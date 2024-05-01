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https://sputnikarabic.ae/20240501/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-قرار-كولومبيا-قطع-العلاقات-معنا-وقوف-إلى-جانب-حماس-1088444011.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار كولومبيا قطع العلاقات معنا وقوف إلى جانب "حماس"
وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار كولومبيا قطع العلاقات معنا وقوف إلى جانب "حماس"
سبوتنيك عربي
هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بعد إعلانه قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية"، التي... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T21:00+0000
2024-05-01T21:00+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال كاتس في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن "الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، قرر الوقوف إلى جانب أحقر الوحوش التي عرفتها البشرية، الذين أحرقوا الأطفال وقتلوا الأولاد واغتصبوا النساء وخطفوا المدنيين الأبرياء"، بحسب قوله.وأضاف كاتس، بالقول إن "العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا، كانت دافئة دائما، ورئيس حاقد ومعاد للسامية لن يتمكن من تغيير ذلك"، بحسب قوله.وقرر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الأربعاء، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع إسرائيل، ابتداء من يوم غد الخميس، بسبب "الإبادة الجماعية"، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل و77 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240326/كولومبيا-تهدد-بقطع-العلاقات-مع-إسرائيل-إذا-لم-تلتزم-بقرار-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1087410625.html
https://sputnikarabic.ae/20231016/كولومبيا-تعلن-إمكانية-تعليق-العلاقات-مع-إسرائيل-وتقرر-إرسال-مساعدات-لغزة-1082053035.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, كولومبيا, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, كولومبيا, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار كولومبيا قطع العلاقات معنا وقوف إلى جانب "حماس"

21:00 GMT 01.05.2024
© YouTube.comيسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© YouTube.com
تابعنا عبر
هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بعد إعلانه قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية"، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
القدس - سبوتنيك. وقال كاتس في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن "الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، قرر الوقوف إلى جانب أحقر الوحوش التي عرفتها البشرية، الذين أحرقوا الأطفال وقتلوا الأولاد واغتصبوا النساء وخطفوا المدنيين الأبرياء"، بحسب قوله.
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كولومبيا تهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار في غزة
26 مارس, 18:23 GMT
وأضاف كاتس، بالقول إن "العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا، كانت دافئة دائما، ورئيس حاقد ومعاد للسامية لن يتمكن من تغيير ذلك"، بحسب قوله.
وقرر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الأربعاء، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع إسرائيل، ابتداء من يوم غد الخميس، بسبب "الإبادة الجماعية"، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل و77 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
كولومبيا تعلن إمكانية تعليق العلاقات مع إسرائيل وتقرر إرسال مساعدات لغزة
16 أكتوبر 2023, 08:34 GMT
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ستعلن عن منطقة آمنة للنازحين بعد تأكيد نتنياهو بدخول رفح21:27 GMT
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