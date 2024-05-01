مصدر لـ"سبوتنيك": صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر موقع منصات صواريخ أمريكية الصنع في اتجاه كوبيانسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
On air
09:30 GMT
30 د
On air
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
On air
11:31 GMT
30 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انهيار القوات الأوكرانية قادم و تدخل الناتو سيعتمد على طريقة إدارة روسيا للمعركة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير أمني: أي عملية عسكرية تركية في العراق ستعرض العلاقات الثنائية إلى اهتزازات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين تصعيد الحرب مع إسرائيل وصراع داخلي يؤثر على كل مناحي الحياة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240501/مصدر-لـسبوتنيك-صواريخ-إسكندر-الروسية-تدمر-موقع-منصات-صواريخ-أمريكية-في-اتجاه-كوبيانسك-1088442622.html
مصدر لـ"سبوتنيك": صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر موقع منصات صواريخ أمريكية الصنع في اتجاه كوبيانسك
مصدر لـ"سبوتنيك": صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر موقع منصات صواريخ أمريكية الصنع في اتجاه كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن صواريخ "إسكندر" الروسية، دمرت موقع يضم منصات صواريخ أمريكية الصنع من طراز "هيمارز" في اتجاه... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T19:53+0000
2024-05-01T20:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103054/80/1030548020_0:0:2238:1259_1920x0_80_0_0_43e17549c2d1a42368e7c7b86a2eda08.jpg
وقال المصدر: "نفذ طاقم نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر- إم" التابع لوحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ضربة صاروخية على مواقع منصات إطلاق صواريخ "هيمارز" الأمريكية الصنع".يشار إلى أن الضربة نفذت في منطقة ليليوكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونتيجة للضربة، تم تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ"، حسبما أفاد المصدر لوكالة "سبوتنيك".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها على طول خط الجبهة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في إحاطتها، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحسين وضعها وأحرزت تقدما على طول خط المواجهة، حيث حيدت عددا من الجنود الأوكرانيين ودمرت معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات زاغورويكوفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي سياق متصل، نجحت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أضرارًا نارية في القوى البشرية الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها في بلدات أندرييفكا وكورديوموفكا وكونستانتينوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأضاف البيان أن خسائر العدو بلغت نحو 400 عسكري، وسبع مركبات، ومدفعي هاوتزر 122 ملم وغيرها من الأسلحة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240501/الجيش-الروسي-يستغل-خطأ-ارتكبته-قوات-نظام-كييف-ويقتحم-الجبهة--1088440621.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103054/80/1030548020_165:0:1997:1374_1920x0_80_0_0_bffd3ad23e4584f94a8a961f4e32abb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مصدر لـ"سبوتنيك": صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر موقع منصات صواريخ أمريكية الصنع في اتجاه كوبيانسك

19:53 GMT 01.05.2024 (تم التحديث: 20:13 GMT 01.05.2024)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورتجربة إطلاق صاروخ من نوع "إسكندر"ِ
تجربة إطلاق صاروخ من نوع إسكندرِ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن صواريخ "إسكندر" الروسية، دمرت موقع يضم منصات صواريخ أمريكية الصنع من طراز "هيمارز" في اتجاه كوبيانسك، ونتيجة لذلك تم تدمير منصتين في ذات الضربة.
وقال المصدر: "نفذ طاقم نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر- إم" التابع لوحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ضربة صاروخية على مواقع منصات إطلاق صواريخ "هيمارز" الأمريكية الصنع".
يشار إلى أن الضربة نفذت في منطقة ليليوكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونتيجة للضربة، تم تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ"، حسبما أفاد المصدر لوكالة "سبوتنيك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها على طول خط الجبهة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في إحاطتها، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحسين وضعها وأحرزت تقدما على طول خط المواجهة، حيث حيدت عددا من الجنود الأوكرانيين ودمرت معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات زاغورويكوفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستغل خطأ ارتكبته قوات نظام كييف ويخترق خط المواجهة في دونيتسك
17:58 GMT

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن العدو فقد نحو 30 عسكريا وخمس مركبات ومدفع هاوتزر من عيار 155 ملم بريطاني الصنع، ومدفعا من عيار 152 ملم ومدفعا من عيار 122 ملم.

وفي سياق متصل، نجحت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أضرارًا نارية في القوى البشرية الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها في بلدات أندرييفكا وكورديوموفكا وكونستانتينوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأضاف البيان أن خسائر العدو بلغت نحو 400 عسكري، وسبع مركبات، ومدفعي هاوتزر 122 ملم وغيرها من الأسلحة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты снимают видео с крыши поврежденного здания напротив разрушенного здания больницы Аль-Салам в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ستعلن عن منطقة آمنة للنازحين بعد تأكيد نتنياهو بدخول رفح12:46 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала