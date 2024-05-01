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جامعة "براون" الأمريكية ترضخ لمطالب طلابها وتوافق على سحب استماراتها من إسرائيل
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240501/مصدر-القوات-الروسية-تدمر-حظيرة-للمعدات-العسكرية-الأوكرانية-1088422346.html
مصدر: القوات الروسية تدمر مستودعات للمعدات العسكرية الأوكرانية
مصدر: القوات الروسية تدمر مستودعات للمعدات العسكرية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعات تحتوي على معدات عسكرية أوكرانية في بلدة... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T07:57+0000
2024-05-01T07:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات ليبيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "تعرضت أوتشاكوف والمنطقة المحيطة بها لقصف طاول بلدة دميتروفكا، حيث تم ضرب مستودعات مليئة بالمعدات العسكرية.وفي وقت سابق، أسفرت غارة شنتها القوات الجوية الروسية، يوم الأحد الماضي، على نيكولاييف، المعروفة بإيواء المقاتلين الأجانب الذين استأجرتهم أوكرانيا، عن مقتل 14 مرتزقا وإصابة ثمانية آخرين، حسبما أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك".وقال سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف: "تم نقل 8 مصابين إلى المستشفى.. ويتم إيواؤهم بشكل منفصل عن الآخرين. اثنان في حالة خطيرة وستة في حالة مستقرة. وتم نقل 14 قتيلاً إلى المشرحة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240501/مصدر-لـسبوتنيك-الناتو-يعزز-حدود-رومانيا-بدفاعات-ألمانية-والأسلحة-تتدفق-إلى-أوكرانيا-1088420430.html
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العالم
العالم

مصدر: القوات الروسية تدمر مستودعات للمعدات العسكرية الأوكرانية

07:57 GMT 01.05.2024 (تم التحديث: 07:59 GMT 01.05.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعات تحتوي على معدات عسكرية أوكرانية في بلدة دميتروفكا الواقعة في مقاطعة نيكولاييف.
وجاءت تصريحات ليبيديف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "تعرضت أوتشاكوف والمنطقة المحيطة بها لقصف طاول بلدة دميتروفكا، حيث تم ضرب مستودعات مليئة بالمعدات العسكرية.

وتابع، بالقول إنه نقلا عن مصادر خاصة له حاولت بعض الشاحنات نقل ما بقي من المعدات من المستودعات المستهدفة.

وفي وقت سابق، أسفرت غارة شنتها القوات الجوية الروسية، يوم الأحد الماضي، على نيكولاييف، المعروفة بإيواء المقاتلين الأجانب الذين استأجرتهم أوكرانيا، عن مقتل 14 مرتزقا وإصابة ثمانية آخرين، حسبما أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك".
وقال سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف: "تم نقل 8 مصابين إلى المستشفى.. ويتم إيواؤهم بشكل منفصل عن الآخرين. اثنان في حالة خطيرة وستة في حالة مستقرة. وتم نقل 14 قتيلاً إلى المشرحة".
القوات المسلحة الفرنسية خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": الناتو يعزز حدود رومانيا بدفاعات ألمانية والأسلحة تتدفق إلى أوكرانيا
06:27 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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