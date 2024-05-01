https://sputnikarabic.ae/20240501/مصدر-القوات-الروسية-تدمر-حظيرة-للمعدات-العسكرية-الأوكرانية-1088422346.html

مصدر: القوات الروسية تدمر مستودعات للمعدات العسكرية الأوكرانية

مصدر: القوات الروسية تدمر مستودعات للمعدات العسكرية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعات تحتوي على معدات عسكرية أوكرانية في بلدة... 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T07:57+0000

2024-05-01T07:57+0000

2024-05-01T07:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات ليبيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "تعرضت أوتشاكوف والمنطقة المحيطة بها لقصف طاول بلدة دميتروفكا، حيث تم ضرب مستودعات مليئة بالمعدات العسكرية.وفي وقت سابق، أسفرت غارة شنتها القوات الجوية الروسية، يوم الأحد الماضي، على نيكولاييف، المعروفة بإيواء المقاتلين الأجانب الذين استأجرتهم أوكرانيا، عن مقتل 14 مرتزقا وإصابة ثمانية آخرين، حسبما أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك".وقال سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف: "تم نقل 8 مصابين إلى المستشفى.. ويتم إيواؤهم بشكل منفصل عن الآخرين. اثنان في حالة خطيرة وستة في حالة مستقرة. وتم نقل 14 قتيلاً إلى المشرحة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240501/مصدر-لـسبوتنيك-الناتو-يعزز-حدود-رومانيا-بدفاعات-ألمانية-والأسلحة-تتدفق-إلى-أوكرانيا-1088420430.html

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