من حق الإسرائيليين الحصول على إجابة على سؤال، على مًن تقع مسؤولية الفشل في عملية طوفان الأقصى؟".وفي السياق ذاته، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخرب المفاوضات مع حركة حماس بشكل واضح ولا يريد إتمام الصفقة معها".وأوضحت الإذاعة أن "نتنياهو يخرب أي مفاوضات بشكل علني وواضح، حيث لا يريد اتمام الاتفاق مع حركة حماس، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يريد دخول قواته العسكرية إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، معارضة بلاده للعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن بلينكن، معارضة بلاده لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، في الوقت الحالي، فيما أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو، أكد أن "العملية ليست مشروطة بأي شيء".وكان بلينكن قد وصل إلى إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، والتقى بالرئيس يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزعيم المعارضة يائير لابيد.يأتي ذلك تزامنا مع كشف تقارير إسرائيلية، أن تل أبيب قدمت لـ"حماس" عرضا يتضمن "تنازلات كبيرة جدا" لإبرام صفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، متوقعة أن تلقى الرد من مسؤولي الحركة خلال أيام.وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240501/بلينكن-لنتنياهو-نعارض-العملية-العسكرية-في-رفح-في-الوقت-الحالي-1088436227.html
https://sputnikarabic.ae/20240501/الإذاعة-الإسرائيلية-السنوار-يتصرف-كأنه-زعيم-تاريخي-للعالم-الإسلامي-ويعرف-كيف-يتعامل-مع-نتنياهو-1088437949.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0c/1086911562_105:0:993:666_1920x0_80_0_0_7a76e6a564f4964f4005f8b1f07a41a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
مراقب الدولة الإسرائيلية يطالب نتنياهو بالاشتراك في التحقيق بشأن أحداث 7 أكتوبر
طالب مراقب الدولة الإسرائيلية، متنياهو أنغلمان، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاشتراك في التحقيق بشأن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مراقب الدولة أنغلمان، طلبه من نتنياهو، وكذلك من رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، الاشتراك والتعاون في التحقيق بالعملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة "حماس"، في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح أنغلمان أنه "من حق الإسرائيليين الحصول على إجابة على سؤال، على مًن تقع مسؤولية الفشل في عملية طوفان الأقصى؟".
وفي السياق ذاته، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخرب المفاوضات مع حركة حماس بشكل واضح ولا يريد إتمام الصفقة معها".
وأوضحت الإذاعة أن "نتنياهو يخرب أي مفاوضات بشكل علني وواضح
، حيث لا يريد اتمام الاتفاق مع حركة حماس، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يريد دخول قواته العسكرية إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، معارضة بلاده للعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن بلينكن، معارضة بلاده لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، في الوقت الحالي، فيما أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو، أكد أن "العملية ليست مشروطة بأي شيء".
وكان بلينكن قد وصل إلى إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، والتقى بالرئيس يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزعيم المعارضة يائير لابيد.
يأتي ذلك تزامنا مع كشف تقارير إسرائيلية، أن تل أبيب قدمت لـ"حماس" عرضا يتضمن "تنازلات كبيرة جدا
" لإبرام صفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، متوقعة أن تلقى الرد من مسؤولي الحركة خلال أيام.
وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية
داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.