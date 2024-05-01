https://sputnikarabic.ae/20240501/مصدر-لـسبوتنيك-صواريخ-إسكندر-الروسية-تدمر-موقع-منصات-صواريخ-أمريكية-في-اتجاه-كوبيانسك-1088442622.html
مصدر لـ"سبوتنيك": صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر موقع منصات صواريخ أمريكية الصنع في اتجاه كوبيانسك
مصدر لـ"سبوتنيك": صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر موقع منصات صواريخ أمريكية الصنع في اتجاه كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن صواريخ "إسكندر" الروسية، دمرت موقع يضم منصات صواريخ أمريكية الصنع من طراز "هيمارز" في اتجاه... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T19:53+0000
2024-05-01T19:53+0000
2024-05-01T20:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال المصدر: "نفذ طاقم نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر- إم" التابع لوحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ضربة صاروخية على مواقع منصات إطلاق صواريخ "هيمارز" الأمريكية الصنع".يشار إلى أن الضربة نفذت في منطقة ليليوكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونتيجة للضربة، تم تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ"، حسبما أفاد المصدر لوكالة "سبوتنيك".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها على طول خط الجبهة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في إحاطتها، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحسين وضعها وأحرزت تقدما على طول خط المواجهة، حيث حيدت عددا من الجنود الأوكرانيين ودمرت معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات زاغورويكوفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي سياق متصل، نجحت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أضرارًا نارية في القوى البشرية الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها في بلدات أندرييفكا وكورديوموفكا وكونستانتينوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأضاف البيان أن خسائر العدو بلغت نحو 400 عسكري، وسبع مركبات، ومدفعي هاوتزر 122 ملم وغيرها من الأسلحة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240501/الجيش-الروسي-يستغل-خطأ-ارتكبته-قوات-نظام-كييف-ويقتحم-الجبهة--1088440621.html
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روسيا, رصد عسكري
مصدر لـ"سبوتنيك": صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر موقع منصات صواريخ أمريكية الصنع في اتجاه كوبيانسك
19:53 GMT 01.05.2024 (تم التحديث: 20:13 GMT 01.05.2024)
أفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن صواريخ "إسكندر" الروسية، دمرت موقع يضم منصات صواريخ أمريكية الصنع من طراز "هيمارز" في اتجاه كوبيانسك، ونتيجة لذلك تم تدمير منصتين في ذات الضربة.
وقال المصدر: "نفذ طاقم نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر- إم" التابع لوحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ضربة صاروخية على مواقع منصات إطلاق صواريخ "هيمارز" الأمريكية الصنع".
يشار إلى أن الضربة نفذت في منطقة ليليوكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونتيجة للضربة، تم تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ"، حسبما أفاد المصدر لوكالة "سبوتنيك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها على طول خط الجبهة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في إحاطتها، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحسين وضعها وأحرزت تقدما على طول خط المواجهة، حيث حيدت عددا من الجنود الأوكرانيين ودمرت معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات زاغورويكوفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن العدو فقد نحو 30 عسكريا وخمس مركبات ومدفع هاوتزر من عيار 155 ملم بريطاني الصنع، ومدفعا من عيار 152 ملم ومدفعا من عيار 122 ملم.
وفي سياق متصل، نجحت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أضرارًا نارية في القوى البشرية الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها في بلدات أندرييفكا وكورديوموفكا وكونستانتينوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأضاف البيان أن خسائر العدو بلغت نحو 400 عسكري، وسبع مركبات، ومدفعي هاوتزر 122 ملم وغيرها من الأسلحة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.